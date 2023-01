Van hoofdverdachte tot kroongetuige in corruptiezaak Europees Parlement: wie is Antonio Panzeri?

Antonio Panzeri in 2018, toen nog voorzitter van de Europese parlementaire deelcommissie voor mensenrechten. Beeld ANP / EPA

Natuurlijk, achteraf is het makkelijk praten. Maar met de kennis van nu doen enkele gedragingen van oud-Europarlementariër Panzeri de nodige wenkbrauwen fronsen. Zo was Qatar als het om mensenrechten ging een voorbeeld, betoogde hij in 2019 als voorzitter van de parlementaire deelcommissie voor mensenrechten.

Wat Panzeri betreft mocht ook de kritiek op Marokko vaak een tandje minder, zei de voormalige Britse Europarlementariër Charles Tannock, die in 2013 meeschreef aan een mensenrechtenrapport over Marokko, tegen de Financial Times. Volgens de zakenkrant had Panzeri er eerder bij de Europese Commissie op aangedrongen om Marokko meer geld te sturen en stemde hij herhaaldelijk mee in het belang van de regering in Rabat.

Met stomheid geslagen

Toch had Tannock er geen idee van dat zijn immer beleefde Italiaanse collega kon zijn omgekocht om een goed woordje te doen voor Marokko en Qatar, zoals de Belgische justitie stelt. ‘Ik was met stomheid geslagen toen ik van de beschuldigingen hoorde.’

Voordat de 67-jarige Panzeri afgelopen december in de gevangenis belandde, was hij bezig aan een op het oog keurige politieke carrière. Nadat hij enkele jaren leiding had gegeven aan de Kamer van Arbeid in Milaan, die bemiddelt in arbeidsconflicten, schopte hij het in 2004 tot het Europees Parlement.

Hier hield hij zich, namens de sociaaldemocratische partij Democratici di Sinistra, vooral bezig met buitenlandse betrekkingen en mensenrechten. Zo was hij jarenlang voorzitter van een parlementaire delegatie die banden onderhield met Noord-Afrikaanse landen, waaronder Marokko. Hij viel verder op vanwege zijn inzet om de waarheid boven tafel te krijgen over de moord op Italiaanse journalist Giulio Regeni, die werd doodgemarteld in Egypte.

Geld, cadeaus en sterrenhotels

Nadat hij in 2019 niet werd herkozen, richtte hij de non-profitorganisatie Fight Impunity (‘bestrijd straffeloosheid’) op, die ijvert voor een betere aanpak van mensenrechtenschendingen. Onder de ereleden bevonden zich prominenten als de voormalige Franse minister-president Bernard Cazeneuve.

Maar Panzeri gebruikte de organisatie volgens justitie ook voor iets heel anders: als dekmantel voor corruptiepraktijken. Qatar en Marokko zouden invloed in Europa proberen te kopen met geld en cadeaus en Panzeri zou daarin hebben bemiddeld. Meerdere politici en stafleden zijn verdachte in de zaak, onder wie de Griekse Europarlementariër Eva Kaili. België heeft Italië ook om de uitlevering gevraagd van Panzeri’s vrouw en dochter.

Het lijkt erop dat de Belgische aanklager flink wat bewijs tegen hem in handen heeft. Sinds afgelopen juli hingen er camera’s in zijn Brusselse woning, waar agenten zeker zes ton aan contant geld aantroffen. Uit telefoontaps blijkt onder meer dat de Italiaan hoopte om Nieuwjaar samen met zijn familie door te brengen in een vijfsterrenhotel in Marrakesh, betaald door de Marokkaanse regering, beschrijft de Financial Times.

Het zou de gevangenis worden. Panzeri heeft inmiddels bekend dat hij corrupt is geweest en heeft volgens een van zijn advocaten berouw. Hij zoekt ‘het einde van de tunnel’ en zal daarom optreden als kroongetuige. In ruil voor strafvermindering belooft hij toe te lichten hoe de omkoping precies in zijn werk ging. De zaak breidt zich nog altijd uit: woensdag werd een voormalige belastingmedewerker van Panzeri nog gearresteerd in Italië, meldt persbureau Reuters. Ondanks Panzeri’s medewerking hangt hem nog altijd een celstraf van vijf jaar boven het hoofd, waarvan vier jaar voorwaardelijk.