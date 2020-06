Van Helvert geeft hoop op CDA-leiderschap al op

Martijn van Helvert. Beeld Freek van den Bergh

Martijn van Helvert bespaart zichzelf een pijnlijke verkiezingsuitslag. Hij trekt zich terug uit de race voor het CDA-leiderschap, nadat hij in een peiling op nul procent van de stemmen eindigde.

STRIJD OM HET CDA

Van Helvert weet genoeg

Nog voor de strijd om het CDA-leiderschap goed en wel is begonnen, is de eerste afvaller een feit. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert trekt zich terug, nadat de eerste peilingen hem kansloos achtten. Daarmee zijn er nog drie kandidaten over: vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt.

In een verklaring schrijft Van Helvert dat hij moet constateren ‘dat de verkiezing tussen de andere kandidaten zal gaan’, hoewel hij ‘uit vele regio's van vele leden en niet-leden zeer warme en enthousiaste steunbetuigingen’ heeft ontvangen. De Limburger bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet ‘in deze korte en hevige campagne’, die vijf dagen duurde.

Na een verrassende kandidatuur nu een verrassende terugtrekking van Martijn van Helvert als #CDA-lijsttrekker. Dit is zijn verklaring: pic.twitter.com/G9kY4D3nUF — Fons Lambie (@fonslambie) 30 juni 2020

Van Helvert schaart zich (nog) niet achter een van de resterende drie kandidaten: hij vindt ze ‘alledrie hele sterke CDA-politici’. Van de drie heeft Hugo de Jonge volgens een peiling van EenVandaag de beste papieren. Ongeveer de helft van alle CDA-kiezers in het panel schaart zich achter hem. Voor Omtzigt en Keijzer is het hopen dat de CDA’ers met een lidmaatschap er anders over denken - alleen zij mogen een stem uitbrengen.

ZOEK DEKKING

Bij de Verenigde Staten...

Decennialang leunde Nederland voor zijn eigen bescherming op de militaire macht van de Verenigde Staten. Die leidende Amerikaanse rol is niet langer vanzelfsprekend, en niet alleen om de grilligheid van Trump, schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken vandaag.

Het adviescollege komt daarom met een pikant advies: werk aan een Europese defensiestructuur, voor je wordt geconfronteerd met een veiligheidscrisis en het te laat is. Pikant, omdat Nederland zich altijd heeft gekeerd tegen ‘overlap’ tussen taken van de Europese Unie en de Navo. Die argwaan zou Nederland moeten laten varen, aldus de AIV, die er onder meer voor pleit dat de EU zelf militaire operaties moet kunnen gaan aansturen.

...Of toch Europa zelf?

Minister-president Mark Rutte. Beeld ANP

Het advies is óók pikant, omdat het oproept tot aansluiting bij initiatieven van Frankrijk en Duitsland, zoals de instelling van een ‘Europese Veiligheidsraad’. Juist nu Nederland ‘leider van het verzet’ is tegen een door Frankrijk en Duitsland gelanceerd Europees herstelplan om het zuiden bij te staan in de coronacrisis.

Toch komt de oproep van de AIV niet uit het niets, schrijft verslaggever Arnout Brouwers. In diplomatieke kringen bestaat discussie over de effectiviteit van de Nederlandse keuze voor coalities van kleinere landen als de Hanzeliga en de vrekkige vier, nu Parijs en Berlijn weer nadrukkelijker hun stempel op de EU willen drukken. In het door de Duits-Franse as voorgestelde Europese leger ziet Rutte niets, maar kan hij dat eeuwig volhouden?

CULTUUR IN CRISIS

Geld, waar is het geld?

Minister Ingrid van Engelshoven. Beeld ANP

Ingrid van Engelshoven kan weinig goed meer doen in de cultuursector. In april werd ze beschuldigd van apathie, nadat ze sprak van een helaas verloren seizoen voor de kunsten door de coronacrisis. Een steunpakket van 300 miljoen euro deed de kritiek nauwelijks verstommen. En nu een nieuw steunpakket nodig is, rijst opnieuw de vraag: doet deze minister wel genoeg?

Van de Tweede Kamer moet het allemaal sneller, bleek maandag in het tweede grote debat over de crisis in de cultuursector. De VVD vond Van Engelshoven ‘te passief’, haar eigen D66 verbaasde zich over ‘traagheid’. De onderwijsminister spande zich in om een positieve draai te geven aan alle kritiek: ‘Ik voel brede steun voor de noden in de culturele sector. Dat is nog weleens anders.’

SLAVERNIJVERLEDEN

De kracht van een wet

Moet Nederland per wet vastleggen dat de slavernij en slavenhandel misdaden tegen de menselijkheid waren? Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat het onderzoeken, nu het Nederlandse slavernijverleden vol in de schijnwerpers staat na de wereldwijde protesten tegen hedendaags en historisch racisme.

Het idee voor de wet kwam van de Partij voor de Dieren-fractie in de senaat, die zich liet inspireren door Frankrijk, waar een vergelijkbare wet al van kracht is. Ollongren schrijft dat zij het verzoek doorgeleidt naar een binnenkort op te richten adviescollege dat het gesprek over het slavernijverleden op gang moet brengen.

EN DAN NOG EVEN DIT

Verkiezingen zijn onnodig

Zelfs voor Henk Krol blijft media-aandacht bijzonder, blijkt vandaag op Twitter, waar de leider van de Partij voor de Toekomst pronkt met een bescheiden muur aan nieuwsberichten over zijn fusie met het GO van die andere Henk, Otten. Krol smokkelt wel een beetje: aan zijn muur hangen twee versies van hetzelfde interview in de Volkskrant, waarin hij uitlegde waarom Harry Mens kan worden gezien als grondlegger van de jonge fusieclub.

Een kleine selectie van de mediaaandacht gisteren en vandaag: pic.twitter.com/PX7A2BGm4z — Henk Krol (@HenkKrol) 30 juni 2020

Met alle ex-50Plussers, ex-FvD’ers, ex-PvdD’ers en zelfs ex-SP’ers is het aantal volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Toekomst niet kinderachtig, zonder ooit aan verkiezingen te hebben meegedaan. Dat was niet mogelijk geweest als het Binnenhof in 2016 had geluisterd naar een Kamerlid dat onverschrokken maar tevergeefs pleitte voor het verbieden van afsplitsingen, in ieder geval in de Tweede Kamer.

Wie dat was? Henk Krol.

Henk Krol en Henk Otten gaan samenwerken binnen de Partij voor de Toekomst. Beeld Freek van den Bergh.

