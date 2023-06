Van Noord-Nederland naar Gare du Nord: Arriva dient aanvraag in voor trein Groningen-Parijs

Een Arrivatrein in Groningen, nu nog richting Delfzijl. Beeld Harry Cock

Die moet elke ochtend vertrekken om 05.30 uur en krijgt tussenstops in Zwolle, Almere, Amsterdam Zuid, Schiphol Airport, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal en Brussel Zuid. ’s Avonds om 19.15 uur vertrekt er vanuit Parijs dan een trein terug naar Groningen.

Volgens een woordvoerder van Arriva is de verbinding niet bedoeld ter vervanging van de Thalys: ‘We zien dat de treinen richting Parijs uitpuilen, dus volgens ons is er ruimte voor nog meer verbindingen.’ Dat is in het buitenland gebruikelijker, aldus Arriva: ‘Daar zie je dat er meer keuze is. Sommige verbindingen zijn dan bijvoorbeeld duurder, maar bieden wat meer luxe. Andere zijn goedkoper. Wij denken dat concurrentie leidt tot beter vervoer voor de reiziger.’ Zo ontstaan er ook meer betaalbare alternatieven voor vliegen, zegt Arriva.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De internationale treinverbindingen zijn nu voor het grootste deel nog vergund aan de NS, dat het hoofdrailnet in Nederland uitbaat, en partners als Thalys en Eurostar. Vanaf 2025 moet er echter een nieuwe concessie ingaan. Als het aan het kabinet ligt blijft de NS de belangrijkste treinvervoerder in Nederland, maar komt er wel meer concurrentie voor internationale verbindingen. De NS heeft eerder gezegd dat niet te zien zitten.

Alleen internationale verbindingen die ook cruciaal zijn voor het binnenlandse vervoer van passagiers, maken in principe onderdeel uit van de nieuwe hoofdconcessie. Concreet gaat het dan om intercity’s tussen Amsterdam en Berlijn in de middagspits, de intercity tussen Amsterdam en Brussel via Rotterdam en Breda, de verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen en de stoptrein tussen Maastricht en Luik.

Open toegang

Daardoor ontstaat internationaal ruimte voor partijen als Arriva, een Britse onderneming die eigendom is van Deutsche Bahn. Maar die moeten wel voor 10 juni laten weten aan het kabinet dat zij een van de internationale verbindingen willen verzorgen. Anders komen die alsnog in de hoofdconcessie van de NS terecht.

Om die reden heeft Arriva nu een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het is overigens sinds 2019 ook mogelijk om op een traject te rijden als er al een concessie op vergund is op basis van het ‘recht op open toegang’. Arriva heeft op die manier ook nachttreinen van Groningen en Maastricht naar Schiphol in het schema gekregen. Die open toegang is echter alleen toegestaan als de ACM oordeelt dat economische belangen van de hoofdvoerder op dat traject niet geschaad worden.

Bovendien moet er dan nog voldoende capaciteit zijn. Spoorbeheerder ProRail bepaalt die op basis van het ‘besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur’. Daarin komen internationale verbindingen als eerste aan de beurt, daarna het hoofdnet en vervolgens de overige vervoerders. Door de aanvraag nu in te dienen, hoopt Arriva ook bij ProRail bovenaan de lijst te komen.

Rechtszaak om monopolie NS

De vervoerder heeft ambities om meer internationale verbindingen te verzorgen ‘vanuit verschillende Nederlandse regio’s naar bijvoorbeeld Belgische en Franse steden’. Ook zijn er ambities op het Nederlandse spoor. Het liefst wil de vervoerder toegang krijgen tot het hoofdrailnet, maar de concessie daarvoor wordt al jarenlang vergund aan de NS.

Onterecht, vinden Arriva en andere vervoerders. Zij zijn van mening dat er Europese concurrentieregels worden overtreden door een onderhandse gunning aan de NS. De partijen zijn daarom naar de rechter gestapt. Een bodemprocedure liep om formele redenen echter uit op niks. De rechter in Den Haag achtte zichzelf niet bevoegd en oordeelde dat de bestuursrechter naar de zaak moet kijken. In dit geval gaat het dan om het College van Beroep voor het bedrijfsleven.