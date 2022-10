Van ‘prom king’ tot podcastfenomeen: de moordzaak van Adnan Syed hield miljoenen luisteraars bezig

Adnan Syed in september, de rechter heeft net een streep door zijn veroordeling gezet. Beeld Jerry Jackson / AP

Het verhaal van Adnan Syed en Hae Min Lee begint als een ontluikende tienercrush. Eentje waar een Amerikaans publiek bij zou smelten, als in Grease. Hij (17) een football-spelende prom king, z’n haar aandachtig in model gebracht. Zij (18) de altijd vrolijke ster van het high school lacrosse-team, nauwgezet chroniqueur van haar eigen leven in haar dagboek.

Beide migrantenkinderen, wonend aan de rand van Baltimore, wordt door hun omgeving een mooie toekomst toegedicht. Syed en Lee leerden elkaar kennen tijdens een speciaal schoolprogramma voor bovengemiddeld goede leerlingen.

Maar al snel verwordt het sprookje tot een tragedie. Syed en Lee houden hun relatie geheim. Zijn islamitische ouders willen niet dat hij een vriendinnetje heeft. Ze ontmoeten elkaar stiekem.

Lang houdt de relatie niet stand, onder meer door Lee’s onvrede over het clandestiene karakter van hun kalverliefde. Al snel is ze verliefd op een ander. En nog geen paar weken later is ze dood. De politie vindt Lee’s lichaam begraven in een park.

De belangrijkste verdachte is haar ex Syed. In 2000 veroordeelt de rechter hem: levenslang, plus dertig jaar. Guilty as charged.

Ondeugdelijk bewijs

22 jaar later zit Syed langer vast dan hij vrij man is geweest. In de gevangenis praktiseert hij zijn geloof en doceert hij bekeerlingen over de gebruiken van de islam, aldus een goede vriend. Hij is in 2008 getrouwd, met de dochter van een medegedetineerde, en twee jaar later weer gescheiden.

Veel meer is er niet over de volwassen Syed bekend. Omdat hij amper een leven op heeft kunnen bouwen, maar ook omdat zijn naam wordt vereenzelvigd met zijn zaak. Jarenlang is ook bijna niemand daarin geïnteresseerd. Een jaloerse ex-vriend die een gewelddadige moord pleegt, het is een sappig verhaal. Maar niks dat Amerikanen niet al tig keer voorbij hebben zien komen in tv-programma’s als Dateline, Law & Order of CSI.

Dan komt in 2014 het eerste seizoen van de podcast Serial uit. In twaalf afleveringen schetst journalist Sarah Koenig de mogelijkheid dat Lee misschien niet het enige slachtoffer in deze zaak is. Heeft Syed het wel echt gedaan?

Hard forensisch bewijs is er eigenlijk niet. De veroordeling berust in grote mate op een verklaring van Syeds wietdealer die zegt dat hij samen met hem het lichaam van Lee heeft begraven. Maar diens verklaringen veranderden steeds, onthult Serial.

Telefoondata koppelen Syed ten tijde van de moord aan het park waar Lee werd gevonden. Maar volgens experts zijn die locatiedata alleen betrouwbaar als die zijn verzameld via uitgaande telefoontjes. Syed kreeg twee inkomende oproepen. Bovendien riep zijn advocaat een getuige, die Syed een alibi kon verschaffen, nooit op tijdens de rechtszaak.

Tegen Syed spreekt dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Sommige getuigen zeggen dat hij voor de moord vol woede zat over Lee, en er werd een briefje gevonden met een mogelijk dreigende tekst voor zijn ex.

Serial-maker Koenig zegt geen oordeel te vellen over Syeds schuld. Misschien heeft hij het wel gedaan, alleen is het bestaande bewijs ondeugdelijk.

#FreeAdnan

De twaalf afleveringen wakkeren een vuur aan bij miljoenen luisteraars die internetfora overspoelen met de meest minutieuze ontledingen van elk stukje bewijsmateriaal. Soms geloofwaardig, vaak ook van het niveau Maurice de Hond in de Deventer moordzaak.

Syed wordt een overnight celebrity. Zij die overtuigd zijn van zijn onschuld ontketenen de #FreeAdnan-beweging. Dan besluit een rechter in 2015, deels op basis van bewijs dat Serial onthulde, opnieuw naar de zaak te kijken. En zoals in een Amerikaans drama niet vreemd is, volgt daarop de ene plottwist na de andere.

Waarom heeft zijn advocaat de getuige niet opgeroepen die kon bevestigen dat Syed tijdens de moord in de bibliotheek zat? Waarom is niet de betrouwbaarheid van de telefoondata bevraagd? De rechter zet een streep door de veroordeling, omdat Syeds verdediging hem in de steek heeft gelaten. Er komt een nieuw proces.

Maar de staat Maryland gaat in beroep. En na jaren van processen óver het proces besluit de hoogste rechter in de staat in 2019: Syed krijgt toch geen nieuwe rechtszaak.

Dna-sporen

Weer wordt het jaren stil. Maryland heeft inmiddels een wet aangenomen waardoor Syeds straf opnieuw kan worden beoordeeld. Onderzoekers bekijken zijn dossier. En wat blijkt? De politie heeft nooit fatsoenlijk onderzoek gedaan naar twee andere verdachten, en bovendien nooit informatie over die verdachten gedeeld met Syeds verdediging. Daarmee is hem potentieel ontlastende informatie ontzegd.

In september 2022 zet een rechter wéér een streep door zijn veroordeling. Als de aanklagers een nieuw proces tegen hem willen, moeten ze dat binnen een maand aangeven. Ze beraden zich. Tot de uitslag van een dna-test. De kleren van Lee zijn nooit goed onderzocht. Op haar schoenen zitten meerdere dna-sporen. Maar niet van Syed; hij kan het dus niet gedaan hebben. Oktober 2022: Adnan is free.

Dat Syeds verhaal zo aansloeg is niet vreemd. Hij bevindt zich op een intersectie van fenomenen die deze tijd kenmerken: true crime, dat zich ontwikkelde van Amerikaanse pulp-tv tot mondiale bingewaardige series; hashtag-activisme, waardoor maatschappelijk onrecht sneller doordringt tot instituties en social justice, dat raciale ongelijkheid aankaart. In de rechtszaak benadrukten de aanklagers Syeds achtergrond als Pakistaanse moslim, die had gehandeld omdat zijn eer geschonden was. En het fenomeen podcast tot slot, dat na Serial het imago van hobbyen op een zolderkamer kwijtraakte.

Acht jaar na dato voegt Koenig nog een dertiende aflevering toe. Seizoen 1 is daarmee officieel voorbij, met rechtvaardigheid voor Syed als uitkomst. Nu nog #JusticeForHae. Voor haar familie begint het verhaal opnieuw.