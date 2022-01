Van Gennip en Bruins Slot (CDA) brengen het aantal vrouwen in Rutte IV op tien - niet eerder was het zo gelijk verdeeld

Karien van Gennip was al eens staatssecretaris. Beeld REUTERS

Van Gennip en Bruins Slot worden de CDA-ministers naast de blijvers Wopke Hoekstra op Buitenlandse Zaken en Hugo de Jonge op Volkshuisvesting. Dat heeft de partij zondagmiddag bekend gemaakt. Voormalig partijvoorzitter Marnix van Rij gaat de actieve politiek in als staatssecretaris van Financiën met de portefeuille Fiscaliteit. De Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen komt naar Den Haag om staatssecretaris van Infrastructuur te worden.

Van Gennip (1968) is een oude bekende, uit een ander politiek tijdperk: zij was staatssecretaris van Economische Zaken in de kabinetten Balkenende I en II . Studeerde technische natuurkunde in Delft en werkte daarna voor McKinsey in Amsterdam en San Francisco. Ging na haar politiek carrière werken voor ING en, sinds 2020, als bestuursvoorzitter van verzekeraar VGZ. In haar tijd als staatssecretaris was ze de eerste bewindsvrouw die kinderen kreeg in haar ambtsperiode. Twee keer ging ze met zwangerschapsverlof.

Bruins Slot (1977) komt over uit het Utrechts provinciebestuur. Zij was tussen 2010 en 2019 al Tweede Kamerlid. Ze is juriste en voormalig stafofficier bij de Koninklijke Landmacht, waar ze haar sporen verdiende als commandant van een peloton pantserhouwitser­s in Uruzgan.

Na de vorming van zijn eerste drie kabinetten lag minister-president Rutte onder vuur, ook vanuit zijn eigen partij, omdat hij er niet in slaagde het aantal mannen en vrouwen in zijn ploeg in evenwicht te brengen. VVD-coryfee Neelie Kroes toonde zich in 2017 zeer teleurgesteld toen Rutte III bleek te bestaan uit tien mannen en zes vrouwen: ‘Het is gewoon geen prioriteiten stellen. De Canadese premier Trudeau en de Franse president Macron stellen op voorhand: vijftig procent van mijn kabinet wordt vrouw. Daar moet je aan werken, anders komt het niet. Ook in een vierpartijenkabinet.’

De zaak werd nog wat verder op scherp gesteld toen Rutte in deze kabinetsperiode kritiek kreeg vanuit de ministerraad dat hij de vrouwelijke ministers vaak niet liet uitpraten. Daar werd hij op aangesproken door minister Bijleveld van Defensie, ook namens andere vrouwelijke ministers. ‘We hebben met een aantal gezegd: dat moet niet. We zijn dus ook expliciet met hem gaan praten.’ Na dat gesprek ging het beter, vond Bijleveld. ‘Maar we moeten het wel af en toe herhalen.’

Op de man-vrouwverdeling zal dit keer geen kritiek meer komen. Rutte zelf levert met de VVD het grootste aandeel: vijf van de acht VVD-ministers zijn vrouw. D66 levert er twee (van de zes). Bij CDA en ChristenUnie is de man-vrouwverhouding in evenwicht.

Rutte IV wordt ook het eerste kabinet met ministers met een niet-westerse migratieachtergrond. Het zijn er meteen twee. VVD’er Dilan Yesilgöz-Zegerius heeft Turks-Koerdische wortels: zij kwam in 1984 naar Nederland nadat haar vader Turkije eerder als politiek vluchteling had verlaten. Franc Weerwind (D66), nu nog burgemeester in Almere, is een zoon van ouders uit Suriname die eind jaren vijftig naar Nederland kwamen om te studeren.

Als nazaat van tot slaaf gemaakte voorouders ijvert Weerwind al jaren voor meer aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. Hij zou graag zien dat de Nederlandse regering zich officieel verontschuldigt (‘In Frankrijk en Groot-Brittannië wordt daarover met veel meer openheid gesproken') maar die stap hebben de kabinetten-Rutte tot nu toe niet willen zetten.