Van hedgefondskoning tot paria van The City; de val van Crispin Odey na aantijgingen van seksueel wangedrag

‘Al mattino ha l’oro in bocca’. Dat waren de Italiaanse woorden van de Britse hedgefondskoning Crispin Odey op de ochtend na het Brexit-referendum. De historische nacht van 23 op 24 juni 2016 had inderdaad goud in de mond voor de man die het Leave-kamp met een miljoen euro had gesteund, om vervolgens een kwart miljard terug te verdienen omdat hij met zijn fonds flink had ingezet op een dramatische val van het pond in reactie op het Brexit-nieuws.

Zeven jaar later is alles anders.

Brexit heeft niet gebracht wat Odey en zijn maat Nigel Farage ervan hadden verwacht. En Odey zelf is een paria geworden in de Londense financiële wereld. Niet vanwege Brexit en andere speculatieve avonturen die van de 64-jarige een multimiljonair hebben gemaakt. Zijn val heeft te maken met de aantijgingen, naar buiten gekomen via The Financial Times, van seksuele intimidatie jegens dertien vrouwen, waaronder ongewenste aanrakingen. Dat zou tussen 1998 en 2021 zijn gebeurd.

Het is niet voor het eerst dat Londens bekendste hedgefondshandelaar om deze reden in opspraak komt. Twee jaar geleden stond Odey voor de rechter omdat hij zich in 1998 als ‘een inktvis’ zou hebben geworpen op een jonge vrouwelijke collega in zijn huis in Chelsea. De rechter sprak Odey vrij vanwege tegenstrijdige beweringen van de vrouw. De vader van drie gaf wel toe dat hij haar een oneerbaar voorstel had gedaan.

Goldman Sachs

De nieuwe beschuldigingen, die door hem ten stelligste worden bestreden, hebben geleid tot het vertrek van Odey bij het door hemzelf in 1991 opgerichte hedgefonds. Financiële instellingen als Goldman Sachs, JP Morgan en Morgan Stanley wisten niet hoe snel ze hun banden moesten breken met Odey Asset Management dat vorig jaar nog zo’n 4,5 miljard euro onder beheer had. De financiële waakhond, beticht van passiviteit, verricht nu onderzoek. Van een strafzaak is nog geen sprake.

Het is een afgang voor Robin Crispin William Odey, telg van een familie uit Yorkshire die industriëlen en politici heeft voortgebracht. Op jonge leeftijd werd hij naar de bekende kostschool Harrow gestuurd, de gebruikelijke opmaat voor Oxford waar hij met succes economie en geschiedenis studeerde. Zijn vader was zo hopeloos met geld dat de 23-jarige Crispin zich genoodzaakt zag om Holtham Hall te verkopen om schulden te betalen, het landhuis dat zijn familie al bijna drie eeuwen bewoonde.

Na zijn studie koos Odey, die aanvankelijk advocaat wilde worden, voor een carrière in de financiële sector. Hij beheerde onder meer het pensioenfonds van Barings, de handelsbank die in de jaren negentig ten gronde werd gericht door speculant Nick Leeson. Begin jaren negentig richtte Odey zijn eigen fonds op, mede dankzij een investering van de beursspeculant George Soros. Het eerste grote financiële succes boekte Odey na de aanslagen van 11 september toen hij inspeelde op de stijgende vraag naar verzekeringen.

Westminster

Odey Asset Management had een pand in Mayfair betrokken, op gepaste afstand van The City. De hedgefondsen hebben hun eigen biotoop, nabij hotel The Ritz, de herenclubs en, niet onbelangrijk, regeringswijk Westminster. Odey trouwde met Rupert Murdochs dochter Prudence, maar de bruiloft was succesvoller dan het huwelijk. Langer hield het huwelijk met Nichola Pease stand, een fondsbeheerder, al strandde dat ook. De twee waren ‘de Posh & Becks’ van The City, een verwijzing naar het stel Victoria en David Beckham.

Zijn tweede grote succes behaalde Odey tijdens de financiële crisis van 2008. Crises zijn uitgelezen mogelijkheden voor hedgefondsen om winst te maken. Waar de bankenwereld goeddeels eurogezind was, heerste het Brexit-sentiment bij de hedgies. Odey heeft altijd goede betrekkingen gehad met conservatieve politici. Dat zit in de familie. Zijn opa was een Conservatieve afgevaardigde die, volgens de overlevering, bijzonder lomp kon zijn. Diens kleinzoon heeft door de jaren heen geld gedoneerd aan de Tories en aan Boris Johnson om diens leiderschapscampagne te financieren.

Een van zijn adviseurs was Kwasi Kwarteng, de minister van Financiën die vorig jaar samen met Liz Truss onrust veroorzaakte op de financiële markten. Odey profiteerde toen van de dalende waarde van obligaties. ‘Alles wat ik kan doen, is af en toe de wind pakken’, verklaart hij zijn geheim. Maar nu zit Odey in een mediastorm, eentje met verstrekkende gevolgen voor zijn carrière.