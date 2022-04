Van Lienden en compagnons verdienden óók aan order voor ministerie Justitie en Veiligheid

Sywert van Lienden komt aan bij het tv-programma Buitenhof in Amsterdam. Beeld ANP / Robin Utrecht

Het ministerie zegt dat niet te hebben doorgehad. In een reactie laat een woordvoerder van het ministerie weten dat de afdeling die de bestellingen destijds deed, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in de veronderstelling leefde zaken te doen met de nonprofit-organisatie Hulptroepen Alliantie, waar Van Lienden, Damme en Van Gestel de voormannen van waren. ‘Dat Relief Goods Alliance los stond van Hulptroepen Alliantie wist DJI niet’, aldus de woordvoerder.

Pas na onthullingen van de Volkskrant in mei 2021 werd duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons een parallelle commerciële constructie hadden opgetuigd naast hun liefdadigheidsorganisatie Hulptroepen. Op die manier konden ze toch geld verdienen en werden ze miljonairs.

Doordat de namen Relief Goods Alliance (RGA) en Hulptroepen Alliantie (HA) aan elkaar verwant zijn en door elkaar werden gebruikt, was bij afnemers niet altijd duidelijk of ze zaken deden met een liefdadigheidsorganisatie (HA) of met het commerciële bedrijf (RGA), waarbij alle winsten naar Van Lienden, Damme en Van Gestel vloeiden. Naar de buitenwereld waren de drie zakenmannen nooit transparant over hun commerciële belangen.

Er loopt op dit moment een strafrechtelijk onderzoek van de Fiod om te bepalen of er sprake is geweest van oplichting door Van Lienden en zijn twee zakenpartners.

Schorten

De deals van het bedrijf van Van Lienden met Justitie en Veiligheid (JenV) waren tot dusver onbekend. In april 2020 leverde RGA tienduizend schorten voor 63.800 euro aan de dienst die binnen JenV verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen. In mei 2021 bestelde de afdeling nog eens vijftienduizend zelftesten voor 82.200 euro. In totaal vloeide er zo 146 duizend euro (exclusief btw) van het ministerie naar de onderneming van Van Lienden en zijn compagnons.

De order van het ministerie van Justitie en Veiligheid is aanmerkelijk kleiner dan de bestelling van 100,8 miljoen euro die VWS in april 2020 plaatste. Van Lienden, Damme en Van Gestel beweerden later dat ze ‘in overleg met VWS’ een commercieel bedrijf hadden opgezet, omdat de overheid er op zou hebben aangedrongen om ‘ondernemersrisico’ te nemen. Uiteindelijk verdienden de drie mannen ruim 20 miljoen euro netto aan de deal met VWS.

Bernd Damme wil niet ingaan op de vraag waarom ook bij de overzichtelijke order voor JenV de commerciële bv werd ingezet. Ook wil hij niet zeggen hoeveel er is verdiend aan de deal. Damme: ‘Met betrekking tot vragen over klanten, bijvoorbeeld de vraag of een partij afnemer is of was, doen wij geen publiekelijke uitspraken.’

Grapperhaus

Toen de orders werden gegund aan Relief Goods Alliance stond het ministerie van JenV onder leiding van Ferdinand Grapperhaus, een toenmalige CDA-partijgenoot van Van Lienden. Het ministerie benadrukt dat er nooit een bewindspersoon betrokken was bij de deals. ‘De contacten zijn gelopen via het coördinatiepunt van VWS door ambtenaren van DJI’, aldus een woordvoerder. Alle spullen die door Van Liendens bedrijf zijn geleverd, zijn ook gebruikt.

Van de 40 miljoen mondkapjes die RGA voor ruim 100 miljoen euro verkochten aan VWS, gingen er uiteindelijk maar 630 duizend naar de zorg. De rest ligt nog op voorraad of is afgekeurd voor de zorg.