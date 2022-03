Van hoogbouw tot afval, en van azc’s tot Richard de Mos: dit staat er op het spel bij de raadsverkiezingen

Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag over? De binnenlandcorrespondenten van de Volkskrant gingen in gemeenten door heel het land op zoek naar de hete hangijzers.

Arnhem: besturen met FvD en PVV? Hier in elk geval niet

Ongeacht de stembusuitslag gaan Forum voor Democratie (FvD) en de PVV niet besturen in Arnhem. Dit hebben ze niet zelf beslist, maar is voor ze besloten door vrijwel alle andere Arnhemse fracties die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Gelderse hoofdstad is de enige gemeente in de provincie waar de partij van Thierry Baudet én die van Geert Wilders meedoen. Het cordon sanitaire kwam tot stand kort nadat Sigrid Kaag en Jesse Klaver hadden bekendgemaakt dat hun partijen D66 en GroenLinks gemeentelijk niet gaan besturen met FvD en PVV.

Hun oproep dit voorbeeld te volgen vond landelijk gehoor bij het CDA en de VVD, al lieten die het nadrukkelijker aan de lokale fracties. In Arnhem was dit genoeg voor de partij die tussen GroenLinks en D66 de tweede plaats bezet in de gemeenteraad. VVD-Arnhem is van mening dat FvD en PVV ‘landelijk inhoudelijk verwerpelijke dingen roepen en gedrag laten zien dat wij niet willen in Arnhem’, tekende Omroep Gelderland op uit de mond van VVD’er Steffenie Pape. Ook het CDA sluit een samenwerking uit, bleek uit de rondgang van de omroep.

Het beeld in de Gelderse hoofdstad tekent zich niet overal in het land af. Uit een rondgang van BNR langs CDA en VVD-fracties in gemeenten waar Baudets en of Wilders’ partij meedoen, bleek dat van de 49 lijsttrekkers die reageerden er 32 een samenwerking niet bij voorbaat uitsluiten. In Nijmegen is vooralsnog de weerzin tegen de FvD minder groot dan in Arnhem. Wellicht dat de lokale fractie van Baudets partij in Nijmegen ook iets populairder is na een posterincident. De partij zette per abuis de skyline van Nijmegen op de Arnhemse campagneposters. (Pieter Hotse Smit)

Den Haag: Richard de Mos staat er nog goed op

In de internationale stad van vrede, recht en veiligheid – zo verkoopt Den Haag zichzelf – zijn de ogen gericht op de partij die het genoeg vindt met de komst van migranten. In Den Haag zijn er in tien jaar tijd 50 duizend niet-Nederlanders bijgekomen, nu is de grens van het ‘absorptievermogen’ bereikt, vindt Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Dat woord, absorptievermogen, ligt het oud-PVV-Kamerlid deze campagne voor in de mond.

Zelf slurpte hij de laatste jaren veel stemmen weg bij andere partijen. Vier jaar geleden werd Hart voor Den Haag plots de grootste en ook nu staat De Mos goed in de peilingen. Ondanks – of misschien mede dankzij? – het feit dat hij en zijn partijgenoot en eveneens ex-wethouder Rachid Guernaoui door het Openbaar Ministerie worden verdacht van (onder meer) corruptie. In 2019 viel het gemeentebestuur uiteen vanwege die affaire.

Nog altijd is er geen besluit genomen of De Mos wordt vervolgd voor het zich laten betalen voor het verlenen van nachtvergunningen aan horecaondernemers. De verdenking werpt een schaduw over wat er na 16 maart moet gebeuren, maar blijkt geen beletsel voor nieuwe kandidaten voor de Haagse raad.

De ‘ombudspolitiek’ van De Mos – erg zichtbaar in de stad, gaat overal op af – oogst bewondering van tegenstanders en heeft een magneetwerking. Er stapte al een 50Plus-raadslid over naar Hart voor Den Haag en nu staat oud-minister Rita Verdonk nummer 2 op de lijst. De Mos absorbeert van rechts tot links. Oud-PvdA-wethouder Constant Martini (72) heeft zich ook aangesloten. (Marcel van Lieshout)

Cranendonck: is het ‘azc ja’ of ‘azc nee’?

