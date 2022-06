Van Lienden ontkent misbruik stichting: miljoenendeal met VWS was te danken aan ‘persoonlijk netwerk’

Sywert van Lienden arriveert met zijn vriendin bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

‘Het contact met de overheid was uitsluitend te danken aan het persoonlijke netwerk van Sywert van Lienden’, verklaarde advocaat Han Jahae namens de mediapersoonlijkheid. De raadsman probeerde daarmee de beschuldiging te ontkrachten dat Van Lienden zijn liefdadigheidswerk had gebruikt als dekmantel om binnen te komen bij de overheid om vervolgens de mega-order van 100,8 miljoen op naam van een eigen commerciële bv te zetten, waardoor hij toch geld kon verdienen.

Definitief ontslag

Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme verschenen vandaag voor het eerst in de rechtszaal. Ze verweren zich tegen hun schorsing als bestuurders bij de stichting Hulptroepen Alliantie. Op aandringen van het OM en ex-medewerkers wordt de stichting nu tijdelijk bestuurd door een bewindvoerder.

Het OM en de ex-medewerkers willen dat Van Lienden en Damme definitief ontslagen worden als bestuurders, omdat ze misbruik zouden hebben gemaakt van de organisatie. De derde partner, Camille van Gestel, stapte eerder zelf al op als bestuurder.

Opgenomen gesprek

Volgens de advocaat van de ex-medewerkers, Marcel Evers, en het OM staat vast dat Van Lienden en zijn partners de stichting hebben misbruikt om orders binnen te halen om die vervolgens onder te brengen bij hun eigen bv. Als bewijs bracht Evers onder andere een verslag van een door een ex-medewerker opgenomen telefoongesprek in.

Daaruit blijkt dat Van Lienden en zijn compagnons al op 13 april 2020 spraken over een commerciële deal met de overheid. ‘We zeggen dat de overheid ons dwingt om dit te doen in plaats van non-profit koers’, zegt Damme in het gesprek. Daarin erkent Damme ook dat hun commerciële bv bewust een naam krijgt (Relief Goods Alliance) die lijkt op de van de non-profit stichting Hulptroepen Alliantie. ‘Dat is de bedoeling, het is dezelfde stijl.’

Volgens advocaat Marcel Evers toont de bandopname aan dat Van Lienden en zijn compagnons al voor hun overeenkomst met de overheid een reden ‘verzonnen’ om toch geld te verdienen aan de deal. De overheid moest daar de schuld van krijgen. Het ministerie van VWS heeft altijd ontkend er ooit op aan te hebben aangedrongen dat Van Lienden een commercieel bedrijf zou inzetten voor de deal van 100,8 miljoen euro.

Stichting benadeeld

Ook het Openbaar Ministerie meent dat Van Lienden en zijn compagnons ‘vrijwel meteen’ zijn begonnen met het doorsluizen van orders naar de eigen commerciële bv om zo toch geld te verdienen. Het zou gaan om ‘vele winstgevende orders’. Veruit de grootste was de deal van 100,8 miljoen euro met de inkooporganisatie van het ministerie van VWS, maar daarnaast waren er ook orders van onder andere McKinsey en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op die manier zouden ze de stichting hebben benadeeld en onttrokken ze miljoenen euro’s aan de non-profit organisatie.

Advocaat Han Jahae van Van Lienden noemt het een valse voorstelling van zaken dat de non-profit stichting is misbruikt als façade om via een commercieel bedrijf geld te verdienen. Volgens Jahae was Relief Goods Alliance geen concurrent van de stichting. De non-profit organisatie richtte zich uitsluitend op de kleinschalige zorg en was op dat vlak ‘een immens succes’. Volgens de advocaat zetten van Lienden en zijn partners zich nog steeds ‘dagelijks om niet in voor de stichting’, ondanks ‘alle commotie’.

De commerciële bv, Relief Goods Alliance, werd louter opgericht om de meer risicovolle transacties ‘voor de grootzakelijke markt’ op zich te nemen, aldus Jahae. Met de stichting zou dat niet hebben gekund, ook omdat zakelijke partners als Coolblue dat niet zouden hebben gewild. Volgens Van Lienden is er ook nooit sprake geweest van een ‘geheime commerciële operatie’. ‘De betrokken stakeholders waren allemaal op de hoogte', aldus Van Lienden. ‘We zijn gewoon transparant, helder en eerlijk geweest.’

Coolblue en Randstad, die betrokken waren bij de stichting, hebben aangifte gedaan van oplichting. De bedrijven beweren dat Van Lienden en zijn partners nooit hebben verteld dat ze ook commerciële belangen hadden via een eigen bv.

‘Ik ben een strenge slager geweest’

Van Lienden meent dat hij gewoon kan aanblijven als bestuurder van de stichting, ook al is er volgens het OM sprake van belangenverstrengeling vanwege de commerciële belangen van de bestuurders. De rechter wilde weten of Van Lienden zichzelf in staat acht om die verwijten te onderzoeken. De ex-ambtenaar erkende dat het beeld kan ontstaan dat ‘de slager dan zijn eigen vlees keurt’. ‘Maar ik ben altijd een hele strenge slager geweest’, aldus Van Lienden. ‘Mijn advocaat noemt mij de officier van justitie in mijn eigen zaak.’

De rechtszaak van dinsdag loopt op dit moment nog. De rechtbank moet nog beslissen of Van Lienden en Damme worden ontslagen als bestuurders van de stichting.

Strafrechtelijk onderzoek

Naast de civielrechtelijke zaak van dinsdag loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en zijn compagnons. De mannen hebben zich volgens het OM mogelijk ook schuldig gemaakt aan witwassen. Eerder was al bekend geworden dat de zakenmannen verdacht worden van oplichting en verduistering.

‘Iemand die verdacht wordt van verduistering krijgt daar ‘automatisch’ witwassen bij’, verklaarde Van Lienden, die dat ‘geen nieuws’ noemt.

Nieuws dat geen nieuws is: iemand die verdacht wordt van verduistering krijgt daar ‘automatisch’ witwassen bij. Dit is slechts ‘nieuws’ omdat wij als bestuurders deel proces-verbaal OM bij rechtbankstukken hebben gevoegd. Gelekt door groep die we vandaag treffen in rechtbank. https://t.co/DM2B4GyHpr — Sywert van Lienden (@Sywert) 14 juni 2022

De Volkskrant onthulde vorig jaar dat Van Lienden, Damme en Van Gestel een mega-order van ruim 100 miljoen van de overheid bij een eigen geheime commerciële bv hadden ondergebracht. Richting de buitenwereld hadden ze altijd volgehouden ‘om niet’ te werken voor de charitatieve stichting Hulptroepen Alliantie.