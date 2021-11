Van lockdown tot vervroegde sluitingstijd: wat welke maatregel doet

Een kortdurende, ‘lichte’ lockdown, met thuiswerken en vervroegde sluitingstijden, dat is wat het kabinet van stal haalt om de huidige coronagolf te breken. Maar is dat genoeg? Dit weten we over de effectiviteit van de maatregelen.

Lockdown: het paardenmiddel

Volgens een hardnekkige roddel die rondgaat in de coronategencultuur zouden lockdowns helemaal niets uithalen. Maar dat is gebaseerd op een verkeerde lezing van de statistieken, die vaak al beginnen te dalen voordat een pakket maatregelen officieel een ‘lockdown’ heet. In werkelijkheid is een lockdown een van de meest effectieve maatregelen die men kan nemen tegen oplopende besmettingsaantallen.

Simpel: het virus verspreidt zich via menselijk contact, en door dat tegen te gaan, kan het virus zich minder goed verspreiden. Het ‘R-getal’ van het virus, de maat voor hoeveel mensen per besmettingsronde gemiddeld besmet raken, gaat dan omlaag. Vier voortplantingscyclussen van het virus, passen er ruwweg in de drie weken die het kabinet wil afkondigen. Dat kan dus best in de papieren lopen, als het R-getal bijvoorbeeld 0,8 zou zijn: honderd besmette mensen worden er 80, worden er 64, worden er 51, worden er 41.

Moet het alleen wel lukken. Eind oktober schommelde het R-getal nog rond de 1,2. En volgens een grote, academische weging van coronamaatregelen in tachtig landen, zal een lockdown daar ongeveer een kwart procent vanaf halen. Daarmee zou het R-getal op 0,9 komen: genoeg om elke honderd besmettingen in drie weken met ongeveer eenderde terug te brengen.

Alleen: de studies gaan uit van een strenge lockdown, vaak met thuisblijfplicht, niet van een lichte lockdown zoals het kabinet in gedachten heeft. Bovendien blijkt uit de onderzoeken dat lockdowns gaandeweg minder effectief worden, als de schrik eruit is en we het minder nauw nemen met allerlei regels. Echt overtuigend is de ‘hamer’ waarmee het kabinet de curve wil platslaan dus niet.

Beperking thuisbezoek: de ruggengraat

Het kabinet haalt de bezoekbeperking weer van stal: de komende drie weken mogen we eigenlijk niet met meer dan vier mensen tegelijk thuis samenkomen. ‘Eigenlijk’, want goed te handhaven is de ban op samenkomen natuurlijk niet. Achter het bankstel zitten nu eenmaal geen boa’s.

De viermensenregel zou een belangrijke verspreidingsroute van het virus moeten afsnijden: die via thuisfeestjes, waar men in de regel zonder mondkapje op, ‘onveilig’ nauw contact heeft met elkaar. In de top tien van gelegenheden waarbij mensen besmet raken, staat ‘bezoek in de thuissituatie’ dan ook op twee. In ongeveer 15 procent van de gevallen waarbij de GGD de besmettingsroute kan achterhalen, gebeurt dat tussen bezoekers thuis. Nog eens 5 procent vindt plaats op feestjes zoals verjaardagen en borrels.

In praktijk blijkt een bezoekersbeperking 0,2 tot zelfs 0,4 punten van het R-getal af te snoepen, volgens een veel aangehaalde Britse academische inventarisatie van uiteenlopende maatregelen. Maar waarschijnlijk is dat een wat optimistische inschatting: vier mensen is een vrij kalme inperking – nog altijd genoeg om te klaverjassen.

Horeca vervroegd dicht: tegen massaverspreiding

Op papier slaat vervroegde sluiting van de horeca bepaald niet een deuk in een pakje boter. In zijn laatste weekoverzicht kon het RIVM slechts 624 besmettingen tot de horeca herleiden, een miezerige 3 procent van alle herleidbare infecties. Niet zo vreemd, want de horeca ligt al aan banden: zonder QR-code geen toegang en om middernacht gaat de tent dicht.

Dat het kabinet desondanks toch weer de broekriem bij de horeca aanhaalt, heeft een andere reden: áls het misgaat in de horeca, gaat het vaak goed mis. Befaamd zijn de uitbraken in studentencafé Van Rijn in Nijmegen (51 besmettingen), café de Kleine Beurs in Hillegom (31 besmettingen) en natuurlijk die in après-skibar Kitzloch in Ischl, een van de vroegste aanjagers van de epidemie. Als het gaat om de gemiddelde clustergrootte – het aantal besmettingen dat voortkomt uit één gebeurtenis – staat de horeca steevast bovenaan, samen met de studentenverenigingen.

Daarbij zijn er sterke aanwijzingen dat er in de horeca veel meer besmettingen plaatsvinden dan officiële instanties als de GGD’s weten. Bij het bron- en contactonderzoek blijken horecawerkers ongeveer net zo vaak positief als basisschoolleraren of verpleeghuismedewerkers: een veeg teken.

Thuiswerken: die andere klapper

Een kleine 10 procent van de besmettingen waarvan men het weet, ontstaat op de werkplek. Alleen al om die reden is thuiswerken in alle landen die coronamaatregelen nemen een van de meest gewilde wapens. Volgens een doorrekening van het effect van diverse maatregelen, eerder dit jaar in The Lancet Infectious Diseases, haalt thuiswerken al na enkele dagen een- tot tweetiende punt af van het reproductiegetal van het virus.

Dat komt overigens ook door de bijeffecten. Wie thuiswerkt, zit ’s ochtends niet in een volle trein, ontmoet geen klanten die het virus naar andere oorden meezeulen, en bezoekt rondom het werk niet nog even een lunchroom of kroeg. Daartegenover staat dat er grote groepen mensen zijn die niet kunnen thuiswerken. En dat zijn vaak uitgerekend de groepen waar het virus rondgaat: denk aan slecht ingeënte, laaggeschoolde arbeiders.

Maar: werkzaam is het, constateren ook wetenschappers van het Robert Koch Instituut in Berlijn in een vorige maand verschenen overzichtsstudie. Tijdens de eerste coronagolf was de schoolsluiting de allereffectiefste maatregel, aldus de Duitsers. Maar het sluiten van kantoren en andere werkplekken was een goede tweede, effectiever nog dan het schrappen van massabijeenkomsten.

Niet-essentiële winkels: kers op de taart

Precieze cijfers wat het vervroegd sluiten van niet-essentiële winkels zoals kledingzaken en speciaalwinkel uithaalt, zijn er niet. ‘Het is niet zo dat we een tabel hebben waarop per individuele activiteit staat: dit haalt 0,05 van de R-waarde af, of zoiets’, zoals RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel al eens uitlegde.

Zie de sluitingen vooral als de ingrediënten die van een lockdown een lockdown maken: ze zorgen voor legere straten, minder mensen die met elkaar in het ov of de auto stappen, minder risicomomenten rond pashokjes of in het gangpad van de winkel. Alle beetjes helpen, redeneert het kabinet.

Het advies van het outbreak management team om ook de bioscopen en de theaters te sluiten, laat het kabinet intussen links laat liggen - althans volgens de geruchtenmachine in Den Haag. Het OMT zag de cultuursluitingen als extra manier om het aantal contacten tussen mensen omlaag te krijgen.

Anderzijds: een gelegenheid waar men zwijgend op een stoel naar een voorstelling of film kijkt, is veel minder riskant dan een drukke dansclub of kroeg.