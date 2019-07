Van drie moorden verdachte tieners schuilen in angstaanjagende Canadese wildernis: ‘Het gruwelijkste liefdesverhaal ooit’

Als de politie ze niet opspoort, wacht twee van moord verdachte Canadese tieners een akelig lot in het bos waar ze zich schuilhouden. Ze worden verslonden door beren of sterven de hongerdood.

Twee tieners die ervan worden verdacht drie moorden te hebben gepleegd, zijn op de vlucht in de Canadese wildernis – een gebied vol beren en muggen, waarin een mens voorgoed kan verdwijnen. Met honden, drones en helikopters wordt op hen gejaagd, maar vooralsnog ontbreekt ieder spoor.

Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) zijn voor het laatst gezien bij Gillam; een stadje met iets minder dan 1.300 inwoners, die verspreid over een gebied van ongeveer 2.000 vierkante kilometer wonen. Ter vergelijking: in Amsterdam leven 822 duizend mensen op 219 vierkante kilometer. De politie adviseert inwoners om binnen te blijven, en ramen en deuren gesloten te houden. Formeel is niet bekendgemaakt of de twee jongens gewapend zijn, maar hun slachtoffers zijn doodgeschoten.

De 19-jarige Kam McLeod (links) en de 18-jarige Bryer Schmegelsky worden ervan verdacht drie mensen te hebben vermoord. Ze zijn op de vlucht in de wildernis van Canada. Beeld EPA

De Amerikaanse Chyanna Deese (24) en haar Australische vriendje Lucas Fowler (23) waren twee van die slachtoffers. Ze hadden elkaar in 2017 in Kroatië ontmoet, waar ze allebei op reis waren, en trokken nu met hun bus door Canada.

Vorige week verspreidde de politie camerabeelden van het stel. Ze staan bij een benzinestation, slaan de armen liefdevol om elkaar heen en houden elkaar even vast. Daarna maakt Deese de ruiten van het blauwe busje schoon, terwijl Fowler de tank vult. Vervolgens rijdt het stel weg, hun noodlot tegemoet. Twee dagen later, op 15 juli, worden ze dood gevonden op een verlaten snelweg in het noorden van British Columbia. ‘Het gruwelijkste liefdesverhaal ooit’, zei de vader van Fowler bitter tijdens een persconferentie.

In eerste instantie staan McLeod en Schmegelsky ook als vermist te boek. Totdat op 19 juli het lichaam van Leonard Dyck, een botanist uit Vancouver, wordt gevonden op een rustplaats langs de snelweg. De uitgebrande wagen van de twee tieners staat twee kilometer verderop. Vanaf dat moment zijn ze verdachten in het onderzoek naar de moorden.

‘Zelfmoordmissie’

McLeod en Schmegelsky zijn jeugdvrienden uit Port Alberni, een stadje op Vancouver Island, dat een paar jaar gelden ‘de slechtste plek van Canada’ werd genoemd, vanwege de hoge criminaliteit, het slechte weer en de hoge werkloosheid. De jongens hadden de afgelopen maanden bij supermarktketen Walmart gewerkt en wat geld gespaard om de wereld in te trekken. Ze vertelden hun familie dat ze naar Alberta gingen om een betere baan te zoeken en vertrokken op 12 juli van huis.

Toen de twee nog vermist waren, noemde vader Al Schmegelsky zijn zoon en diens vriend ‘heel goede jongens’, maar later zei hij dat Bryer emotioneel beschadigd was geraakt tijdens de scheiding van zijn ouders. Bryer was toen 5 jaar oud. ‘Hij is op een zelfmoordmissie’, vertelde vader Schmegelsky aan persbureau The Canadian Press. ‘Hij wil dat de pijn stopt. Ze zullen sterven in een blaze of glory.’

De Canadese krant The Globe and Mail onthulde dat de twee via hun Facebookpagina gelinkt konden worden aan een account op YouTube en een videonetwerk waarop beelden werden gedeeld van gewelddadige spelletjes, seksueel getinte Japanse animaties en verwijzingen naar nazi-Duitsland. Een kennis gaf de krant een foto van Schmegelsky in legeruniform met een replica geweer in zijn handen. Op een andere foto is een armband met een swastika te zien, en een mes waarop ‘Blut und Ehre’ staat gegraveerd. De kennis (wiens identiteit niet bekend wordt gemaakt) zegt tegen de krant dat hij het contact heeft verbroken, omdat Schmegelsky de nazi’s bleef verheerlijken.

Into the wild

De ouders van McLeod houden de media op afstand. Zij hebben via een lokale journalist laten weten dat ze proberen te begrijpen wat er is gebeurd, en dat ze hopen dat hun zoon ‘veilig thuiskomt, zodat we kunnen uitzoeken wat er nu precies is gebeurd.’

Spoke to Keith McLeod, father of Kam McLeod, very briefly. He said things have calmed down around their Port Alberni home after yesterday's twist in the police investigation of 3 deaths in northern B.C. that named his son and Bryer Schmegelsky as suspects. His statement: pic.twitter.com/JB4J9L6kDi Ashley Wadhwani

Maar vooralsnog zijn de twee tieners onvindbaar. Het gebied waarin zij zich verbergen, doet denken aan de film Into the Wild, waarin een jongeman zich in de wildernis van Alaska aan de moderne samenleving probeert te onttrekken, en uiteindelijk van de honger omkomt.

De jongens zijn waarschijnlijk te voet. In het uitgestrekte gebied drijven grote stukken veenland op water, er zijn overal meertjes en beken, waardoor de wandelaar zijn route steeds moet verleggen. Er groeien zwarte sparren, die weliswaar niet groot zijn, maar ongewoon dichte naalden hebben. Dan zijn er de wilde dieren, zoals wolven, zwarte beren en ijsberen – waarvan de politie er tijdens haar zoektocht eentje tegenkwam – en de miljoenen zandvlooien, muggen en andere insecten die rond deze tijd van het jaar rondzwermen. Volgens John McDonald, viceburgemeester van Gillam, hadden de tieners ‘geen slechtere tijd kunnen uitzoeken om zich in de wildernis te begeven’.