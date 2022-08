Van industrieterreinen en campings tot golfbanen en villawijken: de rat is overal

De Rattus norvegicus, oftewel de bruine rat. Beeld Getty

Ratten discrimineren niet. Dat is een van de fraaie stokpaardjes van Michael in den Bosch, geoefend rattenvanger van Traas Ongediertebestrijding. Misschien wel het mooiste aan zijn werk, vertelt hij op een industrieterrein in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen, is dat het zo gevarieerd is. De ene dag betreed je een sociale huurwoning, de volgende dag sta je op de oprijlaan van een kasteel.

Dat ratten in Nederland horen bij achterstandswijken, is een mythe. Villawijken, golfbanen, luxe woonboerderijen – de rattenbestrijder komt overal. Mensen die omstandigheden creëren die de rat bevallen, vind je in alle inkomenscategorieën, alle leeftijdscategorieën, alle soorten huishoudens. De één zet slordig dichtgeknoopte vuilniszakken naast afvalcontainers, de ander stort een halve bakkerij aan brood uit over eendjes in de buurtvijver, weer een ander verwent zijn villakippen met genereuze hoeveelheden voer.

En behalve met particulieren heeft de rat ook affiniteit met het bedrijfsleven.

Op het industrieterrein buigt Michael in den Bosch de takken van een struik weg en wijst richting de wortels. Daar komen ze vandaan, kijk goed, dan zie je allemaal rattenholen. Verderop opent In den Bosch het deksel van een rattendepot, een grote metalen rattenval, dat hij hier heeft neergezet. Hij ziet het meteen aan de uitwerpselen: hier is een jonge bruine rat naar binnen gegaan. In de buurt wijst hij zijn stagiair Patrick van den Hoek op ‘typische rattensporen’. Een stage bij Michael in den Bosch, dat is ook een spoedcursus over ratten.

Maniertjes

De rat in Nederland is bovenal de bruine rat, de Rattus norvegicus, tussen de 20 en 30 centimeter lang, exclusief een staart van tussen de 15 en 20 centimeter. Hoe groot bruine ratten ook worden, ‘ze wurmen zich altijd weer moeiteloos door gaten van nog geen twee centimeter’. Een oude rat vindt licht een gat – het is een spreekwoord dat al een paar eeuwen meegaat.

‘Je moet de maniertjes van je tegenstander kennen’, zegt In den Bosch, ‘dan kun je erop gaan inspelen.’ Hij doet dat welbeschouwd al zijn hele loopbaan, al veranderden zijn werkgevers. Voor hij een passie opvatte voor ongediertebestrijding en in dienst trad bij Traas in het Zeeuwse ’s-Gravenpolder, werkte hij twintig jaar bij Defensie. ‘Vroeger had mijn vijand twee benen, tegenwoordig vier poten.’

Michael in den Bosch zet een val op een industrieterrein in Terneuzen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Er zijn geen betrouwbare statistieken over het aantal ratten in Nederland. Sommigen reppen van meer dan 30 miljoen, dus voor elke Nederlander bijna twee ratten, maar het is pure speculatie. Dat het aantal ratten in Nederland toeneemt, is wel plausibel. In mei berichtte de NOS dat het aantal meldingen over ratten in Amsterdam meer dan verdubbeld is. Een sprekende kop uit het AD van 19 juli jongstleden: ‘Ratten in de tram, tussen de salade, zelfs in bed: kampen we we met een rattenplaag in Nederland?’

Hoe vaak de bruine rat acte de présence geeft, weten we niet – we weten wel dat het aantal meldingen van overlast door ratten in Nederland sterk is gestegen: ratten worden meer dan ooit gezien. De covidjaren 2020 en 2021 speelden daarin een rol. Mensen waren veel thuis. Daar hadden ze alle tijd te observeren wat er in hun buurt zoal rondkroop. De rat is een cultuurvolger, oftewel ‘een organisme dat bij zijn verspreiding gebruikmaakt van de mogelijkheden die de mens biedt’. Nederland is nog dichter bevolkt dan vroeger. ‘Meer mensen betekent: meer plekken waar voor de rat wat te halen is’, zegt rattenbestrijder In Den Bosch.

