Van Haga verder als eenpitter: kabinet verliest meerderheid

Wybren van Haga Beeld ANP

En zo verloor het kabinet op deze achternamiddag zomaar de meerderheid in de Tweede Kamer. Intussen hebben kabinet en Kamer alle reden om zich zorgen te maken over de situatie in Noord-Syrië.

Hier zijn uw Dagkoersen.

BESLISSING VAN DE DAG

Van Haga verder als eenpitter

Hij heeft er bijna twee weken over nagedacht, maar het weggestuurde VVD-Kamerlid Wybren van Haga geeft zijn zetel niet terug aan zijn partij. Hij blijft als eenmansfractie in de Kamer om daar ‘te vechten voor ondernemers’, meldt hij vanavond in EenVandaag.

Dat is slecht nieuws voor de regeringscoalitie, die nu ook in de Tweede Kamer geen meerderheid meer heeft. Met name bij de wekelijkse ‘regelingen’, als de Kameragenda wordt vastgesteld en de meerderheid beslist over het wel of niet laten doorgaan van spoeddebatten, zal dat merkbaar worden. Het wordt voor de regeringspartijen lastiger om bewindslieden uit de wind te houden.

Het beleid van het kabinet is echter niet in gevaar, benadrukt Van Haga in een brief aan zijn oud-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: hij blijft achter het regeerakkoord staan. ‘In principe is er geen risico voor het kabinet.’ Overigens is hij ook van mening dat hij niet beschuldigd kan worden van zetelroof – omdat hij zelf niet weg wilde – maar daar denkt Dijkhoff dan weer heel anders over:

Klaas Dijkhoff laat weten: 'Wij betreuren het dat Wybren van Haga zijn zetel rooft.' Frank Hendrickx

GESPREK VAN DE DAG

Zorgen over Syrië

Het slepende politieke hoofdpijndossier rond de jihadgangers in Syrië, ontwikkelt zich tot een acute migraine-aanval voor het kabinet nu de Turkse president Erdogan groen licht heeft voor een aanval op de Koerden in het noorden van het land. Dezelfde Koerden die al geruime tijd honderden Europese IS-strijders vasthouden omdat landen als Nederland hun eigen onderdanen niet terug willen hebben.

Wat doen de Koerden met die strijders als zij zich opeens moeten concentreren op een aanval uit het noorden? In de Kamer maken regeringspartijen en de oppositie zich grote zorgen. ‘Zeer, zeer zorgwekkend’, aldus D66-Kamerlid Sjoerdsma, daarin bijgevallen door de ChristenUnie en het CDA.

En los van dat eigenbelang komt dan uiteraard nog de principiële vraag of Europa zomaar kan blijven toekijken, nu de Koerden door de VS in de steek worden gelaten. Nog niet zo lang geleden kwamen de Koerden immers goed van pas om IS te bevechten. Nu worden ze verraden door de VS en Turkije, meent SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil vooralsnog niet meer kwijt dan dat een Turkse inval ‘mogelijk zeer ingrijpend’ kan zijn voor de machtsverhoudingen. Over de nu te nemen stappen is nog overleg gaande met de bondgenoten.

OOK IN HET NIEUWS

Rekening van de dag: 19,3 miljard

Het klonk sympathiek, toen PvdA-leider Asscher onlangs zei dat de door hem gewenste afschaffing van het studieleenstelsel uiteraard gepaard moet gaan met een ‘fatsoenlijke regeling’ voor de huidige generatie ‘leenstudenten’. Ook CU-leider Segers sprak van een ‘rechtvaardige regeling’. Die voornemens zullen op het Ministerie van Financiën leiden tot opgetrokken wenkbrauwen nu uit de cijfers blijkt dat de nationale studieschuld inmiddels is opgelopen tot 19,3 miljard euro.

Zoals de wind waait...

‘U rekent op mijn consistentie maar dat kunt u niet’, sprak wijlen Thijs Wöltgens ooit in de Tweede Kamer. Inderdaad kan niemand verplicht worden om er consequente opvattingen op na te houden, maar voor VVD en CDA blijkt het oordeel over demonstraties wel heel erg afhankelijk van de vraag waartegen die demonstraties zijn gericht. De boeren op het Malieveld, die de langste ochtendspits aller tijden veroorzaakten, werden vorige week door beide regeringspartijen met open armen ontvangen. De klimaatactivisten die vandaag in Amsterdam de wegen rond het Rijksmuseum blokkeerden, kregen van de VVD te horen dat zij 'met dit soort gedram’ niet verder komen. Het CDA spreekt zelfs van een 'schandalige illegale demonstratie'.

Cartoon van de dag

Cartoonist Tom Janssen blikt, in Trouw, alvast vooruit op het debat over de Onderwijsbegroting:

Tom Janssen in @trouw over Jesse Klaver: pic.twitter.com/z71q3VlZTo Guus Valk

Sommer op maandag

‘Er komen weer asielzoekers bij, de zaken worden ingewikkelder aangezien ze uit steeds meer verschillende landen afkomstig zijn. Ze blijven doorprocederen. En er gaan er nog altijd heel weinig terug. Het systeem loopt vast en er zijn over anderhalf jaar weer verkiezingen. Op naar het volgende asielpardon.’

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.