Van hun ouders gescheiden aan de grens: honderden kinderen worden in Texas vastgehouden in kooien

Honderden kinderen worden in een oude loods in het zuiden van Texas vastgehouden in kooien. Ze zijn van hun ouders gescheiden, nadat ze samen illegaal de grens waren overgestoken, en door de Amerikaanse grenspolitie waren opgepakt.

Een vrouw uit Honduras en haar dochter van 2 worden gevangen genomen aan de Amerikaanse grens. Foto AFP

Zondag werden verslaggevers kort in deze loods toegelaten. Ze mochten niet met de gedetineerden spreken, en geen foto’s maken. In een van de kooien zaten twintig kinderen. Een tiener vertelde aan een advocaat dat ze hielp met de zorg voor een klein meisje dat ze niet kende. Ze had anderen in haar cel geleerd hoe ze een luier moesten verwisselen, schrijft persbureau AP.

De kooien zijn een voorbeeld van het zerotolerancebeleid ten aanzien van immigranten dat door minister van Justitie Jeff Sessions strikt wordt uitgevoerd. In april en mei zijn daardoor al zeker tweeduizend kinderen gescheiden van hun families. De ouders worden bij aanmelding bij de grens als illegaal aangemerkt en naar een detentiecentrum gebracht. Hun kinderen worden dan naar een aparte opvang gebracht.

‘Vreselijk om te zien’

Het beleid leidt tot een stortvloed aan kritiek. Iedereen, van Republikein tot Democraat, haast zich te zeggen dat het een afschuwelijke gang van zaken is. Zelfs first lady Melania Trump, die zich zelden of nooit met de politiek van haar man bemoeit, vindt het ‘vreselijk om te zien’.

‘Amerika moet een land zijn dat zich aan het wet houdt, maar ook een land dat met het hart regeert’, zo gaf haar woordvoerster Stephanie Grisham de mening van de first lady weer, op een vraag van CNN-journalist Kate Bennett.

Melania Trump vindt het 'vreselijk om te zien' hoe kinderen van hun ouders worden gescheiden. Foto REUTERS

Melania houdt zich daarbij netjes aan de lijn van haar man: ‘Ik hoop dat de partijen die nu tegenover elkaar staan het eens kunnen worden en samen een succesvolle hervorming van de immigratiepolitiek tot stand kunnen brengen.’

En zo doet ze net als Trump alsof de huidige aanpak pas kan stoppen wanneer de Democraten instemmen met zijn nieuwe, harde immigratiepolitiek, waaronder de bouw van een muur. Dat de kinderen nu lijden, daarvan geeft Trump intussen de Democraten de schuld, die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de onderliggende wetgeving. Maar dat is onjuist; de huidige criminalisering van asielzoekers (en dus het breken van families) is nieuw.

Een voorgangster van Melania heeft zich ook in het debat gemengd. Laura, echtgenote van oud-president George W. Bush, schrijft in een opiniestuk in de Washington Post, dat het zerotolerancebeleid wreed en immoreel is. Ze vergelijkt de beelden van opvangcentra vol kinderen met interneringskampen voor Japanners in de Tweede Wereldoorlog: een schande en traumatiserend voor de betrokkenen. Ze doet dan ook een oproep de kinderen met hun ouders te herenigen.