Het asielzoekerscentrum in Budel hield de gemoederen behoorlijk bezig in de Brabantse gemeente Cranendonck. Na een reeks steekincidenten en aanhoudende overlast door ‘kansloze’ asielzoekers in de buurdorpen waren veel winkeliers, bewoners en dus ook lokale politici het helemaal zat.

‘We zijn er klaar mee’, vond coalitiepartij VVD. ‘De maat is vol’, aldus oppositiepartij Elan (Echte Lokale Aandacht Nu). ‘Wij helpen mensen in nood, met liefde en met open armen’, reageerde coalitiepartij CDA. ‘Maar een azc in deze vorm willen we niet meer in Cranendonck.’

Oekraïne-oorlog of niet, de gemeenteraad besloot vorige week unaniem dat het azc medio 2024, wanneer de vergunning afloopt, dicht moet. Zelfs de links-progressieve coalitiepartij Pro6 stemde daar, weliswaar aarzelend, mee in. ‘Vooral als signaal naar het COA dat het zo niet verder kan’, verklaarde een raadslid.

Een dag later kwam Pro6, dat zich altijd sterk heeft gemaakt voor een ‘grootschalig en langdurig’ azc, al met een nuancering. Het besluit tot sluiting is ‘niet onomkeerbaar’, aldus de partij. ‘Wij blijven bij ons standpunt dat we er zijn voor echte vluchtelingen en dat we hier een prima locatie voor hebben.’ De verkiezingsuitslag kan dus tot heropening van de discussie leiden. (Peter de Graaf)

Smallingerland: scherven lijmen na bestuurlijke soap

Acht wethouders vertrokken er in de gemeente Smallingerland in vier jaar tijd. De bestuurlijke soap in de Friese gemeente, waarvan Drachten de hoofdplaats is, begon na de verkiezingen van 2018, die verrassend werden gewonnen door een voormalige supermarkteigenaar. Deze Yntze de Vries wist met zijn Eerste Lokale Partij (ELP) 7 van de 31 zetels te bemachtigen.

De Vries kondigde vervolgens aan Smallingerland een ‘coalitie zonder dikke boekwerken’ te willen geven, schreef de Leeuwarder Courant, waarbij de politiek zich weer buiten de achterkamertjes zou afspelen.

Maar het boterde niet in de coalitie van ELP, PvdA, GroenLinks, VVD en Fryske Nasjonale Partij. In januari 2020 zegde de PvdA het vertrouwen op in de ELP, onder meer vanwege onenigheid over de locatie van een te bouwen zwembad in Drachten.

De beschuldigende vinger wees vaak naar De Vries. Die zou eigenzinnig zijn en je kon niet met hem samenwerken. De plaatselijke PvdA-leider noemde hem ‘de Donald Trump van Smallingerland’. Zelf zei hij daarover tegen de Leeuwarder Courant: ‘Ik ben 2 meter hoog, 2 meter breed en heb een luide stem. Ik pak mijn woorden niet met fluweel in, spreek niet met meel in mijn mond, maar ik debatteer altijd op de inhoud.’

Om de chaos te bezweren kreeg Smallingerland uiteindelijk een zakencollege met vier nieuwe, partijloze wethouders. Ook dat bracht niet per se rust. Begin dit jaar stapte opnieuw een wethouder op, nummer acht, omdat hij zich gepiepeld voelde door de gemeenteraad.

