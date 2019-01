Van havo doorstromen naar vwo moet makkelijker, vindt minister Slob

Scholen stellen nu nog verschillende toelatingseisen aan leerlingen die de havo hebben afgerond en naar het vwo willen. Soms moeten ze gemiddeld een 7,5 halen voor hun eindexamen, bij andere scholen is een goede motivatiebrief voldoende. Dat is oneerlijk, concludeert Slob. ‘Alle leerlingen verdienen de kans om het maximale uit zichzelf te halen. Ook als je bijvoorbeeld wat later bloeit dan je klasgenootjes.’

Een van de toelatingscriteria die de minister laat onderzoeken, is dat leerlingen acht havo-vakken moeten hebben afgerond in plaats van de gebruikelijke zeven. De optie dat álle leerlingen met een havo-diploma straks automatisch op het vwo worden toegelaten, ligt niet voor de hand. ‘Het is zeer waarschijnlijk dat er een eis komt’, aldus een woordvoerder van minister Slob.

Toch is het goed mogelijk dat een havo-diploma in de toekomst wel een automatisch toegangsbewijs voor het vwo is. Experts buigen zich over een herziening van het curriculum, waardoor onderwijsniveaus beter op elkaar gaan aansluiten. Als dat lukt, zijn aparte criteria niet meer nodig.

‘Onduidelijk en onlogisch’

Op dit moment stellen bijna alle vwo-scholen toelatingseisen aan een doorstromende havo-leerling. Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de vwo’s af en toe een havist niet toelaat, bij 13 procent gebeurt dat (zeer) regelmatig. In het schooljaar 2015-2016 is 5,2% van de havo-leerlingen doorgestroomd naar het vwo. De meeste doorstromers behalen binnen twee jaar hun diploma.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is voorstander van het gelijktrekken van de toelatingseisen. ‘Nu kan het zo zijn dat een school in Enschede eist dat leerlingen een 7,5 staan, terwijl een school in de omgeving een 6 vraagt’, aldus LAKS-voorzitter Jordy Klaas. ‘Dat is onduidelijk en onlogisch.’

Dat er een toelatingseis voor het vwo is, vindt het LAKS wel redelijk. Klaas: ‘We willen niet dat leerlingen die doorstromen straks allemaal blijven zitten. Daar worden ze alleen maar ongelukkig van.’

Al eerder is aangekondigd dat de doorstroming van vmbo’ers naar de havo versoepeld wordt. Slob stuurt de wetswijziging hiervoor eind februari naar de Tweede Kamer.