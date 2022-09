Van Keniaanse gangster tot buurtactivist: Evans vergroent zijn sloppenwijk

Evans Otieno in het park dat hij ontwikkelde in de Keniaanse sloppenwijk Dandora. Beeld Luis Tato

Een dozijn Afrikaanse maraboes vliegt rondjes in de lucht, hun meer dan twee meter brede vleugels werpen af en toe schaduwen over de kleine huizen van Dandora. De bewoners zagen tot voor kort geen andere vogels dan deze lelijke achterneven van de ooievaar. Het zijn aaseters die afkomen op de rotzooi waar de wijk om bekendstaat: het leeuwendeel van Nairobi’s afval wordt op de gigantische vuilnisbelt hier gedumpt. Maar wie goed luistert, hoort tegenwoordig ook gezang van andere vogels die worden aangetrokken door de fruitbomen in de ‘Believers Garden’, een groene oase in deze drukke sloppenwijk.

Evans Otieno, een slanke man in lange groene werkjas, kijkt omhoog naar het bladerdek van een grote avocadoboom, waar meerdere vogels fladderen. ‘Er komen hier Afrikaanse paradijsmonarchen, emeraldhoningzuigers en gekuifde grauwe buulbuuls’, zegt hij trots terwijl hij meetelt op zijn vingers. ‘Ze maken nesten in onze bomen omdat ze van onze tuin houden. Daardoor weet ik: iedereen heeft dit soort plekken nodig.’

Dat vogels zijn parkje ook hebben ontdekt is een mooie bijkomstigheid, maar Otieno’s rechthoekige tuin van zo’n 300 vierkante meter is vooral bedoeld voor de inwoners van Dandora. In het door bomen en struiken geflankeerde grasveldje kunnen zij genieten van het groen en de relatieve rust. Ook staat er een uitpuilende boekenkast, een groot aquarium en zijn er meerdere stoeltjes en bankjes te vinden. Alles hier is gemaakt van gerecycled afval: hier en daar is nog een vorm van een autoband of olievat te herkennen.

Het parkje had deel uit kunnen maken van de plantsoentjes die te vinden zijn in de rijkere wijken van Nairobi -– zoals op veel plekken ter wereld zijn die delen van de stad overladen met groen. Deze plekken worden echter particulier beheerd: de lokale overheid onderhoudt maar een paar parken in de stad, naar eigen zeggen door gebrek aan capaciteit en geld. Dat heeft als gevolg dat er betaald moet worden om plekken als het Arboretum of het Karura-bos te bezoeken: voor die laatstgenoemde moeten Kenianen omgerekend 80 cent neertellen. Dat is voor een inwoner van Dandora, die volgens onderzoek tussen de 1 en 3 euro per dag verdient, onbetaalbaar.

En dus moet de verandering vanuit de gemeenschap zelf komen, vond Otieno.

Veel onbebouwde plekken in de wijk zijn door de jaren heen het slachtoffer geworden van landjepik, waarbij een bewoner of ontwikkelaar zich het stuk illegaal toe-eigent. Andere stukken land, zoals de plek waar Otieno zijn Believers Garden ontwikkelde, lagen vol met plastic en rottend vuilnis. Hoewel de grote stortplaats van Dandora hier maar een paar honderd meter vandaan ligt, dumpten buurtbewoners hun afval op het veldje. ‘Dat was erg zonde, vond ik’, zegt Otieno. ‘Kinderen speelden tussen het afval en werden ziek, en veel bewoners hadden last van longaandoeningen vanwege brandend vuilnis. Uiteindelijk besloot ik: genoeg is genoeg. Als ik wil dat mijn omgeving verandert, moet ik zelf beginnen.’

Otieno in de speeltuin voor de gemeenschap. Beeld Luis Tato

Otieno was met zijn Believers Garden een van de eersten die zijn wijk een opwaardering gaf, maar inmiddels staat zijn initiatief niet meer op zich. Overal in de stad zijn soortgelijke programma's ontstaan, ziet ook José Chong, stedenbouwkundige van VN-organisatie Habitat. ‘Zo zijn er organisaties die bijvoorbeeld wedstrijden houden waarbij jonge inwoners ideeën kunnen indienen om hun wijk beter te maken.’ Het beste idee wint dan een geldbedrag dat door de buurt, en externe organisaties en bedrijven is gedoneerd. ‘Dat model zorgt voor een gezonde competitiedrang’, zegt Chong, ‘waarbij jongeren uit verschillende plekken in de wijk strijden om het mooiste hofje of parkje te creëren.’ En dat is belangrijk, stelt de VN-specialist: zowel fysiek als psychisch zijn mensen gebaat bij een park in de buurt.

