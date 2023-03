Van oude kraker tot projectontwikkelaar: hoe sociale huurders in Den Bosch meebouwen aan hun huis. Met lof van de koning

Jochem Kromhout (links) bouwt aan zijn huurwoning met tweedehands bouwmaterialen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is donderdag de wekelijkse ‘klusdag’ voor Jochem Kromhout en Eline Slegers in hun ecologische, zelf ontwikkelde en straks ook zelf beheerde woonproject Boschgaard in Den Bosch. Hier verrijzen op de fundamenten en muren van een oud buurthuis drie woonblokken. De negentien sociale huurappartementen, met een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer, zijn door de bewoners zelf gerealiseerd en gebouwd met 85 procent hergebruikt materiaal.

‘We zijn vandaag wat badkamerwandjes aan het timmeren’, verklaart Kromhout − groenblauw haar onder een zwart mutsje − droogjes. ‘Wij doen vooral de afwerking van de appartementen, ook het schilderwerk’, aldus Slegers. Iets verderop doen enkele bouwvakkers van de aannemer het zwaardere constructiewerk in het gebouw, dat eigendom is van woningcorporatie Zayaz en naar verwachting in oktober opgeleverd zal worden.

De toekomstige huurders − een groep van twintig bewoners, onder wie de voormalige krakers van het oude buurthuis en hun sympathisanten − klussen niet alleen elke week afwisselend een dagje mee. Ze hebben ook hun eigen architect ingeschakeld en in overleg het bouwplan bepaald. Straks zijn ze ook verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het wooncomplex.

Sociale buurtfunctie

Boschgaard is een bijzonder woonproject dat circulair bouwen combineert met collectief wonen, zelfbeheer en een sociale buurtfunctie: in het complex komt ook het nieuwe buurthuis. Zo bijzonder dat de ‘Boschgaarders’ een week geleden bezoek kregen van koning Willem-Alexander, die dit jaar bijzondere aandacht besteedt aan het thema wonen.

‘Het collectief woonproject Boschgaard pioniert op het gebied van duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid. Het kan gezien worden als één van de oplossingen voor de woonopgave’, aldus een officiële verklaring van het Koninklijk Huis. Kromhout hoopt dat het koninklijk bezoek vooral meer aandacht voor collectieve woonvormen zal genereren.

‘Het is belangrijk dat woningcorporaties meer ruimte geven aan huurders om iets te doen aan hun eigen woning en woonomgeving’, zegt Slegers. ‘Wat wij nu doen, is wel heel radicaal. Maar je kunt huurders ook gewoon laten meeschilderen of het portiek laten schoonmaken, tegen betaling of in ruil voor een lagere huur’, aldus Kromhout.

Koning Willem-Alexander op bezoek bij woonproject Boschgaard. Beeld Patrick van Emst / ANP

Ontruimingsbevel

De oorsprong van wooncoöperatie Boschgaard begint bij de bezetting van het voormalige buurthuis in de Graafse Wijk door krakers in 2005 − toen kraken nog legaal was. In 2016 stuurde pandeigenaar Zayaz de bewoners een ontruimingsbevel omdat het gebouw niet meer veilig werd bevonden. ‘Het idee was: krakers eruit, bulldozer erover, beton storten, nieuwbouw, klaar − de traditionele manier van werken’, erkent Jurgen Arts, projectleider bij Zayaz.

Maar de krakers kwamen, gesteund door bijna 1.500 handtekeningen van wijkbewoners, met een tegenplan: ze wilden zelf de collectieve opdrachtgever zijn voor de ontwikkeling en circulaire bouw van sociale huurwoningen plus een nieuw buurtcentrum. Naast het voormalige kraakpand ligt een grote buurttuin, gecultiveerd door de krakers, waarvan de wijkbewoners eveneens gebruik maken.

