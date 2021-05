Van Rouwendaal prolongeert EK-titel op 5 kilometer: ‘Nieuwe coach een goede keuze’

Sharon van Rouwendaal wordt gehuldigd na het winnen van haar nieuwe EK-titel op de 5 kilometer (open water). Beeld AFP

Haar verhuizing naar Duitsland heeft Sharon van Rouwendaal nieuwe energie gegeven. De Nederlandse zwemster, van 2013 tot 2020 trainend in Zuid-Frankrijk bij de keiharde coach Philippe Lucas, koos vorig jaar voor de Duitse coach Bernd Berkhahn. De overstap leverde haar woensdag de prolongatie van de Europese titel 5 kilometer (open water) op. Van Rouwendaal versloeg op het brandschone Lupameer, onder de rook van Boedapest, de Italiaanse Gabbrielleschi.

Voor Van Rouwendaal, 27 jaar oud en van plan tot en met de Spelen van Parijs in 2024 te zwemmen, is de 5 kilometer een warming-up voor het grote nummer van het openwater zwemmen, de 10 kilometer. Die wordt donderdag, Hemelvaartsdag, gezwommen.

Op de 10 kilometer verdedigt de geboren Baarnse ook al de Europese titel. Drie jaar geleden was zij oppermachting in het Schotse water van Loch Lomond. Zij veroverde toen driemaal goud en moest slechts op de 25 kilometer, na een verkeerde afslag in het donkere water, de overwinning aan de Italiaanse Arianna Bridi laten.

Coachwissel

Een jaar later, bij de WK in Zuid-Korea, was de Nederlandse favoriet door trainingsproblemen niet in staat tot grote verrichtingen. Op de 10 kilometer, haar nummer, plaatste zij zich ternauwernood voor de Olympische Spelen. Zij moest zich onder de beste tien plaatsen en werd, in Yesu, tiende.

Tokio 2020 werd vervolgens uitgesteld en het gaf Van Rouwendaal de gelegenheid de Franse bullebak Lucas te verlaten en naar Magdeburg te verhuizen, waar Berkhahn de wereldtoppers bij de mannen, wereldkampioen Florian Wellbrock en medailleklant Rob Muffels, onder zijn hoede heeft.

Wedstrijdritme

Woensdag, na meer dan een jaar zonder competitie, moest de diesel uit Nederland haar wedstrijdritme zien te vinden. Tegen haar zin leidde zij op de 5 kilometer vanaf het begin. ‘Ik vind dat niet zo leuk. Maar na de laatste boei dacht ik: tot nu is alles goed gegaan, blijven focussen en snelheid opbouwen naar de finish.’

De concurrentie (‘je weet niet wat die in de voorbije anderhalf jaar heeft gedaan’) kwam er niet meer aan te pas, waarna Van Rouwendaal kon vaststellen dat de switch van coach ‘een goede keuze’ is geweest.

Voor de 10 kilometer van donderdag rekent zij op een medaille, ‘of misschien iets meer’, aldus de huizenhoge favoriet voor die olympische wedstrijdafstand. In 2014 (Berlijn) en 2018 (Glasgow) werd zij op die afstand ook al kampioen van Europa.

In 2016, op het thuiswater van het IJsselmeer bij Hoorn, ging het mis, omdat ze royaal op kop liggend aan de verkeerde kant van de boei het finish-kanaal in zwom en moest omkeren. Het werd toen slechts brons. Een maand later werd Van Rouwendaal op de Atlantische Oceaan bij Rio de Janeiro olympisch kampioen. Ze kwam solo aan.