Van historisch akkoord tot grote flop: wisselende reacties op resultaat klimaattop

Het akkoord is ‘een te kleine stap voorwaarts voor mensen en planeet’, aldus Frans Timmermans, die de European Green Deal leidt. Beeld ANP

Zondagochtend vroeg bereikten de landen een akkoord: er komt een fonds waaruit arme landen geld kunnen ontvangen wanneer ze getroffen zijn door een klimaatramp. Een commissie moet voorstellen gaan doen over de details, zoals wie er geld in het fonds gaat storten en wie eruit kan ontvangen. De gastheer en voorzitter van de klimaattop, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, toont zich zeer tevreden met de uitkomst van de top en noemt het akkoord over een klimaatschadefonds ‘historisch’. ‘Miljoenen mensen over de hele wereld kunnen nu een sprankje hoop voelen dat hun lijden eindelijk snel en adequaat zal worden aangepakt’, aldus Shoukry.

‘We hebben een weg vooruit gevonden in een decennialang gesprek over financiering voor verlies en schade’, constateert Simon Stiell, hoofd van het klimaatbureau van de Verenigde Naties. ‘Laten we dat gebruiken om tot grotere ambities en snellere implementatie te komen.’ Ook zijn baas, secretaris-generaal António Guterres, is blij met het nieuwe fonds. ‘Het is overduidelijk niet genoeg, maar het is een broodnodig politiek signaal om het gebroken vertrouwen te herstellen.’ Tegelijkertijd riep hij op tot meer ambitie: ‘Onze planeet bevindt zich nog steeds in de eerste hulp. We moeten de uitstoot nu drastisch verminderen en dit is een probleem dat deze COP niet heeft aangepakt.’

Rijke landen wilden lange tijd niet voor kosten vervuiling opdraaien

Ontwikkelingslanden vragen al ruim dertig jaar om een fonds waarmee ze schade kunnen herstellen die ze nu al oplopen door klimaatverandering. Rijke landen zijn weliswaar verantwoordelijk voor het overgrote deel van de broeikasgasuitstoot tot nu toe, maar wilden lange tijd niet de financiële gevolgen dragen. Dat er nu toch een principeakkoord is, noemt Molwyn Joseph, voorzitter van de Alliantie van Kleine Eilandstaten, ‘winst voor onze hele wereld’.

Toch overheerst bij veel onderhandelaars de teleurstelling dat het niet is gelukt strengere afspraken te maken over het beperken van de uitstoot, zogeheten mitigatie. ‘We hebben gefaald op het gebied van mitigatie’, stelde Aminath Shauna, klimaatminister van de Malediven, aan het eind van de conferentie. ‘We moeten ervoor zorgen dat de uitstoot in 2025 piekt. We moeten fossiele brandstoffen uitfaseren.’ Ani Dasgupta, voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI), prees de ‘historische doorbraak’ op het gebied van verlies en schade, maar noemde het ‘verbijsterend dat landen niet de moed bijeen hebben geraapt om op te roepen tot het uitfaseren van fossiele brandstoffen, de grootste aanjager van klimaatverandering’.

De opzet van de EU om een hoger ambitieniveau af te dwingen door toe te geven op het gebied van een compensatiefonds, slaagde niet. Het akkoord is daarom ‘een te kleine stap voorwaarts voor mensen en planeet’, aldus Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. ‘Te veel partijen zijn nu niet bereid om meer voortgang te maken in de strijd tegen de klimaatcrisis.’ De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is duidelijker over wie er dwarslag. Zij noemt het ‘meer dan frustrerend om te zien dat een aantal grote uitstoters en olieproducenten achterstallige maatregelen op het gebied van mitigatie en het uitfaseren van fossiele energie tegenwerken’.

Geen vooruitgang ten opzichte van ambities vorig jaar, zelfs afzwakking

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en delegatieleider van het Europees Parlement op de klimaattop, noemt de deal teleurstellend. Er werd in de ‘klimaatambitie’ geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig jaar, ‘hiermee is een cruciaal klimaatjaar verloren gegaan’, aldus Eickhout. Veel landen wilden volgens hem hun klimaatdoelen niet verder aanscherpen om de opwarming van de aarde te beperken. De overeenkomst van vorig jaar werd op sommige punten zelfs wat afgezwakt. ‘Europa moest daarom tot op het eind vechten om de ambitie van vorig jaar overeind te houden.’

Ook de Nederlandse minister van Klimaat en Energie Rob Jetten gaat niet tevreden naar huis. ‘In een jaar met veel extreme weersomstandigheden en alarmerende klimaatrapporten zijn we er niet in geslaagd om grote voortgang te boeken op het terugdringen van CO 2 door álle landen die veel uitstoten. Dat is buitengewoon teleurstellend.’ Hij hoopt dat de deal over compensatie bijdraagt aan het herstel van vertrouwen tussen rijke en arme landen, en dat dat het mogelijk maakt om volgend jaar nieuwe afspraken te maken. Premier Rutte noemt het ‘teleurstellend dat te weinig stappen zijn gezet om de opwarming tot 1,5 graad te beperken’.

Milieuorganisatie Greenpeace noemt het schadefonds ‘een nieuwe dageraad voor klimaatrechtvaardigheid’. Het is volgens Greenpeace bemoedigend dat steeds meer landen fossiele brandstoffen willen uitfaseren. ‘Oliestaten en een klein leger lobbyisten van de fossiele industrie waren in Sharm el-Sheikh aanwezig om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurde.’ De Jonge Klimaatbeweging noemt het in een verklaring ‘simpelweg gênant dat het 1,5 gradendoel weer ter discussie stond’. Het akkoord over compensatie mag volgens hen ‘niet verbloemen dat de top een grote flop is geweest’.