Van een dood lichaam kun je veel leren. Maar nu mag dat niet

Mortuariumbediende Martin van der Stelt voor de koelkast van het ziekenhuis. Beeld Willem Feenstra

Van het lichaam van een coronapatiënt ga je zweten, zegt mortuariumbediende Martin van der Stelt (52) in de kelder van het ziekenhuis. Door het besmettingsgevaar stijgt je adrenaline. Omdat je beschermende kleding draagt – ‘ik noem het een regenpak’ – kun je de warmte niet kwijt. Hij ziet het aan zijn plastic handschoenen: poreus van het vocht. Daarom draagt hij er altijd twee over elkaar.

Van der Stelt praat over de dood alsof het simpelweg een logisch gevolg van het leven is. Zijn werk, waarin hij zo is opgebloeid, lijkt op die manier ook meer op een normale baan. Hij vertelt er graag over, maar is er in de loop der jaren achtergekomen dat veel mensen het als heftig ervaren. ‘Pas maar een beetje censuur toe’, oppert hij, nadat hij gedetailleerd heeft uitgelegd hoe hij zijn instrumenten gebruikt.

Vaker dan ooit kwamen de verpleegkundigen de afgelopen maand naar het mortuarium, rechtstreeks vanaf de intensive care of de corona-afdeling. Dan nam hij het lichaam van ze over en zag hij hun emoties. Niet alleen hier, ook in de andere ziekenhuizen waar hij werkt. Ze wilden eigenlijk voor hun patiënt blijven zorgen, al was het lichaam al koud. Hij gaf ze dan even de tijd. Hij weet hoe belangrijk afscheid nemen is.

Hij staat voor de grote koelkast in het mortuarium. Achter de negen roestvrijstalen deurtjes lagen verspreid over de afgelopen weken de lichamen van 79 coronapatiënten die niet meer te redden waren. Nu is het rustig en ligt er alleen een 73-jarige vrouw die aan iets anders overleed.

Hier in de kelder lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan. De muren bestaan uit vergeelde tegeltjes. De ‘familiekamer’, die alleen wordt gebruikt als een lichaam ‘rechtstreeks van de straat’ komt, is opgeleukt met twee verkleurde foto’s van bomen en een bosje rode neprozen. Van der Stelt hoopt dat het nooit verandert.

Hij draagt een wit uniform met zwarte randen rond zijn nek en mouwen. Op zijn borst staan de letters van zijn werkgever: CMO, Cura Mortu Orum. Zorg voor de doden, betekent het. Het bedrijf beheert de mortuaria van ziekenhuizen door heel Nederland.

Het gebeurt normaal nooit, maar nu lag de koelkast af en toe vol. Moest hij flink doorwerken, omdat elk moment een nieuw lichaam kon arriveren. Hij praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar hij zegt ook: ‘Een burn-out krijgen we toch allemaal een keer.’

De meeste overleden patiënten lagen in hun pyjama in de koelkast. Van der Stelt bracht ze naar de obductietafel in de kamer ernaast. Het belangrijkst, zegt hij, was het inbrengen van absorberend materiaal in de keelholte. Zo voorkwam je dat er vocht uit de mond stroomde en vermeed je besmetting. Daarna maakte hij de lichamen vrij van naalden en infusen. Uiteindelijk schoof hij de overledene met laken en al in een bodybag.

Die bodybags, eigenlijk vindt hij het maar niks. Ze zijn er om verspreiding van het virus te voorkomen, bij corona zijn zelfs de doden besmettelijk. In de obductiekamer doet hij het voor. Hij heeft het bed naast de obductietafel gezet en pakt het laken vast. Met een korte ruk verplaatst hij het denkbeeldige lichaam. Het is belangrijk dat het midden in de bodybag terechtkomt, precies onder de rits, zegt hij.

Niet voor niets krijgt een coronadode in het mortuarium het stempel ‘hoogrisico-overledene’. Obducties, inwendige onderzoeken naar de toestand van het lichaam, worden niet meer gedaan. Te gevaarlijk, vinden pathologen. Van der Stelt begrijpt het, maar hoopt dat het binnenkort verandert. Van een lichaam kun je veel leren, zegt hij. Dat is volgens hem juist nu belangrijk, bij de ziekte waarover nog zoveel vragen zijn.

Nooit gaat hij na zijn werk rechtstreeks naar huis. Meestal bezoekt hij een museum of maakt foto’s in het bos. Zijn verhalen kan hij in zijn omgeving niet slijten, maar de beelden van de lichamen raakt hij zo wel kwijt.

Vroeger was hij ambulancechauffeur. Bijzonder werk, maar hij dreigde vermalen te raken tussen alle dokters, verpleegkundigen en hectiek. In de kelder van het ziekenhuis is hij alleen met de doden.

Hier, zegt hij, raak ik niet ondergesneeuwd.