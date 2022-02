Van elke dag gym op school tot hogere salarissen: zo wordt de zorg pandemiebestendig

Touwtjespringen op een basisschool in Landgraaf, mei 2019. Preventie is essentieel om een samenleving niet meer zo te laten ontwrichten door een infectieziekte, zeggen experts, en dat begint al van jongs af aan. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ga er maar aan staan, een langetermijnvisie neerzetten voor zoiets grilligs als een virus. Na twee jaar pandemie weet iedereen hoe snel het strijdveld kan veranderen, en dus ook de benodigde aanpak. De eerste gevallen, de volstromende ic’s, de opmars van testen, de vaccins waar mensen wel of niet aan wilden, de zelftests die in elke winkel liggen, de volgende variant die razend besmettelijk is, maar juist minder problemen geeft bij het grootste hoofdpijndossier, de ic’s. En dan kan het bij een volgend virus bovendien allemaal weer totaal anders lopen.

En toch moet die er komen, zo’n langetermijnvisie, klinkt de roep uit zowel de samenleving als de Kamer. Voor de samenleving als geheel, maar vooral voor de zorg, de bottleneck waardoor alles en iedereen steeds in lockdown moest.

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid presenteert nog dit kwartaal twee van zulke visies. De ene, nog deze maand, met plannen voor dit jaar en komende winters, de andere, in maart, over ‘pandemische paraatheid’ voor als er nieuwe virussen opduiken.

Cruciaal bij zo’n langetermijnplan voor de zorg is om je niet blind te staren op de problemen van het huidige coronavirus, zegt Armand Girbes, hoofd van de ic-afdeling van het Amsterdam UMC. ‘We moeten de zorg niet covidproof maken, we moeten de zorg voor álle aandoeningen die er zijn zo goed mogelijk organiseren.’

Want, zegt Girbes, elke ziekte, elke mogelijke virusuitbraak, heeft zo z’n eigenaardigheden, waar de zorg op toegerust moet zijn. ‘Bij corona is de bijzonderheid dat het heel besmettelijk is en grote aantallen mensen raakt, en daarmee grote pieken in de zorg kan geven.’ Juist door al die virusvarianten ‘wordt het de hoogste tijd dat het OMT en het kabinet precies gaan definiëren wat nu de doelen van het het beleid zijn. Het was de druk op de ic’s, toen werden het de ziekenhuizen en nu weet ik het niet meer precies.’

En in het vervolg daarvan: is massaal testen dan nog wel nodig? (‘Uit wetenschappelijk oogpunt ben ik een groot tegenstander van lukraak testen.’) Of wat te denken van het coronatoegangsbewijs?

Bovendien, zegt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, heeft het niet veel zin bij pandemische paraatheid alleen naar Nederland te kijken. ‘Er is een mondiale aanpak nodig, zodat de vaccinatiegraad overal hoog is.’

Met die voorbehouden maar vast benoemd, dan toch: hoe de zorg zich kan voorbereiden op een toekomst met een pandemisch virus in vier thema’s.

Basisschoolleerlingen in Landgraaf krijgen een gezonde lunch verzorgd door de school, tijdens een gezondheidsproject voor kinderen in Limburg 'Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt over het belang van een gezond leven.

1. De zorg coronaproof maken begint op de crèche

Vergeet de ic’s, vergeet de zuurstofapparaten thuis, vergeet dashboards met gedetailleerde informatie over het aantal tests, gevaccineerden en sterfgevallen. Denk aan gymlessen, veilige speeltuinen en water op het kinderdagverblijf.

Wil je de Nederlandse samenleving nooit meer zo laten ontwrichten door een infectieziekte, dan is preventie – te beginnen vanaf de geboorte – verreweg de belangrijkste manier. Daarvan is Maria Jansen, hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht, stellig overtuigd.

Dat het coronavirus het hardste toesloeg bij mensen met chronische aandoeningen als obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten is geen toeval, zegt Jansen. Dat zal met een volgend virus weer zo zijn. ‘Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt over het belang van een gezond leven. Dus: eten volgens de aanbevelingen van het voedingscentrum, voldoende bewegen, een gezonde leefomgeving.’

Dat valt op populatieniveau alleen voor elkaar te krijgen als je daar vroeg mee begint. Had in 1980 amper 5 procent van de kinderen overgewicht, nu gaat dat naar de 17 procent. En heb je op jonge leeftijd eenmaal kilo’s te veel, ‘dan trekt dat het hele leven door een wissel op je gezondheid’.

En dus: crèches waar baby’s de ruimte hebben om te tijgeren en te kruipen, gezonde fruithapjes, water en thee (verboden: gezoete drankjes) ‘en voldoende begeleiders zodat zij de tijd hebben om de kinderen te stimuleren tot bewegen’.