Stortbuien

De klimaatverandering zorgt voor extra zichtbaarheid: een stortbui kan ervoor zorgen dat ratten uit de riolen spoelen. In landen met gebrekkige afwateringssystemen zijn mensen aan dat tafereel gewend, in Nederland nog niet. De Nederlandse riolen behoren tot de beste ter wereld, maar de klimaatverandering zorgt voor steeds heftiger regenval.

Nog een gevolg van de klimaatverandering: het vriest minder dan vroeger, ratten overleven makkelijker de winter. Waar ongediertebestrijders vroeger nog seizoenen onderscheidden, is het verschil tussen zomer en winter tegenwoordig minder duidelijk. In den Bosch: ‘Vorig jaar had ik mijn laatste grote klus met wespen in december.’

Vooral op lokale nieuwssites wemelt het van de rattenberichten. In 2017 kwam een vrouw uit Hilversum in het nieuws die last had van ratten die vanuit het riool via haar brandschone toilet haar badkamer betraden. Helemaal van deze tijd zijn rattenfilmpjes op sociale media, vaak met een soundtrack van menselijk gegil.

Weinig zoogdieren die zich nog sneller kunnen voortplanten. In de woorden van wijlen illuster bioloog en rattenliefhebber Albert Weijman: ‘Ratten zijn biologische wonderdieren, hoe die zich kunnen vermenigvuldigen, dat is echt ongelofelijk.’ Traas Ongediertebestrijding begon in ’s-Gravenpolder in Zeeland, waar nog steeds het hoofdkantoor zit, maar is tegenwoordig actief in heel Nederland. Als de ratten zich ergens in een woonwijk gaan voortplanten, kan het aantal telefoontjes bij Traas oplopen tot wel tweehonderd per dag.

Typisch voor cultuurvolgers is dat ze niet kampen met angst voor mensen. De Rattus norvegicus bezoekt woningen, pakhuizen, fabrieken, winkels, vuilnisbelten, boerderijen, rietvelden en agrarisch bouwland, hij vertoeft in riolen en hij verkent industrieterreinen. Ratten die aan kabels knaagden, veroorzaakten in Nederland al menige stalbrand. Met uitzondering van de poolgebieden komt de bruine rat overal ter wereld voor. In dichtbevolkte gebieden is er nauwelijks een vierkante kilometer waar hij zich niet laat zien.

Cultuurvolger

Op het industrieterrein waar we lopen, zijn we door ratten omringd, zegt In den Bosch. Zo veel expertise bouwde hij op in de vijf jaar dat hij dit werk doet, dat hij hun geritsel al van grote afstand hoort. ‘Ratten weten veel beter wanneer er mensen in aantocht zijn dan mensen weten wanneer er ratten in aantocht zijn.’

Als straks de duisternis valt en de vogels en de mensen verdwijnen, dan heeft de rat hier het rijk alleen. In den Bosch inspecteert nauwkeurig de onderkant van een reeks containers. Hij weet: het kan er ergens nog zo schoon uitzien, onder containers is het voor de vijand goed schuilen.

De grote vraag is hoe gevaarlijk die vijand nu eigenlijk is. Er is veel mythevorming over de rat. Dit zoogdier, kun je eufemistisch stellen, kampt al flink wat eeuwen met een imagoprobleem. Flink wat mensen hebben wel een collega of een zwager die ze ‘een rat’ noemen, en dat is nooit complimenteus bedoeld. Alle spreekwoorden over de rat, en dat zijn er veel, zijn negatief. Iemand die ‘van de ratten besnuffeld is’ doet iets wat bizar, onfatsoenlijk, onoorbaar is. Het werd gezegd over Boris Johnson. Toen diens positie als premier van Groot-Brittannië begon te wankelen, werden er weer ratten bijgehaald: die ratten verlieten het schip, Johnson werd in de steek gelaten door valse partijgenoten voor wie hij niet meer van nut was.

Maar verwar de rat in onze cultuur niet met de cultuurvolger die de rat is. Een rat, dat is net een eekhoorn, alleen dan zonder pluimstaart. Dixit bestsellerauteur en gedragsbioloog Maarten ’t Hart die, behalve over het gereformeerde geloof, Bach en Maassluis, ook veel expertise over ratten in huis heeft. Zijn wetenschappelijke werk Ratten uit 1973 is nog altijd in druk.

