Van Lienden en compagnons raken verder in het nauw

Aan strijdlust heeft het Sywert van Lienden nooit ontbroken. Bijna een jaar geleden onthulde de Volkskrant dat de mediapersoonlijkheid ‘schathemelrijk’ was geworden met de mondkapjeshandel, terwijl hij altijd verkondigde ‘om niet’ te werken. Toch bleef Van Lienden volhouden dat hem weinig blaam trof. ‘Wie het laatst lacht, lacht het best’, liet hij zijn critici weten.

Van Lienden mocht ook hoop koesteren dat hij zijn miljoenen kon behouden. Belangrijkste medestander was het ministerie van Volksgezondheid (VWS), dat verantwoordelijk was voor de megaorder waarmee de ex-ambtenaar samen met zijn partners zo’n 30 miljoen euro bruto incasseerde. Ondanks de maatschappelijke verontwaardiging maakte VWS nooit aanstalten om dat geld terug te eisen.

Minister Conny Helder (VWS) suggereerde vorig maand wederom dat haar ministerie willens en wetens zaken deed met een commercieel bedrijf, ook al dacht de buitenwereld al die tijd dat Van Lienden een filantroop was. ‘Omdat niets van een onregelmatigheid is gebleken, is er op dit moment geen activiteit om dat geld terug te halen’, aldus Helder.

Minister Hugo de Jonge (ex-VWS) zei in hetzelfde Kamerdebat juist dat ‘iedereen een loer gedraaid is’ door Van Lienden. Dus ook VWS? Onderzoekers van Deloitte moeten namens het departement uitsluitsel geven.

De terughoudendheid van VWS om actie te ondernemen maakte krachten los bij partijen die zich benadeeld voelden. Ex-medewerkers en vrijwilligers van de stichting namen al na de zomer van 2021 stappen om Van Lienden en Bernd Damme uit het bestuur van de non-profit Hulptroepen Alliantie te krijgen. In hun ogen was de charitatieve instelling door Van Lienden en partners misbruikt om orders binnen te halen, om die vervolgens onder te brengen bij hun eigen, commerciële bedrijf. Op die manier zou de stichting voor miljoenen zijn benadeeld.

‘Mijn cliënten willen geen compensatie of schadevergoeding’, zegt hun advocaat Marcel Evers. ‘Zij willen dat de stichting in ere wordt hersteld, en daarmee de bijdragen die zij hebben geleverd.’

Youp van ’t Hek

Bijna parallel met de juridische stappen van de ex-medewerkers ontstond in het najaar ook een ander maatschappelijk initiatief om de mondkapjesmiljoenen terug te halen. Youp van ’t Hek sloot een pact met strafadvocaat Peter Plasman, die vervolgens namens Randstad aangifte deed van oplichting. Van Lienden en zijn partners zouden de gratis hulp die Randstad bood aan Hulptroepen Alliantie hebben misbruikt voor eigen gewin.

Het strafrechtelijk onderzoek dat volgde, leidde in februari tot de kortstondige aanhouding van Van Lienden, Damme en Camille van Gestel. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het OM ook hun rol als bestuurders bij de stichting in het vizier had. Dat in augustus opgestarte civielrechtelijke traject werd gevoegd bij de zaak van de zeven ex-medewerkers, die Van Lienden en Damme ook al zelfstandig hadden gesommeerd af te treden.

Veel wijst erop dat justitie in beide trajecten (straf- en civielrechtelijk) sterk bewijs in handen denkt te hebben. Het OM en de ex-medewerkers slaagden er donderdag in om Van Lienden en Damme voorlopig geschorst te krijgen als bestuurders van Hulptroepen Alliantie, nog voordat ze gehoord werden.

‘Teleurstellend’, aldus Han Jahae, advocaat van Van Lienden en partners. ‘Ik leg het zo uit dat de rechtbank inderdaad vreest dat de heren geld gaan wegmaken, terwijl juist altijd optimaal is meegewerkt om te laten zien dat er niks geks gebeurt.’

Op vrijdag werden de Nederlandse bankrekeningen van Van Lienden en zijn partners bevroren. In totaal is er beslag gelegd op een bedrag van 11,5 miljoen euro, aldus het OM. ‘Zoiets doen ze ook niet lichtvaardig’, meent Peter Plasman. ‘Het is een versterking van het idee dat het OM denkt een sterke zaak te hebben.’

Ondernemingsrisico

Het verweer van Van Lienden is altijd geweest dat hij in 2020 noodgedwongen een geheime commerciële operatie moest opzetten. VWS zou hebben geëist dat hij ‘ondernemingsrisico’ nam en ook Coolblue wilde niet dat Hulptroepen Alliantie met de overheid in zee ging.

VWS en Coolblue ontkennen dat. Uit interne documenten blijkt bovendien dat Van Lienden en partners zelf als ‘sleutelvoorwaarde’ hadden dat de megadeal met VWS via het commerciële RGA zou lopen. Ook andere, kleinere deals, zoals met het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn ondergebracht bij de eigen bv en niet bij de stichting.

Voor Van Lienden en zijn partners neemt de juridische druk nu toe, al denkt de ex-scholierenleider zelf nog steeds dat het door VWS ingestelde onderzoek door Deloitte hem gaat vrijpleiten. Volgens opdrachtgever VWS heeft dat onderzoek alleen betrekking op de deal met het ministerie. Of er geld is verduisterd bij de stichting en ex-partners zijn opgelicht, moet het OM vaststellen.

Zeker is dat de zogenoemde mondkapjesaffaire nog lang niet is afgerond, erkent ook Van Liendens advocaat Jahae. ‘We hadden gehoopt en verwacht dat het civiele onderzoek van het OM zou duidelijk maken dat er integer is gehandeld en dat dat een keerpunt zou zijn. Dat is helaas anders uitgepakt.’