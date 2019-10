Van Raak mag hopen op zijn referendum

Tellen van stemmen bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, 2016. Beeld ANP

Het moet volgens SP’er Ronald van Raak ‘de kroon’ op de democratie worden: het correctief bindend referendum. Een blik in beide Kamers leert dat een meerderheid niet uitgesloten is, maar lastig wordt het zeker.

Verder trekt een PVV’er de deur achter zich dicht en rekt staatssecretaris Van Veldhoven haar eigen regels op.

HET REFERENDUM

Heeft Van Raak kans van slagen?

Alle pogingen tot nu toe sneefden, soms met een kabinetscrisis tot gevolg en vaak met de finish in zicht. Het weerhoudt SP-Kamerlid Ronald van Raak er niet van opnieuw een gooi te doen naar het bindend correctief referendum.

Een blik op beide Kamers leert dat een eerste stemming over het referendum, waarbij slechts een ‘gewone’ meerderheid nodig is, niet kansloos is. PVV, FvD, 50Plus, PvdD, Fractie-Otten, SP zelf en het partijloze Kamerlid Femke Merel Van Kooten-Arissen zijn in principe voorstander.

Ook D66 zegt nog altijd een bindend correctief referendum na te streven. Het uit de VVD-fractie gezette Kamerlid Wybren van Haga en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) neigen eveneens naar een ja. Zo komt de referendumcoalitie vooralsnog uit op 65 Tweede en 34 Eerste Kamerzetels.

Bij de begrotingsbehandeling deze week zal blijken dat er enkele partijen zijn die wél vertrouwen hebben in de burger. SP, FvD, PVV, PvdD én 50PLUS zijn (onder voorwaarden) voor een bindend referendum. pic.twitter.com/4DJUcvMEqR Henk Krol

VVD, CDA en SGP lijken niet over te halen om zich daarbij aan te sluiten. Ook Denk is tegen. Daarmee zijn alle blikken gericht op PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Die laatste partij ‘houdt de optie open’, afhankelijk van hoe het referendum eruit komt te zien.

PvdA en GroenLinks deden zelf een poging om het correctief referendum in te voeren, maar trokken in 2017 hun handen er van af na de slechte ervaringen met het Oekraïnereferendum en, overzees, de Brexit. Officieel zijn die partijen nu tegen, maar een nieuwe stemming zal de interne discussie zeker aanzwengelen.

Bij de tweede stemming, die voor een grondwetswijziging na verkiezingen moet worden gehouden, is een tweederde meerderheid nodig. Of ook dat erin zit, hangt af van de verkiezingsuitslag. Op papier is het aantal benodigde zetels nog ver uit zicht. Maar als het slepende referendumdebat één ding leert, is het wel dat de politieke verhoudingen rap kunnen verschuiven.

NIEUWS VAN DE DAG

Van Veldhoven rekt eigen norm op

Eerder deze maand protesteerden boeren bij het RIVM tegen de stikstofmetingen. Beeld ANP

2019 is een rampjaar gebleken voor de bouw. Dat komt door de PAS, maar ook - het scheelt maar een letter - door de Pfas, een verzamelnaam voor ‘eeuwige chemicaliën’ die gezondheidsproblemen veroorzaken. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft onderzoeksinstituut RIVM nu gevraagd een ruimere norm op te stellen voor de chemicaliën, en zo de bouw lucht te verschaffen.

Dat is opvallend, aangezien het Van Veldhoven zelf was die in juli met de strenge norm op de proppen kwam. Elke kilo grond en bagger die werd verplaatst mocht voortaan niet meer dan 0,1 microgram van de ‘zeer zorgwekkende stoffen’ bevatten. Nu moet het RIVM die norm weer oprekken.

Daarmee zadelt Van Veldhoven de wetenschappers met een probleem op. Het RIVM loopt het risico als zondebok te worden gezien als het niet kan komen tot een verruiming van de tijdelijke Pfas-norm. Het instituut zit al in het verdomhoekje: onlangs kwamen boeren verhaal halen bij het instituut uit woede over de stikstofmetingen.

EN DAN DIT NOG

Ophef over zaak-Poch

D66 eist opheldering van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over het omstreden politieonderzoek naar Julio Poch. Een cruciaal document in het onderzoek naar de oud-Transavia-piloot, die is vrijgesproken van het plegen van oorlogsmisdaden in Argentinië, blijkt te zijn vernietigd.

‘Dit is de zoveelste bedroevende episode in een schimmenspel rond de zaak-Poch', reageert D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

PVV’er Fritsma vertrekt

Na bijna dertien jaar vertrekt PVV’er-van-het-eerste-uur Sietse Fritsma uit de Tweede Kamer. In een verklaring zegt Fritsma dat hij behoefte heeft ‘aan een ander leven en een nieuwe uitdaging’. ‘Ik wil een onderneming beginnen en heb daar heel veel zin in.’

Partijleider Wilders zegt zijn ‘gewaardeerde collega en vriend’ te gaan missen. Wie Fritsma opvolgt is nog niet duidelijk: Robert Housmans is de volgende op de lijst, maar die is net aangesteld als gedeputeerde in Limburg.

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma met fractievoorzitter Geert Wilders. Beeld ANP

Stikstof, een aangekondigde ramp

De stikstofproblematiek is een gevolg van alle larie over ‘de bv-Nederland', schrijft columnist Sheila Sitalsing. Dan gaan de mensen met beslismacht het waanidee aanhangen dat ze een onderneming aan het runnen zijn. En zo zit het stikstofdossier vol met interessante verschijnselen die je wel vaker ziet. ‘Zoals het verschijnsel ‘we stemden ooit vóór iets rampzaligs omdat we de stukken niet hadden gelezen of begrepen’.’

