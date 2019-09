Nieuws CBR

Van Nieuwenhuizen: lange wachttijden CBR pas in 2021 verholpen

De lange wachttijden bij het CBR zijn naar verwachting pas halverwege 2021 verholpen, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zelfs in het meest positieve scenario zal dit niet eerder dan zomer 2020 zijn.