Van Rijn maakt zich op voor zware weken: ‘Dit is een sprint en een marathon tegelijk’

Gespannen, ietwat onwennig spreekt hij maandagmiddag in de hal van het ministerie van Volksgezondheid de pers toe. En beantwoordt een enkele vraag. Hij is kort daarvoor door de koning beëdigd als opvolger van Bruno Bruins, die donderdag oververmoeid opstapte.

Tijdelijk

Van Rijns benoeming is met stip de opmerkelijkste van de afgelopen decennia. Een prominent lid van een oppositiepartij die minister wordt – dat breekt met alle geldende mores. Het is ook daarom nadrukkelijk tijdelijk, voorlopig voor drie maanden. En op persoonlijke titel, maar wel met instemming van zijn politiek leider Lodewijk Asscher.

‘Ik kan me voorstellen dat de keus voor mij u heeft verrast’, legt Van Rijn uit. ‘En geloof me, het was ook voor mij een grote verrassing. Ik treed niet op namens de PvdA. Er zijn momenten in het leven dat politieke verschillen er niet toe doen. Wat mij betreft besteden we hier verder zo weinig mogelijk aandacht aan. Ik ben opgevoed met de gedachte dat je er moet staan als er in zware tijden een beroep op je wordt gedaan. Ik heb besloten dit tijdelijk te doen met het oog op het bestrijden van de coronacrisis.’ De nieuwe minister bedankte de coalitie voor het vertrouwen en voorganger Bruins voor zijn inzet.

Derde tour

Het onwennige bij dit eerste optreden in zijn nieuwe rol moet schijn zijn. Want het wordt Van Rijns derde tour op VWS. Hij kent het ministerie, de wetgeving en de ambtenaren van haver tot gort. Eerst was hij er topambtenaar. Toen loodste hij in 2006 met minister Hans Hoogervorst de Zorgverzekeringswet door het parlement. Na een korte tijd als topman van pensioenfonds voor de zorg PFZW werd hij in 2012 staatssecretaris op VWS. Sindsdien is hij voorzitter van de Reinier Haga Groep, een cluster ziekenhuizen in Den Haag en omgeving. En nu keert hij tijdelijk terug als crisisminister.

Samen met minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid gaat Van Rijn de crisis vanuit VWS te lijf. Van Rijn voor de ziekenhuizen, De Jonge voor de langdurige zorg (de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, ggz-instellingen) en voor de thuiswonende hulpbehoevenden, vooral de ouderen. De Jonge gaat ook vol in de wind staan als het om de politieke verantwoordelijkheid en zichtbaarheid gaat, Van Rijn daarentegen ontwijkt elke politieke vraag. Bijvoorbeeld de vraag wat de huidige intensieve zorg voor coronapatiënten betekent voor de hoogte van de premie voor de basisverzekering. ‘Ik heb echt geen idee.’

Tot twee keer toe benadrukt hij wel hoe belangrijk het is dat Nederlanders moeite doen om afstand te houden tot elkaar. ‘Alleen samen kunnen we dit doen.’