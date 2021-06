Van Lienden in Buitenhof: CDA-top was op de hoogte van miljoenenwinst bij mondkapjesdeal

Sywert van Lienden Beeld Hulptroepen.nu

Het CDA heeft tot nu toe altijd gezegd dat het niets wist van de commerciële handel van Van Lienden en stelt nu een onderzoek in. De partij ontkent dat de integriteitscommissie zou zijn ingelicht: ‘Het landelijk bestuur onderzoekt of Sywert van Lienden het CDA heeft ingelicht. De integriteits- en royementscommissie geeft in elk geval aan niet ingelicht te zijn’, laat de partij weten in een reactie op de uitzending. Van Lienden was vorig jaar ook een van de schrijvers van het verkiezingsprogramma van de partij.

In de uitzending zei Van Lienden dat hij grote fouten heeft gemaakt en teleurgesteld is in zichzelf. Hij had eerder moeten zeggen dat hij heel veel geld zou gaan verdienen, zei hij. ‘Ik heb te scherp aan de wind gezeild door te zeggen dat de stichting zonder winstoogmerk was, maar er was een bv. Ik had van de daken moeten schreeuwen dat er winst werd gemaakt. Dat heb ik fout gedaan. Daar mag je mij op aanspreken.’

Van Lienden stelde altijd dat hij met zijn non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie belangeloos hulpmiddelen vanuit China wist te regelen voor Nederland. De Volkskrant onthulde drie weken geleden dat Van Lienden in april vorig jaar een deal sloot voor de levering van 40 miljoen mondkapjes via een commerciële vennootschap, die niets te maken had met de stichting. Van Lienden zei zondag dat hij en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel zeker 28 miljoen euro winst hebben gemaakt.

Speelbal

Van Lienden haalde in de uitzending uit naar het LCH, de inkooporganisatie van de overheid, en betrokkenen op het ministerie van VWS. ‘Ik ben een speelbal geworden in een conflict tussen het LCH en VWS, waar ik weinig mee te maken heb.’ Waar dit precies over gaat, zei hij niet. Ook wilde hij geen namen noemen. ‘Volgens mij is de groene zeep in de aanbieding, want iedereen is zijn stoep aan het schrobben.’

De mondkapjeshandelaar vindt dat er ‘qua rechtmatigheid’ niets mis is met de commerciële deal. Wel vond hij naar eigen zeggen vorig jaar zomer zelf al dat ze te veel winst zouden maken. ‘Excessief veel, in maatschappelijk opzicht. Dat is veel geld. Als je je in de zorg dood buffelt, dan snap ik dat je niet begrijpt hoe zulke bedragen kunnen worden verdiend.’

Dat hij niet eerder kon zeggen dat ze zoveel geld hadden verdiend, had volgens Van Lienden meerdere redenen, waaronder geheimhouding. De Volkskrant schreef zaterdag dat het Van Lienden zelf was die bij de overheid had aangedrongen op geheimhouding.

Het geld dat hij heeft verdiend, is inmiddels ondergebracht in een stichting. Van Lienden zegt dat hij de komende tijd in alle rust gaat onderzoeken aan welk goed doel hij de rendementen uit de stichting gaat besteden. Mogelijk wil hij geld steken in kankeronderzoek, en iets doen voor kinderen uit kansarme gezinnen. Hij zegt niet van plan te zijn ‘een enkele euro’ aan zichzelf of zijn gezin te besteden.