Otieno, die hier sindsdien bekendstaat als ‘The Transformer’, begon de transformatie van de stortplaats in 2014. Hij besloot geulen te graven die overtollig afvalwater af konden voeren. ‘Dat was vrijwillig werk’, zegt hij, ‘maar ik kreeg wel wat kleingeld van de marktvrouwen die bij mijn werk gebaat waren.’ Langzaamaan sloten andere jongeren zich bij hem aan. ‘De mensen in dit stukje van de wijk betalen 100 shilling (1 euro, red.) per maand’, legt Otieno uit. ‘Daarvan kunnen we het parkje onderhouden, het afval ophalen en regelen we de veiligheid.’

Het gebrek aan veiligheid was vooral vroeger een kopzorg. Tien jaar geleden was Dandora namelijk een van de meest criminele wijken van de Keniaanse hoofdstad. Taxichauffeurs weigerden klanten naar Dandora te brengen, en ook de politie was nauwelijks in de wijk aanwezig. ‘Het was een gevaarlijke plek’, herinnert Otieno zich. ‘Witte mensen konden hier echt niet rondlopen zonder bestolen te worden. Maar nu ben je hier zo vrij als een kakkerlak!’ Doordat jongeren door de wijk worden betaald, is er veel minder criminaliteit, zo luidt de redenering.

Otieno voert de konijnen bij de speeltuin met groenteafval. Beeld Luis Tato

Otieno weet waar hij het over heeft: hij was zelf een van de dieven. Toen hij op 10-jarige leeftijd wees werd en zelf zijn schoolgeld moest betalen, was het criminele pad zijn enige optie. Hij verdiende zijn geld met stelen en beroven, tot het lot zich in 2013 tegen hem keerde. Otieno werd samen met een van zijn vrienden door een groep boze inwoners van Dandora gesnapt en tot bloedens toe in elkaar geslagen. ‘Ze dachten dat mijn maat dood was, maar toen hij toch nog bewoog, stopten ze met mijn afranseling om hem nog erger te grazen te nemen. Ik ontsnapte en rende zo hard ik kon, snel als een kogel.’

Zijn vriend werd die dag het dodelijke slachtoffer van een lynchpartij, waarbij boze burgers het recht in eigen hand nemen. ‘Hier in de wijk hebben mensen niet veel’, zegt Otieno terwijl hij naar zijn voeten kijkt, ‘dus als je iets van hen afpakt, voelen ze die pijn meer dan andere mensen. Als ze je dan te pakken krijgen, kunnen ze je uit blinde woede afmaken.’ Na het voorval dook Otieno maanden onder in een andere wijk, en had hij veel tijd om over het leven na te denken. ‘Het kan niet anders dan dat God me een tweede kans heeft gegeven’, besloot Otieno toen. ‘Dat heeft me de kracht gegeven om me in te zetten voor de gemeenschap.’

Naast Otieno’s parkje heeft die gemeenschap sinds kort een nieuwe aanwinst: een stukje land dat voorheen ook al dienst deed als stortplaats, is getransformeerd tot een speeltuin voor kinderen. Op de muren zijn populaire tekenfilmfiguren getekend, aan de grote jacarandaboom die boven de speeltoestellen uittorent, hangen touwtjes met gekleurde petflesjes. ‘Veel kinderen hier worden opgevoed door een alleenstaande moeder’, zegt Anne Musyoka, die namens Otieno zorg draagt voor de speelplaats. ‘En die moeder is vaak de hele dag weg om te werken. Niet alle kinderen hier gaan naar school, waardoor ze zonder toezicht in de wijk rondzwerven. Die kinderen proberen wij op te vangen.’

Otieno is inmiddels ook op de speelplaats aangekomen. Hij loopt naar de boom op de speelplaats en wijst naar de bast, waarin zijn naam is gekrast. ‘Dat hebben de kinderen gedaan’, zegt hij. ‘Dat doet me goed, dat betekent dat ze mij als voorbeeld zien. Mijn eigen rolmodellen waren dieven. Ze droegen zilver om hun nek en pols. Nu draag ik dat zilver ook, maar ik ben ondernemer en werk voor mijn geld. Ik laat de jonge mensen zien wat ik heb bereikt; ze zien dat ik naar Europa ben gevlogen om over dit project te praten. Ik hoop het rolmodel te worden dat ik zelf nooit had.’ Otieno hoopt dat deze kinderen zijn werk zullen overnemen. ‘Als ik er straks niet meer ben’, zegt hij, ‘zorgen zij voor de gemeenschap. Ik weet zeker dat zij de wijk als hun eigendom zullen zien.’