‘De krakers hadden een belangrijke functie in de buurt, niet alleen vanuit het buurthuis maar ook met het stadslandbouwproject’, aldus Arts. Voor Zayaz was het een sprong in het diepe. Maar de woningcorporatie ging na ampel beraad uiteindelijk in zee met de wooncoöperatie, ook omdat dat paste in de nieuwe trend om ‘huurders meer regie te geven over hun wonen’.

De corporatie investeerde 5 miljoen euro in het collectieve woonproject, dat voor de rest getrokken wordt door de toekomstige huurders. De voorbereidingen verliepen moeizaam, mede omdat de initiatiefnemers tegen allerlei regels, wetten en vergunningen inzake de woningbouw aanliepen. ‘We stuitten op één grote kluwen van mannen met stropdassen die allerlei vreemde en ingewikkelde dingen zeiden’, grijnst Kromhout. De planfase duurde vijf jaar, de (huidige) bouwfase twee jaar. Door alle vertragingen was er flink verloop in de bewonersgroep: sommigen gaven er de brui aan, anderen haakten aan.

Wasbakken uit verzorgingstehuis

Een van de belangrijkste werkgroepen van de wooncoöperatie is de ‘werkgroep oogsten’: het verzamelen van gebruikte bouwmaterialen. ‘Het is steeds maar zoeken naar gebouwen die gesloopt worden, op straat en op internet’, legt Slegers uit. Zo komen de dakspanten uit een bibliotheek in Sint-Michielsgestel, wasbakken uit een verzorgingstehuis in Den Bosch, fel gekleurde deuren uit een Mondriaan-school in Den Haag, balken uit een tankstation in Haarlem, aluminium voorgevels uit het stadskantoor van Roosendaal, deurkozijnen uit een geflopt nieuwbouwproject in Helmond. Uit berekeningen van de architect blijkt dat 85 procent van het wooncomplex bestaat uit ‘zelf geoogste’ ofwel hergebruikte materialen.

Volgens Platform31, een onderzoeksorganisatie voor stad en regio, hebben collectieve woonvormen tal van voordelen, zoals zelfbeheer, eigenaarschap, zorg voor elkaar, minder eenzaamheid, minder ruimtebeslag en duurzaamheid. ‘Maar ze komen moeilijk van de grond’, zegt Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige bij Platform31. ‘Het fenomeen past niet ‘in de systemen’, gronden of gebouwen zijn schaars, taxatie is ingewikkeld en financiering is moeizaam.’

Zo is het voortbestaan van wooncoöperatie de Nieuwe Meent in Amsterdam-Oost onlangs in gevaar gekomen door financieringsproblemen. Ook andere initiatieven voor gemeenschappelijk wonen zijn een vroege dood gestorven, vooral door starre regelgeving.

Het voormalige buurthuis wordt omgetoverd tot appartementencomplex. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ecologische ogen

Wassenberg noemt Boschgaard ‘een belangrijk pioniersproject’ dat wel lijkt te gaan slagen en een voorbeeld kan zijn voor initiatiefnemers elders. ‘De voorfase kenmerkte zich door een volhardende bewonersgroep, een woningcorporatie die haar nek uitstak en de welwillende medewerking van de gemeente’, aldus de woningmarktdeskundige. ‘Alle drie zijn hard nodig om zover te kunnen komen.’

Tijdens de rondleiding door het Boschgaard-complex in aanbouw wijst opdrachtgever en toekomstig huurder Kromhout op de gevels: noord, oost en west zijn supergeïsoleerd, maar zuid heeft veel glas om de warmte van de zon binnen te laten. ‘We hebben warmtepompen en zonnepanelen voor onze energievoorziening’, zegt hij. ‘Maar belangrijker nog is ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk energie hóeft te gebruiken.’

Projectleider Arts van Zayaz knikt instemmend: ‘De bewoners van Boschgaard hebben ons echt met andere, ecologische ogen leren kijken naar zo’n project. Daar kunnen wij als woningcorporatie nog veel van leren.’