Op de basisschool: elke dag gym en bewegen, fruit, water, en dagelijks een half uur samen lunchen, gezond en door school verstrekt. Jansen: ‘We hebben in Limburg een project gedaan waarin dit samenkwam. Na vier jaar onderzoek bleek: de kinderen deden actiever aan sport en spel, ze aten veel meer groente en fruit, dronken meer water. En wat ze op school leren, heeft ook echt een educatieve uitwerking op de ouders.’

Zou je dit voor alle basisschoolleerlingen in Nederland willen, dan kost dat ruim een miljard per jaar. Veel geld, maar te overzien, zegt Jansen. ‘We geven 100 miljard per jaar uit aan zorg, slechts een paar procent daarvan aan preventie.’ Ter vergelijking: een ic-bed, waar slechts één patiënt per keer kan worden behandeld, kost 1 miljoen euro per jaar. ‘Dan kun je het geld beter aan preventie besteden dan het aantal ic-bedden te verhogen.’

We hebben inderdaad te veel gekeken naar ‘het eind van de keten, de ic-capaciteit’, vindt V&VN-voorzitter Buurman. ‘Daar hebben we continu op de grens gezeten. Maar de basis van het beleid moet gericht zijn op de publieke gezondheid, op het verkleinen van gezondheidsverschillen, op het bereiken van de kwetsbare groepen zodat ook zij de juiste informatie krijgen en zich in hun eigen wijk kunnen laten vaccineren.’

En vraag je mensen zichzelf te testen, maak dat dan ook financieel haalbaar. Buurman: ‘Je kunt nog zoveel aan infectiepreventie willen doen en zeggen: ‘zelf testen is belangrijk’, maar als je van 80 euro per week moet rondkomen met een gezin van vier, dan is 24 euro voor twee keer testen per week veel te duur.’

Een COPD-patiënt houdt een app bij over zijn ziekte. Door technologie te gebruiken kan de zorg op niveau blijven terwijl de druk op ziekenhuizen wordt verminderd.

2. Nieuwe technieken brengen de zorg (noodgedwongen) naar huis

De afgelopen twee coronajaren is het gelukt om ziekenhuiszorg naar de mensen thuis te brengen. Buurman: ‘Op een gegeven moment zaten er meer mensen thuis aan de zuurstof dan in het ziekenhuis.’ Die ontwikkeling moet worden versterkt, vindt zij. ‘Dat vermindert niet alleen de druk op de ziekenhuizen, het maakt ook het vak van wijkverpleegkundige interessanter. En dat is goed, want daar is een groot tekort aan.’ Beide voordelen komen bij verdere omgang met het coronavirus (en het toenemend aantal ouderen dat thuis blijft wonen) enorm van pas.

Tijdens de coronacrisis kwam deze vorm van zorg improviserend van de grond, altijd gekoppeld aan een ziekenhuis, vanwaaruit de artsen en verpleegkundigen de patiënten in de gaten hielden. Nu is het tijd voor harde afspraken per regio over welke technologieën beschikbaar zijn, wie verantwoordelijk is voor de patiënten en hoe alle zorginstellingen dan samenwerken, zegt Buurman. ‘Zorg rondom hartfalen, COPD en dus ook corona kun je prima thuis bieden. Dat levert even goede, zo niet betere, zorg op. Ouderen raken in hun eigen woning minder vaak verward en ze kunnen zelfstandiger blijven in de thuissituatie.’

Het belang van dat laatste kan niet vaak genoeg worden benadrukt, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van Actiz, de branchevereniging van ouderenzorgorganisaties. ‘De coronacrisis is een voorbode van wat we te zien krijgen als de vergrijzing toeslaat en daardoor het personeelstekort nog verder toeneemt, ruwweg de periode van 2025 tot 2040. De crisis heeft blootgelegd dat de drempel voor de inzet van technologie omlaag moet, om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten.’

Facetimen, automatische medicijndispensers (die op het juiste tijdstip de juiste medicijnen in een bakje laten vallen) en camerabrillen waarmee een specialist op afstand met de verzorgende kan meekijken: drie jaar geleden golden ze nog als facultatieve gadgets, in tijden van een pandemie is er de luxe niet meer ze links te laten liggen, vindt Westerlaken.

Een vrouw verzorgt haar moeder in een zorgcentrum in Voerendaal. De thuiszorg wordt spaarzamer. 'Het is daarom enorm belangrijk om met naasten het gesprek aan te gaan: hoe zie ik het leven als ik oud ben?'

3. Zorg op de oude dag is geen vanzelfsprekendheid

Een van de belangrijkste voorbereidingen op de zorg ten tijde van een oplaaiende coronavariant of een geheel nieuwe pandemie, is de bewustwording dat er in veel gevallen nauwelijks zorg beschikbaar is. Een harde realiteit, die Actiz-voorzitter Westerlaken niet probeert te verbloemen.

‘Veel Nederlanders hebben nog het beeld dat zij naar een bejaardentehuis kunnen als zij oud zijn. Dat is niet zo. De verzorgingshuizen bestaan niet meer en het verpleeghuis is de ic van de ouderenzorg. Daar kom je echt niet als je een keer van je fiets valt, of de boodschappen niet kunt onthouden.’

