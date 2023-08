Van Hooijdonk ondanks excuses aan Steijn voorlopig niet te zien bij Studio Voetbal

Analist Pierre van Hooijdonk tijdens het duel Feyenoord-Go Ahead Eagles op 14 mei van dit jaar. Beeld ANP

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn afgelopen zondag in Studio Voetbal van ‘duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ in zijn tijd als trainer van NAC Breda. Die uitspraak schoot bij Steijn in het verkeerde keelgat. Maandag eiste hij in een brief dat Van Hooijdonk de uitspraken over hem uiterlijk woensdag 12.00 uur zou rectificeren, zowel schriftelijk als in de komende uitzending van Studio Voetbal. Omdat Van Hooijdonk daar geen gehoor aan had gegeven, besloot Steijn een kort geding aan te spannen.

Enkele uren later meldde de NOS dat Van Hooijdonk toch bereid was aan de eisen van Steijn te voldoen. Volgens De Telegraaf heeft Van Hooijdonk contact gezocht met de advocaat van Steijn om aan te kondigen dat hij zijn uitspraak wil rectificeren. Of Steijn zijn kort geding doorzet, hangt volgens zijn advocaat af van de manier waarop Van Hooijdonk door het stof gaat.

Vanwege Van Hooijdonks ‘uitlatingen in Studio Voetbal en de daaruit ontstane discussie’ schuift hij voorlopig niet bij het praatprogramma aan, schrijft de NOS op haar website. Volgens de NOS konden de beweringen van Van Hooijdonk niet ‘langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid’ gelegd worden. ‘In Studio Voetbal is plaats voor meningen, maar voor beschuldigingen zonder steekhoudend bewijs is geen ruimte’, aldus de NOS.

Trainer van Van Hooijdonk junior

In de voetbalwereld is het algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben. In het seizoen 2020-2021 had het tweetal indirect met elkaar te maken: Steijn was toen trainer van NAC Breda, waar op dat moment Van Hooijdonks zoon Sydney in zijn selectie zat. Sinds afgelopen zomer werkt Steijn bij Ajax.

Bij NAC wil vooralsnog niemand inhoudelijk ingaan op de aantijgingen van Van Hooijdonk. Edwin van Baal, in de periode van Steijn voorzitter van de raad van commissarissen bij NAC, schreef een brief naar Ajax. Daarin neemt hij afstand van de ‘insinuaties en aantijgingen’ door Van Hooijdonk, die bij de Bredase club in de Raad van Commissarissen zit. Ajax zegt Steijn volledig te steunen.

Tijdens de laatste uitzending van Studio Voetbal herhaalde Van Hooijdonk zijn standpunt dat hij Steijn ‘geen goede trainer’ vindt. ‘Dan bedoel ik dat hij de spelers soms drie, vier dagen vrij gaf. En dan ga ik me op glad ijs begeven, maar hij sloot duistere dealtjes met bevriende makelaars. Dat kon toen allemaal, omdat de directeur van NAC een vriend van hem was.’

Van Hooijdonk wilde daar verder niet op ingaan, ook niet na aandringen van presentator Sjoerd van Ramshorst en tafelgast Rafael van der Vaart.