Van Rost van Tonningen tot aan Baudet: hoe Kamervoorzitters worstelen met de orde

Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

‘Bedreigingen en intimidaties zijn, in welke vorm dan ook, uit den boze’, stelde Kamervoorzitter Vera Bergkamp donderdag in een verklaring. Daarmee reageert ze op de klachten dat de omgangsvormen in de Tweede Kamer steeds grover worden. Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen ging ‘over de schreef’, stelt ze, toen hij D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma woensdag aanviel op het coronabeleid van de regeringscoalitie.

De partij van Thierry Baudet legt steeds nadrukkelijker het verband tussen de Jodenvervolging en de corona-aanpak van het kabinet. Ongevaccineerden zijn de ‘nieuwe Joden’, twitterde Baudet eerder deze week. Dat geluid dringt nu ook door tot in Kamerdebatten. ‘Uw tijd komt nog wel’, zei Van Houwelingen woensdag tegen Sjoerdsma. ‘Er komen tribunalen.’ Een dag eerder had een ander FvD-Kamerlid, Gideon van Meijeren, al in een debat gezegd dat hij ‘trots’ is op FvD-aanhangers die intimiderende mailtjes sturen naar andere Kamerleden.

‘Ik maak me zorgen over ons parlement’, zegt Bergkamp over die ontwikkeling. ‘De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een goede manier worden uitgewisseld. Het is hoognodig om hier iets aan te doen.’

Eerdere klachten

Bergkamp is zeker niet de eerste Kamervoorzitter die zich beklaagt over de omgangsvormen. Na de bedaarde jaren negentig, toen er juist klachten waren over de lauwheid en het gebrek aan polarisatie op het Binnenhof, werd de sfeer in Kamerdebatten deze eeuw in rap tempo rauwer.

Het debat over de regeringsverklaring van het eerste kabinet-Rutte in 2010 gold lange tijd als dieptepunt, toen de kersverse gedoogpartner Geert Wilders wild om zich heen sloeg: GroenLinks-leider Halsema deed ‘huilie-huilie met haar kroeldoekje’, D66-leider Pechtold stond ‘met een trillend pruillipje’ bij de interruptiemicrofoon. Het jaar daarop volgde de veelbesproken aanvaring tussen Wilders en premier Rutte: ‘Doe eens normaal, man!’

Weer enkele jaren later baarde Wilders opzien toen hij ten tijde van de vluchtelingencrisis in 2015 sprak van een ‘nepparlement’, omdat andere fracties zijn mening niet deelden. En toen Sjoerdsma woensdag meende dat het in de nationale vergaderzaal nog niet eerder tot bedreigingen was gekomen, zag hij een incident uit 2019 over het hoofd, tussen PVV-Kamerlid Machiel de Graaf en Denk-Kamerlid Öztürk. Nadat die laatste De Graaf in verband had gebracht met fraude, reageerde die als door een wesp gestoken: ‘Zwijg daar eeuwig over! Want ik zal je najagen. Dan ben je van mij! Afgelopen, klaar! En nou in de hoek.’

Weinig machtsmiddelen

Kamerleden van links tot rechts reageerden, ook toen al, diep geschokt. Eveneens werd, ook toen al, duidelijk dat de Kamervoorzitter, op dat moment Khadija Arib, weinig middelen had om er iets aan te doen. In het debat zelf liet ze het dreigement passeren. Daarna kwam ze, net als Bergkamp nu, met een oproep om het wat rustiger aan te doen.

Veel meer machtsmiddelen heeft een Kamervoorzitter ook niet. Ingrijpen in een debat kan pas nadat het uit de hand is gelopen. Voorzitters zijn er doorgaans terughoudend in, uit vrees van partijdigheid te worden beschuldigd – wat in de praktijk ook steeds vaker gebeurt.

Formeel kan een Kamerlid bij wijze van straf tijdelijk het woord worden ontnomen in de Kamer en kan hij of zij zelfs uit de vergaderzaal worden verwijderd. Maar ook dat is geen populair machtsmiddel. De getroffene zal de beelden onmiddellijk verspreiden onder zijn of haar achterban: kijk eens hoe mij hier de mond wordt gesnoerd.

Die strategie is ook niet van vandaag of gisteren. Uit later gepubliceerde correspondentie bleek dat het nationaal-socialistische Kamerlid Meinoud Rost van Tonningen al in 1939 ‘met koel overleg en voorbedachten rade’ provoceerde in Kamerdebatten, in de hoop dat hij uit de zaal zou worden verwijderd en aan zijn kiezers kon laten zien dat zijn recht van spreken hem werd ontnomen. Zodoende kwam het zelfs tot een handgemeen tussen hem en katholieke Kamerleden van de RKSP.

Niettemin wil Bergkamp nu een poging wagen, in een gesprek met alle fracties, om iets aan de sfeer te doen. ‘Ik kan dit tij niet in mijn eentje keren. We moeten dit met elkaar doen. Dat kost tijd, omdat het debat al jaren aan het verharden is, maar ik voel de verantwoordelijkheid als voorzitter om het gesprek in gang te zetten.’