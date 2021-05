Van Lienden weigert nog altijd opheldering te geven over mondkapjesdeal met ministerie

Een mondkapjesfabriek in China. Beeld AFP

Van Lienden stelde altijd dat hij met zijn non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie belangeloos hulpmiddelen vanuit China wist te regelen voor Nederland. De Volkskrant onthulde afgelopen weekend echter dat Van Lienden in april vorig jaar een deal sloot voor de levering van 40 miljoen mondkapjes via een commerciële vennootschap, die niets te maken had met de stichting.

In zijn verklaring stelt hij nu dat ‘in samenspraak’ en om een ‘veelvoud van redenen’ gekozen is om de deal van ruim 100 miljoen euro met een ‘alternatieve entiteit’ af te sluiten. Dat zou volgens Van Lienden te maken hebben met ondernemersrisico, wat de stichting niet kon dragen.

Op nadere vragen van de Volkskrant hoeveel winst er is gemaakt op deze deal, wat het risico was en welke bedragen hiermee gemoeid waren, wil Van Lienden niet reageren. Hij zegt daar vanwege een geheimhoudingsovereenkomst niet op in te kunnen gaan.

Het ministerie ontkende eerder dat het zou hebben aangedrongen op het oprichten van een aparte bv door Van Lienden voor de deal van 100 miljoen euro. De toenmalige minister voor Medische Zorg, Martin van Rijn, liet afgelopen weekend aan de Volkskrant weten dat Van Lienden hem nooit heeft geïnformeerd over zijn zakelijke belangen in Relief Goods Alliance.

Van Lienden schrijft nu dat het ‘in samenspraak’ gebeurde en dat de uiteindelijke overeenkomst met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, de inkooporganisatie die door Volksgezondheid werd opgezet tijdens de coronacrisis, en zijn bedrijf Relief Goods Alliance ‘transparant, gedocumenteerd, rechtmatig en in fases gelopen’ is.

Afgekeurde maskers

Over de kwaliteit van de mondkapjes van Van Lienden ontstond ook discussie. De spullen, twee orders van in totaal 40 miljoen mondmaskers, werden goedgekeurd voor de Europese markt door een Iers agentschap, maar volgens medewerkers van het Consortium Hulpmiddelen zou daarbij onvoldoende zijn gekeken naar de aanwezigheid van grafeen, een nanomateriaal dat bij inademing mogelijk schade kan opleveren. Het RIVM keurde 20 miljoen maskers af vanwege een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, maar het ministerie nam dat advies niet over.

Daarover zegt Van Lienden nu dat de mondkapjes voldoen ‘zowel qua prijs, kwaliteit als documentatie aan de wensen en eisen van het Consortium Hulpmiddelen’. ‘De gemaakte kwaliteitseisen zijn vastgelegd, en bij het niet halen van enige eis konden deze leiden tot voortijdige beëindiging van het contract. Uit alle informatie die beschikbaar is over het product is gebleken dat deze volledig veilig bevonden zijn voor gebruik in de zorg.’

De mondkapjes van Van Lienden zijn nooit aan de zorg geleverd, omdat daar geen behoefte meer aan is. De 40 miljoen mondkapjes liggen nog in opslag bij de overheid.