En nu? Na de verkiezingen mogen de Smallingerlanders opnieuw proberen een stabiel college te vormen. Het is niet uitgesloten dat Yntze de Vries opnieuw een rol speelt. Ook dit jaar trekt hij de lijst van de ELP. (Rik Kuiper)

Maastricht: met 23 partijen, waarvan 10 nieuwe, is de keuze reuze

In Maastricht, de Limburgse hoofdstad aan de Maas met 120 duizend inwoners, valt wat te kiezen: maar liefst 23 partijen met meer dan 500 kandidaten doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sommigen spreken van een absurd hoog aantal en de uitwas van steeds verdergaande versplintering. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake, zelf partijloos, ziet het vooral van de rooskleurige kant: ‘Dit aantal partijen en kandidaten laat wel zien dat de lokale democratie leeft in Maastricht.’

Tien nieuwe partijen doen een gooi naar een of meer zetels. De helft daarvan zijn landelijke partijen: ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, Forum voor Democratie en Belang van Nederland. De andere nieuwelingen zijn lokale lijsten, waaronder drie ‘afsplitsers’ en zelfs een blanco lijst (zonder naam) met maar één kandidaat: een jurist die vier jaar geleden nog op de PVV-lijst stond.

In totaal doen tien lokale lijsten mee aan de verkiezingen. De Seniorenpartij Maastricht (SPM), die al vier decennia bestaat, is daarvan de belangrijkste. Ze behaalde in 2018 vijf zetels, net zoveel als CDA, GroenLinks en D66 waarmee de SPM (gecompleteerd door de VVD) in het bestuurscollege zit. (Peter de Graaf)

Hoorn: hoogbouw versus zoeken naar een vrij weiland

Hoorn heeft last van hoogtevrees. Het stadje aan het Markermeer met zijn fraaie trapgevels en VOC-pakhuizen wil komende decennia twaalfduizend woningen bijbouwen; maar waar? Het laatste stukje polder binnen de gemeentegrens wordt al volgebouwd.

Landelijke partijen als D66 en GroenLinks zien de oplossing in verdichting: hoogbouw in plaats van gezinswoningen met een tuintje. D66 droomt van appartementencomplexen met gemeenschappelijke recreatieruimten, dakterrassen en bedrijvigheid op de begane grond.

Lokale partijen, zoals de fractie Tonnaer ­­– met zes zetels de grootste in het stadhuis – of Liberaal Hoorn, gruwen van zulke grootstedelijke oplossingen. Zij pleiten voor minder woningbouw en voor samenwerking met een randgemeente die wellicht nog een weiland over heeft om te bebouwen. Die is overigens nog niet gevonden.

Waar alle partijen het over eens zijn: groeikern Hoorn moet meer bouwen voor ouderen en jongeren. Het stadje staat vol doorzonwoningen van forensen wier kinderen allang het huis uit zijn. Als die doorschuiven, komt er extra woonruimte vrij. (Noël van Bemmel)

Utrecht: verdere versnippering?

In het van oudsher progressieve Utrecht gaat de strijd om het grootste stuk taart tussen de partijen die vorige keer ook al de grootste waren. GroenLinks (nu 12 zetels) en D66 (10 zetels) staan in de schaarse peilingen bovenaan. De afgelopen periode vormden ze samen met de ChristenUnie een coalitie die leunde op een nipte meerderheid van 23 zetels. Het lijkt uitgesloten dat die coalitie na de verkiezingen doorgaat. Vooral omdat ook in Utrecht de politieke versnippering dreigt toe te slaan, waarbij grote partijen kleiner worden en kleine groter.

Kijk naar de meest recente peiling, uitgevoerd door I&O in opdracht van GroenLinks. Daarin staat zowel GroenLinks als D66 op enkele zetels verlies. Ze dreigen vooral stemmen kwijt te raken aan respectievelijk de Partij voor de Dieren en Volt – hoewel het bij Volt de vraag is of de kiezer zich nog laat afschrikken door de chaotische taferelen bij de partij na meldingen over grensoverschrijdend gedrag van Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan.

