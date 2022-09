Van een smaragdgroene prinses tot een verzameling ludiek gepositioneerde boerenzakdoeken: wat droeg men zoal op Prinsjesdag 2022?

Prinses Amalia in een hooggetailleerde smaragdgroene jurk, koningin Máxima in een creatie van Mohamed Benchellal en een lakei in het spiksplinternieuw vergezellen koning Willem-Alexander op Prinsjesdag. Beeld Brunopress

Het was een surrealistisch beeld: terwijl het volk in de Haagse lanen en voor de televisie reikhalzend stond uit te kijken naar koning, koningin en prinses van Oranje, werd er druk gestofzuigd in de Koninklijke Schouwburg en op de rode loper voor Paleis Noordeinde. Juist in deze barre, rommelige tijden werd er gestreefd naar een vlekkeloze Prinsjesdag. Zelfs de lakeien droegen spiksplinternieuwe uniformen.

Het reikhalzen naar gold dit jaar niet alleen de outfit van koningin Máxima, maar vooral ook die van prinses Amalia, die voor het eerst haar opwachting maakte. Het zal geen sinecure zijn, als 18-jarige voor het oog van de natie ontspannen en elegant in de glazen koets stappen. De jonge prinses droeg ingetogen smaragdgroen – kien gekozen voor een groentje natuurlijk. Haar lange, hooggetailleerde japon had transparante vlindermouwen en was royaal gedecolleteerd. Het was een confectiejurk uit de bruidsmeisjeslijn van webshop Asos. Haar juwelen, hoed en tasje kwamen uit de garderobe van haar moeder. Máxima zelf droeg een creatie van Mohamed Benchellal, die een half jaar geleden in het Volkskrant Magazine de wens uitsprak om de koningin en haar dochters te mogen kleden – zijn gebeden zijn gelezen en verhoord.

Máxima’s grijze gedrapeerde jurk en bijpassende dophoed waren gemaakt van gerecyclede mesh, materiaal dat de ontwerper vaak gebruikt. De derde dame van de koninklijke familie, prinses Laurentien, dook de Galaberliner in in een vloerlange roze robe manteau die soms even oogde als een luxe barbiebadjas.

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen, CU) in een wat kreukgevoelige tuniek. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Couleur locale

Jurken en pakken in frisse kleuren, die waren er plenty in de Koninklijke Schouwburg. Courtney van Rij, de vrouw van staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) en moeder van zijn zes kinderen, droeg een glanzende dansjurk in shocking pink en een hoogzomerse zonnehoed. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) hulde zich in een helaas wat kreukgevoelige fletsroze tuniek met een raadselachtige gesp op de schouder.

Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) in paars-roze kostuum met verlengd colbert. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) in een zachtlila broekpak met paarse hoed en een petieterig handtasje. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) vraagt in een zeeblauwe prinsessenjurk met visnetvestje aandacht voor maritieme miserie. Beeld Sander Koning / ANP

Misschien nog populairder dan roze was de kleur paars. De ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) verschenen beiden in purper, de kleur van de suffragettes. Kaag hield het rustig in een pak met verlengd colbert. Adriaansens pakte uit met een blauwpaarse hoed en jasje over een roze-paarse jurk. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) droeg een zachtlila broekpak met paarse hoed en een petieterig handtasje. Christine Teunissen (PvdD) combineerde een soepel vallende paarse jurk met een grote gazen hoed en overtoepte daarmee fractievoorzitter Esther Ouwehand die in een zeeblauwe prinsessenjurk met visnetvestje aandacht vroeg voor maritieme miserie.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane, VVD) gaat vol op het orgel met een kloeke blauwe hoed. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Wie geen roze of paars bliefde maar wel kleur bekende, was staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane), die vol op het orgel ging met een kloeke blauwe hoed, een zo mogelijk nog kloekere blauwe jurk en een buideltas met vlekkenprint. Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) kwam vol bravoure binnen. Zij droeg een eclectisch geborduurde gifgroene asymmetrische robe manteau met een bijpassende pantalon en fascinator.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) in een ivoorwitte lange jurk van de Oekraïense ontwerper Svitlana Bevza. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) toont zich strijdvaardig met een bonte verzameling ludiek gepositioneerde boerenzakdoeken. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FvD), vergezeld door zijn partner Davide Heijmans, neemt stelling met een boerenzakdoek als pretpochet. Beeld Sander Koning / ANP

De actievoerders

Uiteraard werden er ook statements gemaakt met kleding. GroenLinksdames Lisa Westerveld, Kauthar Bouchallikht en Suzanne Kröger droegen geleende en tweedehands kleren. Minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) droeg een ivoorwitte lange jurk van de Oekraïense ontwerper Svitlana Bevza, die een deel van haar opbrengst schenkt aan de Oekraïense strijdkrachten. Ook Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) kleedde zich strijdvaardig. Haar hoofddeksel was een rustieke strohoed die ze versierde met korenaren (‘tarwestrootjes’, volgens Van der Plas zelf) en een bonte verzameling ludiek gepositioneerde boerenzakdoeken. De rest van haar look bleef diepdonkerzwart, de kleur van landbouwplastic. Thierry Baudet (FvD) nam stelling met een omgekeerde vlag-broche en een boerenzakdoek als pretpochet.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) met effen stappers, samen met zijn gestreepte vrouw Mireille. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Tweede Kamerlid Lucille Werner (CDA) geeft haar innerlijke Sophia Loren ruim baan. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Polderglamour

En de rest? Die was simpelweg gekleed op een fuifje. Attje Kuiken (PvdA) onthulde haar innerlijke Marilyn Monroe in een Kermitgroene figuurvolgende jurk met meekleurende pumps. Bij Tweede Kamerlid Lucille Werner (CDA) had het Oktoberfest al zijn aanvang genomen. Na het losse bohémien gewaad van vorig jaar koos ze dit jaar iets waarin zij haar innerlijke Sophia Loren ruim baan kon geven: een rood ensemble met een gul decolleté en een pronte rode strikhoed. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) droeg zijn stappers dit keer effen, maar liet zijn dessin-drieste hart spreken middels het lijnenspel van zijn jacquetbroek en -das. Én zijn gestreepte vrouw Mireille, die haar glanzende jurk completeerde met een wat verdwaald ogende pastoraal-romantische fascinator.

VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol met een hoed als een reusachtige paprikapringle. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Tot slot: wat spraakmakende maar smaakvolle hoeden betreft ging de VVD er met de tweede en derde plek vandoor. Coryfee Ankie Broekers-Knol droeg een object dat deed denken aan een reusachtige paprikapringle, minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid begreep het belang van balans en bekroonde een minimalistisch wit pak met een dijk van een origamihoed. Bokaal voor het beste hoofddeksel gaat naar Sylvana Simons, die een gestreepte hoge hoed van het Amsterdamse atelier Demure combineerde met een zilveren look van de jonge ontwerper Duran Lantink.