De thuiszorg die er is, wordt steeds spaarzamer. Westerlaken: ‘Het is daarom enorm belangrijk om met naasten het gesprek aan te gaan: hoe zie ik het leven als ik oud ben? Wie heb ik in mijn netwerk om mij te ondersteunen, om niet eenzaam te worden, om me te helpen met de dagelijkse bezigheden. Het is straks niet vanzelfsprekend dat er zorgverleners beschikbaar zijn om alle vormen van zorg te bieden.’

De afgelopen maand lag het ziekteverzuim in de zorg op het hoogste niveau in twintig jaar tijd. ‘De kans dat corona blijft terugkomen, is natuurlijk best aanwezig’, zegt Westerlaken. ‘Dan blijven we in de wintermaanden last houden van een hoog verzuim. Ouderen zullen dan nog meer dan nu een beroep moeten doen op mantelzorgers.’

Als de coronacrisis daarmee ‘een impuls geeft aan een gesprek over de kwetsbaarheid en de illusie van de maakbaarheid van het leven, dan is dat iets heel moois’, zegt Westerlaken. Eenzelfde gesprek is in de verpleeghuizen al op gang gekomen, met als voornaamste conclusie: welke variant of nieuw virus er ook mag komen, nooit meer zullen de huizen al het bezoek weren. ‘Het gaat in de laatste fase vooral om kwaliteit van leven, in plaats van dat risicomijding centraal staat.’

Drukte in het HagaZiekenhuis in Den Haag eind november. Corona heeft laten zien dat de bezettingsgraad van ic's omlaag moet, zegt ic-hoofd Armand Girbes. Dan kun je kleine oplevingen zonder problemen aan.

4. Het ziekenhuis moet flexibeler worden

Hoe een ziekenhuis klaar moet zijn voor een volgende pandemie? Voor een antwoord op die vraag valt ic-hoofd Girbes terug op de telefoonwachtrijentheorie. Die stamt uit de tijd dat telefooncentrales nog telefonisten hadden die mensen doorverbonden. Is er één, dan is die 100 procent van de tijd aan het werk en kan die veel telefoontjes niet aannemen. Werken er honderd, dan hebben zij het grootste gedeelte van de tijd niets te doen.

‘Je moet dus een idee hebben van de ideale bezettingsgraad. Daar weet ik wat van als het om ic’s gaat. Bij 80-85 procent bezettingsgraad, waarbij dus soms alle bedden bezet zijn en soms maar 70 procent, geldt er een acceptabele kans dat iemand niet op de ic terechtkan. Maar in Nederland werd er altijd gezegd: de bezettingsgraad moet zo hoog mogelijk zijn, voor covid was die vaak dik boven de 90 procent. Dan wordt de ‘weigeringskans’ dus groter.’

Corona heeft laten zien de bezettingsgraad omlaag moet, zegt Girbes. Dat maakt het systeem flexibeler en dan kun je kleine oplevingen zonder problemen aan, maar het betekent wel ‘dat je af en toe wat minder te doen hebt’.

Als het virus dan echt oplaait, omdat corona in de kern ‘een seizoensgebonden, besmettelijke ziekte’ is, moeten ziekenhuizen dat kunnen opvangen. Door afdelingen in de ziekenhuizen om te bouwen tot covidklinieken. Door verpleegkundigen specifieke taken te geven en ze langere dagen te laten werken (tegen een hogere beloning en betere arbeidsvoorwaarden op het gebied van kinderopvang, boodschappendienst en parkeerplekken). Zo ‘kun je de boel efficiënter organiseren en de pieken opvangen’, denkt Girbes.

Die flexibilisering is de afgelopen jaren mogelijk gebleken, zegt verpleegkundigen-voorzitter Buurman, maar nog wel te veel vanuit de gedachte: ‘Hup, we zetten de poppetjes hier neer, en dan weer daar.’ Dat is niet goed voor de patiënt, verpleegkundigen werden van afdeling A naar B naar C gesleept. ‘Ziekenhuizen moeten meer met hun verpleegkundigen gaan meedenken: maak de roosters goed, regel de kinderopvang. Doe je dat niet, ben je daarin te weinig flexibel, dan gaan verpleegkundigen zzp’en, vertrekken ze naar een andere afdeling of verlaten zelfs de zorg.’

De covidcrisis heeft nou juist laten zien dat de zorgorganisaties er alles ‘maar dan ook echt alles’ aan moeten doen om hun personeel te behouden, zegt Buurman. Dus ja, ook een hoger salaris. ‘De belangrijkste bedreiging voor de zorg’, zegt Actiz-voorzitter Westerlaken, ‘is het gebrek aan personeel. Dat het nieuwe kabinet nu niets doet voor een betere beloning is echt onverstandig. Dat zou bij de plannen voor pandemische paraatheid niet moeten uitblijven.’