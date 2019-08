Van laarzen van Louboutin tot een handtas van Chanel: het OM veilt dure designerproducten van verdachten

Laarzen van Louboutin: bieden begint bij 95 euro. Beeld BVA

Het is gebruikelijk dat bezit of vermogen waarvan justitie vermoedt dat het is gekocht met crimineel geld – bijvoorbeeld auto’s, boten, vastgoed en sieraden – in beslag wordt genomen en verkocht. Soms zitten hier designerproducten tussen. Op de site van BVA Auctions, waar de verkoop plaatsvindt, kwamen deze tot nu toe terecht tussen andere producten. Hierdoor vielen ze minder op. Nu staan al deze artikelen bij elkaar, in de hoop dat ze de aandacht trekken en beter worden verkocht.

Daarnaast heeft het OM de afgelopen maanden extra aandacht besteed aan het vinden en afpakken van designerartikelen. ‘Er werd weleens een scooter in beslag genomen, en dan lieten ze designerspullen liggen’, zegt een woordvoerder. Dat agenten niet in staat zouden zijn dit soort om merkkleding en dergelijk te herkennen, is ‘te zwart-wit’. Wel worden de agenten nu speciaal getraind hierin. ‘Deze producten zijn veel geld waard en het is zonde om ze te laten liggen.’ Hoeveel geld de veiling moet opbrengen? ‘Dat is nog een beetje koffiedik kijken. Maar het gaat om duizenden euro’s.’

Handtas van Chanel. Bieden begint bij 1.150 euro. Beeld BVA

‘Stevige verdenking’

De spullen worden afgepakt en geveild terwijl de strafzaak nog loopt en de verdachte nog niet is veroordeeld. Dit is staande praktijk bij justitie. ‘De wet biedt hier de mogelijkheid voor’, aldus de woordvoerder. ‘De zogeheten ‘vervreemdingsbeslissing’ ligt bij de officier van justitie. Het gaat dan wel om zaken waarbij er sprake is van een stevige verdenking.’

Op het moment dat de spullen worden afgepakt, volgt een taxatie. Namaakproducten worden vernietigd. Wat als je wordt vrijgesproken en je verzameling neptassen is weggegooid? ‘Dan kun je je beklag doen.’ Als de verdachte wordt vrijgesproken, en zijn spulletjes zijn verkocht, dan wordt het verkoopbedrag terugbetaald uit de staatskas.

In januari meldde het OM in een persbericht dat er in 2018 minder geld is afgepakt van criminelen dan in de jaren daarvoor. Het ging om 171 miljoen euro, waarvan 100 miljoen bovendien afkomstig was van ING, dat werd gestraft voor de witwaspraktijken die de bank faciliteerde. Ter vergelijking: in 2017 werd er 221 miljoen en in 2016 maar liefst 400 miljoen euro afgepakt. Het OM is op zoek gegaan naar meer creatieve manieren om beslag te leggen op het vermogen van verdachten, en er meer aan te verdienen. Het veilen van afgepakte designerartikelen is een van die manieren.

Herenjas van Gucci. Bieden begint bij 425 euro. Beeld BVA

Aantoonbaar

Het treft bovendien niet alleen de verdachte, maar vaak ook de partner. Er moet dan wel een duidelijke aanwijzing zijn dat de spullen door crimineel geld zijn verkregen, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een aantoonbaar inkomen.

Om drie uur in de middag gingen de eerste producten onder de hamer. Wie op zoek is naar laarzen van Christian Louboutin (kniehoogte, ingesnoerd, hakken van 10,5 centimeter: bieden begint bij 95 euro), een blauwe leren herenjas van Gucci met rode voering (425 euro) of een Chanel Timeless Classic Python schoudertas (1.150 euro), kan nu zijn of haar slag slaan.