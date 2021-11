Van fraude verdacht testbedrijf blijkt grootste aanbieder Spoedtest.nl

Juli 2021: wachtenden in de rij voor een coronatest bij een vestiging van Spoedtest.nl in Amersfoort. Beeld ANP / Peter Hilz

Maandagavond laat meldde het ministerie aangifte te hebben gedaan tegen ‘een aanbieder van coronatests’ wegens ‘sterke vermoedens’ dat die valse vaccinatiebewijzen heeft uitgegeven. Het bedrijf heeft geen toegang meer tot het systeem van de CoronaCheck-app en kan geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang. Volgens het ministerie van Volksgezondheid gaat het bij de vermoedelijke fraude om ‘een behoorlijk aantal’ valse vaccinatiebewijzen, maar precieze aantallen kan zij niet geven.

Medewerkers van de vele, vaak nieuwe testbedrijven hebben niet allemaal toegang tot de databank van vaccinatiebewijzen. Wel kunnen zij via de CoronaCheck-app testbewijzen versturen. De gevoeligheid zit hem in de verplichting dat bij elk testbedrijf een arts meekijkt of de processen verantwoord verlopen. Die hebben met hun BIG-registratie wel toegang tot het portal van vaccinatiegegevens. Of de vermeende fraude bij Spoedtest.nl zo in zijn werk ging, daarover wil het ministerie van Volksgezondheid lopende het onderzoek niets kwijt.

Eigenaar Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl zegt dat hij ‘perplex’ staat van de beschuldiging, die hij bestempelt als ‘ongegrond’. Maandagavond kreeg Emmelkamp plotseling bericht van het ministerie van Volksgezondheid, dat de samenwerking per direct werd stopgezet.

‘Zij zeiden dat ze een sterk vermoeden hadden dat er iets niet goed zat. Misschien heeft iemand ons gehackt. Ik heb geen idee wat er is gebeurd. Ik heb 2.000 werknemers, ik weet niet van iedereen precies wat ze doen. Maar het kan bijna niet kloppen, waarvan we worden beschuldigd.’

Directeur Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl. Beeld Pauline Niks

Voordat de coronapandemie Nederland bereikte, runde Emmelkamp met anderen vijf restaurants en 25 rondvaartboten in Amsterdam. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de grootste ondernemers in Testen voor Toegang en vakantietests. Emmelkamp voerde tot vorige week zo’n 100 duizend tests voor toegang uit, eenvijfde van het totaal.

Die tests kunnen door andere bedrijven worden overgenomen, zegt het ministerie, het testen zal geen gevaar lopen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn de aanwijzingen van fraude wel degelijk zo sterk dat ingrijpen noodzakelijk was.

Mensen hebben recht op een vaccinatiebewijs als ze volledig gevaccineerd zijn. De informatie die nodig is voor een vaccinatiebewijs – waarmee een QR-code in de CoronaCheck-app kan worden gedownload – is afkomstig van het RIVM. Op steeds meer plekken wordt een coronatoegangsbewijs gevraagd. Het kabinet bereidt bovendien 2G-beleid voor, waardoor een negatieve testuitslag voor ongevaccineerden niet meer volstaat om binnen te komen.

Het ministerie probeert zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren. Hoeveel dat er zijn, is onbekend. Mensen die nog een testafspraak hebben staan, worden door de aanbieder zelf geïnformeerd en zullen een nieuwe afspraak moeten maken met een ander bedrijf.

Zowel het maken als het kopen van een valse QR-code is strafbaar. ‘Je brengt je eigen gezondheid in gevaar en die van anderen om je heen’, aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘Gezien de huidige besmettingscijfers en de hoge druk op de zorg is dat wel het laatste wat we kunnen gebruiken.’