Maar gaan D66 en GroenLinks wel met elkaar verder, of is een coalitie van méér dan vier partijen nodig? D66-lijsttrekker Maarten Koning liet tijdens de campagne weten dat zijn partij alleen in een coalitie stapt die van plan is woningen te bouwen in de polder Rijnenburg. ‘Dat is een breekpunt’, zei hij tijdens een debat bij RTV Utrecht. En laat die andere grote partij, GroenLinks, die polder nou juist willen inrichten als ‘klimaatlandschap’, zoals lijsttrekker Julia Kleinrensink het formuleert, ‘met windmolens en natuur, waardoor je een extra groene long aan de stad krijgt’. Ook een breekpunt? ‘Nee, ik ga geen breekpunten formuleren. Dat vind ik niet zo slim.’ (Rik Kuiper)

Amsterdam: wederopstanding van de PvdA kan zomaar gebeuren

Met veel bravoure begon vier jaar geleden het meest linkse college ooit: GroenLinks, D66, PvdA en SP zouden de koers van de hoofdstad flink gaan verleggen. 7.500 nieuwe woningen per jaar, meer democratisering, minder ongelijkheid, aardgasvrij in 2040, minder auto’s op straat, minder overlast door toeristen, minder afvalproblemen – dat waren enkele van driehonderd ambities verdeeld over 45 thema’s.

Daar is maar een klein deel van gelukt, concludeerde dit jaar de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Deels door corona, deels door tijdsgebrek, maar ook doordat veel ambities niet eens vergezeld gingen van concrete maatregelen. Veel Amsterdammers zullen zich de afgelopen vier jaar herinneren als de collegeperiode waarin zij geschrokken demonstreerden tegen de komst van reusachtige windturbines in hun buurt; waarin bruggen en kades instortten door (decennialang) gebrek aan onderhoud en een woningmarkt die een nieuw niveau van waanzin bereikte. De laatste gemeentelijke peiling voorspelt een flinke afstraffing voor GroenLinks en in mindere mate van D66. De PvdA kan zomaar de grootste worden, dankzij wethouder Marjolein Moorman die zich als daadkrachtige ongelijkheidsbestrijder wist te profileren. (Noël van Bemmel)

Zoetermeer: referendum over het vuilnis

‘Diftar’ mag Russisch klinken, het systeem met ‘gedifferentieerde tarieven’ voor afvalstoffenheffing is een splijtzwam in menige polderdemocratie. In onder andere Leeuwarden en Zwolle spreken kiezers zich er woensdag over uit. In Zoetermeer is er zelfs, parallel aan de gemeenteraadsverkiezingen, een heus afvalreferendum aan gewijd.

In de Zuid-Hollandse gemeente is vuilnis al twintig jaar een heikele kwestie. Een ‘ja’ tijdens het referendum betekent dat de grijze container in de toekomst niet meer gratis geleegd wordt, maar dat burgers per keer moeten afrekenen. Zo gaat de vervuiler betalen, is de gedachte. Het belasten per kilo zou bovendien een prikkel zijn om restafval te beperken en afval scheiden te stimuleren. Zoetermeer denk dat een vermindering mogelijk is van gemiddeld 230 kilo per inwoner per jaar naar gemiddeld 100 kilo. Plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden wél gratis opgehaald.

In Middelburg werd in het eerste jaar diftar 31 procent minder restafval ingeleverd. Critici vragen zich af waar dat blijft. Enschede ervaart sinds de invoering een toename van klachten over dumping. De kosten voor het opruimen van troep naast containers liep op tot bijna een half miljoen euro per jaar. In Deventer willen veel partijen alweer van diftar af. ‘Nascheiden, de enige plek waar scheiden de bedoeling is’, aldus de slogan van Deventer Belang.

