Van Nieuwenhuizen onder vuur na pleidooi voor groei Schiphol

Goedemiddag,

Schiphol op slot? Dat kan niet, zei minister Cora van Nieuwenhuizen resoluut - een uitspraak die haar op grote kritiek is komen te staan van zowel partijen in de oppositie als in haar eigen coalitie. In de Tweede Kamer voert FvD intussen campagne voor het verkeerde Limburg - of heeft de partij daadwerkelijk Duitse ambities?

NIEUWS VAN DE DAG

‘Schiphol gaat groeien’, zegt de minister

Nóg meer vluchten op Schiphol is ondenkbaar, vinden de omwonenden van de grootste luchthaven van Nederland - een boodschap die zij vorige week nogmaals overbrachten in een gesprek met Cora van Nieuwenhuizen. De bewoners hebben Van Nieuwenhuizen echter niet kunnen overhalen, blijkt uit een interview met de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de Volkskrant van vandaag. Na 2020 gaat Schiphol groeien, deelt de VVD’er mee. ‘Ik denk dat je niet kunt zeggen: dit was het voor eeuwig, die 500 duizend vluchten.’

Volgens Van Nieuwenhuizen loopt de Nederlandse concurrentiepositie groot gevaar als Schiphol nooit meer mag uitbreiden. ‘Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa.’ In een persbericht reageerden Greenpeace, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland woedend op het interview. Volgens hen ligt de minister ‘op ramkoers’ met eenieder die tegen luchtvaartgroei is.

In de Tweede Kamer was de ontvangst niet veel beter. Voor praten over groei van Schiphol is het nog ‘veel te vroeg’ zei ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers bij het ingaan van het wekelijkse coalitieoverleg. Volgens Segers is er ‘echt nog geen antwoord’ op de ‘hele grote zorgen’ die er leven. CDA-leider Buma hamerde op ‘zorgvuldigheid’, terwijl Jetten (D66) de woorden van Van Nieuwenhuizen afdeed als campagnetaal. In de oppositie schreeuwden SP en GroenLinks moord een brand: waarom praat de minister voor haar beurt?

De koelste reactie kwam, zoals vaker, van Klaas Dijkhoff. ‘Ik zie de ophef niet zo’, zei de VVD-fractievoorzitter voor de bij het coalitieoverleg wachtende camera’s. ‘Maar ik ben ook niet tegen groei van de luchtvaart.’

TERUGBLIK OP HET DEBAT

Eerste krachtmeting: geen provincie, wel Nexit

vlnr. Annelien Bredenoord (D66), Mei Li Vos (PvdA), Annemarie Jorritsma (VVD), Ben Knapen (CDA) en Paul Rosenmöller kijken naar een scherm voor aanvang van het TV-debat bij WNL op Zondag. Beeld Freek van den Bergh

Zes lijsttrekkers waar geen kiezer op kan stemmen die debatteerden over zaken waar ze niet over gaan. Het WNL-debat van zondag, het eerste in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart, vergde nogal wat goede wil van de argeloze buitenstaander. Zeker toen de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer elkaar langdurig bevochten over Europese politiek. De staten hebben daar niets over te zeggen, de senaat amper.

In de studio van WNL werden de contouren van de campagnes al zichtbaar. Zo pleitte GroenLinks-lijsttrekker Paul Rosenmöller voor een CO2-heffing voor het grote bedrijfsleven. FvD-lijsttrekker Henk Otten waarschuwde dat de klimaatplannen van Rutte III ‘honderden miljarden’ gaat kosten. Annemarie Jorritsma (VVD) diende hem op hoge toon van repliek. ‘Over welke plannen heeft u het? Er is nog helemaal niks geaccordeerd.’

Otten zelf moest weer rookgordijnen optrekken toen D66-voorvrouw Annelien Bredenoord hem verweet dat FvD voor een Nexit is. Een gevoelig punt voor de snel opkomende partij; Thierry Baudet zei in het verleden dat ‘Nederland zo snel mogelijk uit de EU’ moet, maar door de onrust rond de Brexit is er meer weifeling te bespeuren. Otten benadrukte dan ook dat hij de EU ‘vooral wil hervormen’. ‘We zijn helemaal niet per se voor een Nexit.’

EN DAN DIT NOG

Öztürk (Denk) verhuist naar nieuwe Kamer

Twee weken geleden lachte Selçuk Öztürk nog geheimzinnig bij de suggestie. Hij, als oprichter van Denk, van de Tweede naar de Eerste Kamer? Zaterdag maakte Denk bekend dat Öztürk na een goed resultaat bij de aankomende verkiezingen inderdaad de senaatsfractie gaat leiden. De Limburger moet in dat geval eerst zijn zetel in de Tweede Kamer opgeven; zijn opvolger wordt Gladys Albitrouw, de penningmeester van Denk.

Kamerleden Selçuk Öztürk en Farid Azarkan staan samen met leden en vrijwilligers van Denk bij het gastarbeidersmonument in Afrikaanderpark. De partij maakte bekend dat Öztürk lijsttrekker wordt in de Eerste Kamer. Beeld ANP

Alle leraren registeren? Nu niet, nooit niet

Hoewel ze maar een letter schelen, trekken SP en SGP zelden samen op. Voor het lerarenregister maakten de flankpartijen vandaag een uitzondering: gebroederlijk dienden SP en SGP een initiatiefnota in waarmee zij het verplichte register definitief de nek willen omdraaien. Het lerarenregister, dat de kwaliteit van de leraren moest garanderen, is volgens tegenstanders een bureaucratisch monster en stond al even in de ijskast.

FvD voert campagne voor verkeerde Limburg

Met Theo Hiddema (woonachtig in Maastricht) in de geledingen zit het bij Forum voor Democratie goed met de topografische kennis over Limburg, zou je denken. Op een FvD-verkiezingsposter voor de Provinciale Statenverkiezingen in de zuidelijkste provincie prijkt echter de dom van het Duitse Limburg an der Lahn, zo merkte een opmerkzame twitteraar op. ‘I guess the FvD wants to make the Netherlands German again?’

De ledendag van FvD van afgelopen zaterdag in de Tweede Kamer. Rechts de dom van Limburg an der Lahn. Beeld NOS Journaal

