Van kind van de banlieu tot ‘de parel’ van Marine Le Pen: dit is de nieuwe voorzitter van haar partij

Jordan Bardella bedankt het partijcongres van het extreem-rechtse Rassemblement National zaterdag na zijn uitverkiezing tot voorzitter. Beeld Reuters

Voor het eerst sinds het 50-jarig bestaan van de extreemrechtse partij Rassemblement National is de leiding niet langer in handen van een Le Pen. Jordan Bardella (27), de loyale volgeling van Marine Le Pen, volgt haar op als voorzitter van de partij, zo werd zaterdag bekendgemaakt op het partijcongres in Parijs.

Bardella won de interne verkiezingsstrijd met 84,84 procent van de stemmen. Die uitkomst lag in de lijn der verwachting: hij was al Europarlementariër en partijleider ad interim, zodat Marine Le Pen zich kon concentreren op de verkiezingen. Binnen Rassemblement National wordt Bardella geprezen als slim, scherp en immer gesoigneerd. Zijn onberispelijke voorkomen past bij de missie de partij een fatsoenlijk en normaal imago aan te meten – een beeld dat een parlementslid deze week nog eigenhandig onderuit haalde door ‘terug naar Afrika’ te roepen naar een zwarte collega. Maar achter Bardella’s ogenschijnlijke keurigheid schuilt een man die radicale uitspraken als normaal weet op te dienen en zinspeelt op complottheorieën als de ‘Grand Remplacement’ (in Nederland bekend als ‘omvolkingstheorie’).

Kind van Italiaanse (voor)ouders

Als enig kind groeide Bardella op bij zijn Italiaanse moeder, zijn ouders scheidden toen hij 1,5 jaar oud was. Zelf een ‘kind van migratie’ – ook de grootouders van zijn vaders kant waren Italiaanse migranten – gelooft hij dat ‘het de kracht is van Frankrijk om mensen die hier niet zijn geboren van Frankrijk te doen houden’. Tegelijkertijd volgt hij strikt de partijlijn van Rassemblement National: immigratie is de bron van criminaliteit, onveiligheid en islamisme en moet dus een halt worden toegeroepen.

Tien jaar was Bardella toen hij zag hoe in zijn buurt tientallen auto’s in vlammen opgingen tijdens het geweld van de banlieue-rellen in 2005. Bardella noemt het zijn eerste politieke herinnering. Opgegroeid in Saint-Denis, de Parijse voorstad die bekendstaat als een van de armste van Frankrijk, worden zijn jeugdherinneringen verder gekleurd door drugshandel, gemaskerde types in de straat, en een grootmoeder die uit angst voor beroving zonder handtas de deur uitgaat.

De ontsnappingsroute vindt hij in onderwijs. Zijn ouders sturen hem naar een privéschool, waar Bardella een ijverige leerling is die al jong een politiek bewustzijn ontwikkelt. Hij kijkt politieke debatten en wordt geraakt door de taal van Marine Le Pen. Op zijn 16de sluit Bardella zich aan bij de jongerenbeweging van de partij die dan nog Front National heet. ‘Ik zal niet zeggen dat ik op mijn 16de gepassioneerd was over het vertrek uit de euro’, verklaarde Bardella daar later over, ‘maar er is iets aan Marine Le Pen dat anderen niet hebben. Ze zegt hardop wat niemand anders durft te zeggen.’

Razendsnelle opmars binnen partij

Een razendsnelle opmars binnen de partij volgt. Na drie jaar aan de Sorbonne-universiteit in Parijs laat Bardella zijn studie geografie vallen om zich op de politiek te storten. Hij is 20 als hij raadslid wordt in de regio Île-de-France, twee jaar later is hij woordvoerder van de partij en op zijn 23ste is hij lijsttrekker van Rassemblement National voor de Europese verkiezingen. Een politiek wonderkind, klinkt het binnen de partij, Marine Le Pen heeft ‘een parel’ ontdekt.

Er klinkt ook kritiek: Bardella’s grootste talent zou het reciteren zijn van het catechismus van Marine Le Pen, de vrouw die hij als ‘tweede moeder’ beschouwt. Volgens die criticasters zou hij zelf een mooie, maar lege huls blijven zonder eigen ideeën, strak afgesteld door de spindoctors die zijn verhaal nauwkeurig voorkauwen.

Vergis je niet, waarschuwen anderen. ‘Hij is niet de lege schelp zoals zijn criticasters hem omschrijven’, schrijft Le Monde deze zomer in een profiel: Bardella droomt van een mix van Le Pens koers met de stroming van Éric Zemmour, de extreem-rechtse voormalige presidentskandidaat die herhaaldelijk is veroordeeld voor aanzetten tot haat tegen migranten en moslims. Zemmour verkondigt openlijk de theorie van ‘Grand Remplacement’ (‘omvolking’), de idee dat gekleurde (moslim)migranten de autochtone witte Franse bevolking zullen overnemen en daarmee Frankrijk vernietigen.

Marine Le Pen samen met haar ‘parel’ Bardella tijdens het partijcongres. Beeld AP

Vergelijkbare ideeën verpakt in andere taal

Anders dan Zemmour spreekt Bardella niet over de ‘Grand Remplacement’ – de term is hem niet helder, te intellectueel. De diagnose deelt hij wel. ‘Overal in het land heerst een soort voorkeur voor buitenlanders’, schreef hij eerder dit jaar in weekblad Marianne. ‘Door legale en illegale migratiestromen vindt een machinale verandering van het volk plaats, in proporties en op een snelheid die historisch ongekend zijn.’ Het zijn vergelijkbare ideeën verpakt in andere taal. Bardella spreekt ook van ‘de stormloop richting Europa’ vanuit Afrika en herhaalt in tv-programma’s regelmatig dat ‘Frankrijk het hotel voor Afrika’ is geworden.

Waar Le Pen in haar missie de partij te normaliseren afstand hield tot Zemmour en zijn keiharde taal, zou Bardella volgens sommige Franse media voor toenadering kunnen zorgen. Enerzijds zegt hij de normalisering van Rassemblement National te willen voortzetten, anderzijds is hij veel nadrukkelijker dan Le Pen gericht op kwesties als het behoud van een Franse identiteit, die onder meer bedreigd zou worden door (moslim)migranten – iets dat ook bij Zemmour een belangrijke rol speelt.

Is Bardella met zijn benoeming op weg de nieuwe presidentskandidaat te worden voor Rassemblement National? Hoewel Marine Le Pen bij de presidentsverkiezingen in april zei dat het haar laatste poging zou worden, zinspeelt Bardella voorlopig op een ander plan. Tegen persbureau Reuters verklaarde hij (‘zonder in haar plaats te willen spreken’) dat haar kandidatuur in 2027 voor de hand ligt. ‘Zij heeft [...] een legitimiteit, een bekendheid en een populariteit die zijn gelijke niet kent.’