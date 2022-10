Van mondkapje tot avondklok: het kabinet ging zwalkend door de eerste coronawinter

Een man in Nijmegen haast zich naar huis nadat de avondklok is ingegaan. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Augustus 2020: de tweede golf

‘Verrast en soms zelfs overrompeld’, bleken alle betrokken organisaties toen het virus in de herfst weer opleefde. Een blunder: uit alle cijfers bleek immers dat het virus nog niet was uitgewoed.

Het kabinet reageerde ‘afwachtend’. De ploeg van Rutte ‘worstelde’ met de toegenomen maatschappelijke weerzin tegen maatregelen, stelde ingrijpen uit tot eind september en ‘hoopte’ aanvankelijk dat burgers en bedrijven de epidemie zelf wel zouden bedwingen. Toen het RIVM aangaf dat mensen zich minder goed aan allerlei maatregelen hielden dan eerder, sloeg het kabinet die waarschuwing in de wind.

Het was onverstandig hoe het kabinet die eerste coronazomer met reces ging en de deur achter zich dichttrok alsof corona voorbij was. In een lange, moeilijke zin wast de OVV het kabinet daarover de oren. ‘Het communiceren over realisme rond het feit dat de situatie in een pandemie grillig is en snel kan veranderen, is wenselijk om geen valse verwachtingen te wekken die koerswijzigingen later moeilijk uitlegbaar maken.’

December 2020: de mondkapjesplicht

Het mag een soort wonder heten dat Nederland in december 2020 ‘ondanks alles’ zo trouw aan de mondkapjes ging. Het kabinet had daarvoor ‘wisselend beleid’ gevoerd met zo’n ‘gebrekkige argumentatie’, dat het ronduit ‘opmerkelijk’ is dat uiteindelijk meer dan 90 procent vóór de mondkapjesregel was, noteert de OVV.

Want, absurd eigenlijk: gold het mondkapje voorheen nog als een doekje waarmee besmettelijke mensen tóch de straat op zouden gaan in plaats van thuis te blijven, vanaf de zomer van 2020 ‘is de boodschap van het kabinet opeens dat mondkapjes mogelijk een positief effect hebben op het gedrag van mensen, zonder dat expliciet afstand wordt genomen van de eerdere hypothese van schijnveiligheid’.

Een stevige oorvijg krijgt het OMT, dat bij het advies over mondkapjes ook het gedrag van mensen meewoog, ‘terwijl het daar geen specifieke expertise voor heeft’. Psychologie van de koude grond, bleek naderhand. Zo strookt het idee dat mensen met een mondkapje op zich opeens roekelozer gaan gedragen, niet met de studies hiernaar.

December 2020: de schoolsluiting

Had tijdens de eerste golf nou beter opgelet. Het is een rode draad in het OVV-rapport: omdat het kabinet te weinig bijhield wat precies het effect van welke maatregelen was, wist de autoriteiten later in de epidemie niet goed wat ze precies konden inzetten om het virus te bedwingen.

Het tóch weer sluiten van de scholen, in december 2020, is daarvan een treffend voorbeeld. Toen puntje bij paaltje kwam en de cijfers maar bleven oplopen, ‘ervoeren kabinetsleden geen mogelijkheid om alternatieven af te wegen’. En toen de maatregel werd bekendgemaakt, kon het kabinet niet eens goed uitleggen wat het sluiten van de scholen voor effect zou hebben.

‘De communicatie over de onderbouwing van de scholensluiting van het basisonderwijs zorgt voor verwarring en frustratie bij scholen en ouders wanneer blijkt dat de scholensluiting vooral bedoeld is om de ouder thuis te laten werken’, constateert de raad.

Januari 2021: de avondklok

Of de avondklok nu echt zoveel besmettingen heeft gescheeld, was en is nog altijd ‘onduidelijk’. Uit onderzoek met straatcamera’s bleek bijvoorbeeld al snel dat het nauwelijks stiller werd op straat. Wie gaat er ’s winters nou voor de lol de straat op?

Niettemin deed het kabinet alsof de avondklok fantastisch zou werken, waarschijnlijk omdat de maatregel zo lekker ‘eenduidig’ is, schrijft de OVV. Onzekerheden over de effectiviteit moffelde men weg. En hoewel het kabinet aanvankelijk nog plechtig beloofde dat de maatregel écht tijdelijk was, werd hij liefst vijf keer verlengd. ‘De stelligheid waarmee het kabinet in eerste instantie over de einddatum voor de avondklok communiceert, past niet bij het verdere verloop en de verlengingen die volgen’, aldus de OVV.

December 2020: de eerste vaccins

Hoewel men toch een jaar de tijd had gehad, bleken ‘betrokken partijen onvoldoende voorbereid’ toen de eerste vaccins in december 2020 op de markt kwamen. Er was teveel gegokt op het vaccin van AstraZeneca. Terwijl het eerst beschikbare vaccin dat van Pfizer was, een vaccin dat ijskoud bewaard moet worden en dus niet via de huisartsen kon worden toegediend. Houd rekening met meerdere scenario’s, raadt de OVV het kabinet dringend aan.

Ongelukkig was ook een andere omslag in het beleid. Aanvankelijk was het plan om de oudsten en zwakkeren voorrang geven in de vaccinatiecampagne. Maar na nota bene een talkshowlobby van Ernst Kuipers en Diederik Gommers zwichtte het kabinet en kreeg het zorgpersoneel voorrang. Dat past in het beleid om de zorg niet overbelast te laten raken, maar gaf wel scheve ogen, constateert de raad. ‘Het beeld ontstaat dat groepen door een goede lobby voorrang kunnen krijgen’.