In Zoetermeer blijkt hoe wispelturig politiek kan zijn. De Lijst Hilbrand Nawijn en de VVD, die met het gemeentebestuur in 2020 het nieuwe afvalsysteem lanceerden, verklaren zich nu tégen. Net als de oppositie, van SP tot PVV. Vooral mensen met lagere inkomens en kleinere huizen zouden de dupe worden, vrezen zij. (Jurre van den Berg)

Tubbergen: spanning voor CDA in ‘Omtzigt-Republiek’

Het gebeurde de afgelopen decennia niet vaak, maar in de zeer katholieke fusiegemeente Tubbergen wacht men bij het CDA de verkiezingsuitslag met spanning af. Want de absolute meerderheid (12 van 19 raadszetels) die vier jaar geleden werd behaald, danken de christen-democraten in de Twentse gemeente mede aan import-tukker Pieter Omtzigt.

De liefde voor de man bleek recentelijk nog bij de Tweede Kamerverkiezingen: nergens bracht een groter percentage van een gemeenschap zoveel stemmen (27 procent van de kiezers) op hem uit als in ‘Omtzigt-Republiek’ Tubbergen. Nu ‘onze stem uit het Oosten’ als Tweede Kamerlid niet meer verbonden is aan de partij, is het de vraag: wenden Tubbergse christenen zich af van het CDA?

Diezelfde vraag kan in het hele buitengebied worden gesteld voor de boerenstem – waar gaat die heen? Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 verloor het CDA al in vier Twentse gemeenten de meerderheid aan de VVD. De boerenpartij van weleer zou zich door het stikstofdossier vervreemd hebben van het platteland, waar ook de BoerBurgerBeweging (BBB) van profiteerde.

De vraag voor zowel de boeren als de katholieken is alleen: wat is lokaal het alternatief? De BBB doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en in Tubbergen is geen christelijke partij in het Omtzigt-gat gesprongen.

Wordt het dan toch weer gewoon CDA, waar Kamerlid Omtzigt deze maand nog op bezoek was om Twentse fracties te adviseren? Of moet ook Tubbergen geloven aan de opmars van de lokale partij en maakt nieuwkomer Keerpunt22 zijn naam waar? ( Pieter Hotse Smit)

Lelystad ziet ze (wel) vliegen

Toen burgemeester Mieke Baltus van Lelystad in januari de vage tekst in het regeerakkoord over Lelystad Airport – er wordt, in samenhang met het Schipholdossier, nog dit jaar een besluit over genomen – zo uitlegde dat de opening van de luchthaven dichterbij is gekomen, bleef in Lelystad zelf ophef uit. Zo niet daarbuiten. De meeste tegenstanders van openstelling van die Schiphol-dependance voor vakantievluchten zijn namelijk elders te vinden: in Overijssel, Gelderland, in gemeenten die met de aanvliegroutes te maken krijgen.

Zo bezien is het niet zo verwonderlijk dat de voortslepende kwestie (recentelijk in het nieuws omdat er nieuw huiswerk moet worden gedaan voor een natuurvergunning) in deze verkiezingstijd lokaal geen groot strijdpunt is. GroenLinks is uiteraard voor afblazen van die hele luchthaven, maar zelfs de plaatselijke D66-afdeling wil dat Lelystad Airport nu eindelijk snel open gaat.

Dat soort teksten horen we nog niet van D66 in de Tweede Kamer. Een controversieel onderwerp als luchtvaart is in Lelystad zelf weinig controversieel. De gemeente is door Den Haag al lang geleden de luchthaven toegezegd en houdt Den Haag daaraan. Een andere haven (voor zeecontainers) heeft Lelystad voor elkaar gekregen en de gemeente wil meer.

Banen, aanzien, een positiever imago. Bij de wording van de polder waren er mooie vergezichten voor Lelystad, maar het Rijk heeft de stad vooral in de steek gelaten, zo is het sentiment. Dus dringen veel partijen nu aan op rijkssteun bij woningbouw, in Lelystad is nog ruimte zat. Of die luchthaven wel of niet open gaat, ligt niet in de handen van de nieuwe gemeenteraad, maar in die van de landelijke politiek. (Marcel van Lieshout)