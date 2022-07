Van Krielkip naar ‘Ferrari’ onder de caravans – de enige Nederlandse caravanfabriek is klaar voor de toekomst

Henk Gunnink, ceo van Kip Caravans, en Peter Hagenus, marketingmanager, in de showroom bij de fabriek te Hoogeveen. Beeld Foto Elisa Maenhout

In de fabriekshal van Kip Caravans in Hoogeveen kijkt Jaques Jonkman geconcentreerd naar de elektriciteitskabels die hij in één van de caravans moet aanleggen. Elk draadje moet kloppen in de ‘draadboom’, omdat alles erop wordt aangesloten. Jonkman ziet met een timmermansoog of de tekeningen kloppen. ‘Ontbreekt er een draad of is de kleur verkeerd? Ik moet de kop erbij houden.’

Geamuseerd luistert ceo Henk Gunnink naar de uitleg van Jonkman, een vakman die al bijna veertig jaar in dienst is bij Kip. ‘De elektrificatie is misschien wel het meeste complexe deel, alles komt hier samen’, zegt Gunnink. ‘En bij ons wordt veel met de hand gedaan, het bouwen van een caravan is arbeidsintensief.’

Zo heeft Roel Westerbeek al 37 jaar een speciale lade die hij zijn ‘speelbox’ noemt. Hij is de meubelmaker bij Kip, Westerbeek corrigeert elk foutje op de tekeningen. ‘Het is millimeterwerk, het gaat nooit in één keer goed.’ En Gunnink: ‘Die man beheerst diverse trucs, dan gaat het handje naar die la en hup, hij fixt het.’

De caravan staat model voor een bepaalde levenswijze. De bezitters van een kleine Shelter hebben zelfs een eigen club, aldus Gunnink. ‘Op de camping zoeken ze elkaar op. En kijk maar op Marktplaats, een tweedehands Shelter is zelfs na drie, vier jaar nog minstens hetzelfde waard. Het is een mooie investering.’

Ferrari onder de caravans

Kip presenteert zichzelf als de ‘Ferrari’ onder de caravans. In de enige Nederlandse caravanfabriek heeft de directie een museum geopend waarin modellen als ‘Kuiken’ en ‘Krielkip’ te zien zijn. Ze zijn er zijn gemaakt sinds de oprichting van de fabriek in 1934 door Jan Kip.

Gunnink wijst naar een klassieke ‘Kip’ uit 1947, die het bedrijf via een verzamelaar wist terug te kopen. In die periode figureerde de familie in reclames voor het caravanmerk. Zo poseert Anna-Sophie Kip op een oude zwart-witfoto naast een van de caravans. ‘Alle neven en nichten deden mee’, vertelt Gunnink.

In 1971 werden in Hoogeveen 10 duizend caravans geproduceerd. In 1993 werd Kip Caravans onderdeel van H2, het latere Tirus. Tot twee keer toe lag het bedrijf op de rug, al werd Kip Caravans bij het eerste faillissement in 2007 meegezogen door de malaise bij moederbedrijf Tirus. De doorstart werd geremd door de economische crisis in 2008. Kip Caravans leed een verlies van 1,7 miljoen euro en nog eens ruim 1 miljoen een jaar later.

Een vakman werkt aan het interieur van een Kip-caravan. Beeld Foto Elisa Maenhout

De markt was ingestort. In 2010 was het doek wederom gevallen, tot Gunnink met zijn toenmalige bedrijf Boedelbak en enkele investeerders een overname financierden. Voor het eerst in de toen bijna 80-jarige geschiedenis van Kip werd het bedrijf stilgelegd. Gunnink: ‘We hebben drie maanden genomen om de fabriek te verbouwen. En ik moest de traditioneel sceptische Hoogeveners overtuigen dat we ook een nieuwe bedrijfscultuur wilden opbouwen. In de kantine hadden werknemers van het ene tafeltje soms tien jaar niet gesproken met hun collega’s van een andere tafel. Daarna zat niemand in het bedrijf meer op dezelfde plek.’

Naweeën van de crisis

De naweeën van de economische crisis bleven lang voelbaar, stelt Gunnink. ‘We kochten het bedrijf toen er in Nederland nog 10 duizend caravans werden verkocht, dat aantal werd nog eens gehalveerd.’ In 2015 maakte Kip Caravans een drastische ommezwaai door een deel van de fabriek te veranderen in een winkel, in die ‘Kip store’ kunnen de bezoekers nu zelf hun caravan uitkiezen.

Hoe krijgt het bedrijf weer een hip imago en wordt het vooroordeel van de lompe ‘sleurhut’ bijgesteld tot luxe kamperen in een moderne en compacte caravan? En zijn rijkere pensionado’s die zich een caravan tussen 15 en 40 duizend euro kunnen permitteren nog steeds de voornaamste doelgroep? Kip voerde een gerichte campagne.

Twee dertigers maakten een vlog van hun reis door Europa met een Vision Outback, ‘een luxepaardje’ om de caravan een nieuwe dimensie te geven. Gunnink: ‘Zestig procent van onze klanten kopen voor het eerst een caravan, dat is echt veel. Ze komen allemaal uit een tent of vouwwagen. In onze caravans kunnen ze luxe kamperen.’

De caravan is weer het alternatief voor vliegreizen, zeker nu vanwege het personeelstekort op Schiphol duizenden vluchten worden geschrapt. ‘Je ziet ook een andere trend’, stelt Gunnink. ‘De coronacrisis heeft ons doen beseffen dat we anders met onze tijd moeten omgaan. Mensen hebben opnieuw de rust van het kamperen ontdekt.’

Kip Caravans profiteerde indirect al van de covidmaatregelen. In een caravan met keuken en toilet kon je zonder restricties veilig overnachten. ‘En kijk eens’, zegt Gunnink, lachend. ‘We zijn allebei lang, maar we kunnen er moeiteloos in staan toch?’

Elke centimeter in de caravan wordt benut, Gunnink noemt het ‘design in een kleine ruimte’. Het is ook de kunst om de caravan zo licht mogelijk te houden. Een nieuwe machine uit Duitsland ‘voor een paar ton’ kan grotere en lichtere honingraatpanelen met een sterke vezel bewerken, zegt Gunnink. ‘We waren mooi op tijd, nu is deze machine 100 duizend euro duurder. Als je hem al geleverd kunt krijgen.’

Duurzaam met vakantie

Met een caravan ga je bovendien duurzaam met vakantie, zegt Peter Hagenus, marketingmanager bij Kip. De smalle Kip Kompakt is een lichtgewicht, het model wordt steeds vaker aan elektrische auto’s gekoppeld. ‘We hebben zelfs een energielabel A op de caravans. Een hefdak scheelt aanzienlijk aan brandstof of de afstand die je kunt rijden met je elektrische auto voordat je moet opladen.’

Caravanbezitters hoeven ook niet te vrezen voor de hoge gasprijs, met een fles vloeibaar gas kunnen ze maanden vooruit. ‘Die krijg je niet leeg tijdens een normale vakantie’, zegt Gunnink. Natuurlijk viert hij deze zomer vakantie in één van zijn caravans, zijn Outback wordt eind augustus in Spaans Baskenland en Portugal geparkeerd. ‘Er zijn meer plekken om te kamperen dan de Costa del Sol’, zegt Gunnink, lachend. ‘De caravan geeft je een gevoel van vrijheid dat je in geen enkel hotel vindt.’