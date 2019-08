Van kindermisbruik verdachte miljardair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in zijn cel

Jeffrey Epstein op een foto eerder dit jaar gemaakt door de Amerikaanse justitie. Beeld REUTERS

Epstein zat in een cel in New York nadat hij begin juli nabij de stad was gearresteerd. Justitie beschuldigde hem onder meer van handel in minderjarige meisjes, van wie sommigen niet ouder waren dan 14. Hem hing een celstraf van maximaal 45 jaar boven het hoofd. Epstein (66) was al eens veroordeeld wegens seksueel misbruik, maar kwam er toen met een korte gevangenisstraf vanaf. Epstein had rijke en machtige vrienden, onder wie de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. Ook de huidige president Donald Trump kende hem goed.

Volgens Amerikaanse media heeft de miljonair zich in zijn cel verhangen. Zaterdagochtend vroeg werd hij bewusteloos in zijn cel aangetroffen, meldt het Federale Bureau voor het Gevangeniswezen. Epstein werd in allerijl vervoerd naar een ziekenhuis, waar zijn dood werd vastgesteld.

Enkele weken geleden werd hij al met wonden in zijn nek bewusteloos aangetroffen in de. Het is niet bekend of de gevangenisautoriteiten, die een poging tot zelfdoding vermoedden, sindsdien verscherpte veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

In de VS komt een debat op gang hoe Epstein zichzelf heeft kunnen ombrengen in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen van het land. Het Metropolitan Correctional Center in het stadsdeel Manhattan herbergde onder anderen bazen van drugskartels - onder wie El Chapo - en terroristen, in afwachting van hun proces. Volgens de voormalige gevangenisdirecteur Cameron Lindsay heeft ‘het systeem op schokkende wijze gefaald’. Lindsay zei tegen persbureau AP dat Epstein onder permanente video-bewaking had moeten staan.

Vrijdag werden nog meer gerechtelijke stukken vrijgegeven. Die bevatten onder meer een brief van een vrouw die zegt slachtoffer te zijn van Epsteins handel in minderjarigen. Epstein zelf heeft altijd ontkend.