In een gesprek over de bruine rat met Volkskrant-natuurspecialist Caspar Janssen zei ’t Hart in 2015: ‘Er bestaan veel mythes over ratten. Dat ze mensen aanvallen, kinderen eten, dat ze volop ziektes verspreiden, dat ze vies zijn. De rat is eigenlijk net een eekhoorn. Eekhoorns vinden wij enorm schattig. De reactie van mensen bij het zien van een bruine rat varieert van afschuw tot angst. Ik vermoed dat het komt doordat de rat in zekere zin op mensen lijkt.’

Een rattenval op het industrieterrein in Terneuzen waar Michael in den Bosch de rattenpopulatie beheert. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Specialisten ergeren zich vooral aan indianenverhalen over ziektes die ratten zouden verspreiden. Ratten waren ooit berucht als overdragers van de ziekte van Weil, maar die is goed te behandelen sinds er antibiotica zijn. Ratten zijn ook verspreiders van salmonella, maar daarvan zijn er zoveel meer.

‘Het succes van de rat is het product van de mens’, stelt Maarten ’t Hart. ‘We hebben zijn natuurlijke vijanden, zoals de otter, deels uitgeroeid, en hebben voor hem gunstige omstandigheden gecreëerd. Nu moeten we hem wel bestrijden.’

Minder afval, meer natuur

Op het industrieterrein in Zeeuws-Vlaanderen toont Michael in den Bosch de inhoud van zijn rattenbestrijdingstas: zaklamp, schroevendraaiers, pindakaas, plastic handschoenen, en ja, een potje met rood gif. ‘Gif is een laatste redmiddel’, zegt hij. Het gebruik van rattengif is in Nederland gestaag aan banden gelegd. Sinds 2017 mag het niet meer buiten worden gebruikt, uitzonderlijke locaties daargelaten. Vanaf volgend jaar is ook het gebruik voor particulieren binnenshuis verboden.

Hoe valt het verbieden van rattengif te rijmen met de toename van ratten? Michael in den Bosch wijst naar de meeuwen die boven onze hoofden cirkelen: ‘Wist je dat de meeuw een beschermde diersoort is? En de torenvalk? En de kerkuil?’ Hoe meer rattengif er wordt gebruikt, hoe meer rattengif er in onze voedselketen komt. Vogels kunnen niet alleen ratten eten die gif hebben geconsumeerd, ze kunnen dat gif zelf voor voedsel aanzien.

Het kortste antwoord op wat tegen ratten helpt, luidt: minder afval en meer natuur – meer otters, meer roofvogels. ‘Elk rattenprobleem is uiteindelijk een mensenprobleem’, zegt In den Bosch. Het zijn altijd mensen die voor de juiste omstandigheden zorgen, die forse hoeveelheden afval produceren én nonchalant achterlaten. Voorkomen is, ook in dit geval, zoveel beter dan bestrijden. Dat we onze buurt opzadelen met ratten als we slordig dichtgeknoopte vuilniszakken naast containers smijten, weten de meeste mensen onderhand. Maar wandelaars die royale hoeveelheden brood aan eendjes doneren, weten vaak niet dat de eendjes zoveel brood niet op kunnen. Scholieren die op grote schaal thuis gesmeerd brood weggooien, dragen hun steentje bij aan rattenplagen.

Een speciale categorie ‘rattenlokkers’ vormen de diverse Nederlanders die niet op boerderijen opgroeiden, maar tegenwoordig wel kippen houden, ook midden in de stad. Michael in den Bosch voelt zich soms net een detective als hij weer eens wordt ontboden door stadsmensen met kippen. ‘Dan vraag ik: ‘Hoe laat geeft u die kippen eten? Geeft u ze dan weer een hele kilo voer? Hoe laat gaan die kippen op stok? Is al het voer op als ze op stok gaan? Nee? En is ’s ochtends al het voer wel op? Dan is 1 + 1 = 2.’

‘Ik heb iets met verschoppelingen en de bruine rat kun je met recht een verschoppeling noemen’, zei Maarten ’t Hart in zijn gesprek met Caspar Janssen over zijn bewondering voor de rat. ‘De rat is een uiterst succesvol dier dat zich, ondanks eeuwenlange felle bestrijding, weet te handhaven. Hij leeft gewoon met ons mee.’