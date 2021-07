Van dodelijke mishandeling verdachte vriendengroep voorkomt uitlevering aan Spanje en wordt in Nederland berecht

Bloemen liggen bij de plek waar het 27-jarige slachtoffer werd geschopt. Beeld EPA

Het is een opvallende wending in de zaak rondom de dodelijke mishandeling van een 27-jarige man uit Waddinxveen. Die werd twee weken geleden op de boulevard van Mallorca ernstig toegetakeld door een groep Nederlanders en overleed aan zijn verwondingen. De groep jongens is tussen de 18 en 20 jaar oud en komt onder andere uit Bussum en Hilversum. In een poging om uit handen van Spaanse justitie te blijven, vluchtte de groep verdachten halsoverkop terug naar Nederland. Een van de jongsten van de groep, een 18-jarige jongen, bleef achter om de sleutel van de gehuurde villa in te leveren.

Vanuit Nederland pleitte de advocaat van een van de verdachten ervoor om de zaak in Nederland te behandelen. Het OM verklaarde vorige week daar niets voor te voelen. ‘Het is niet zo dat Nederlanders zich op vakantie kunnen misdragen, en hier worden berecht. De rechtsorde is in het buitenland geschokt, dus die moet ook daar worden hersteld.’ Nu is de Nederlandse justitie van toon veranderd. Het OM stelt dat het ‘heel gebruikelijk is wij de zaak overnemen. Het gaat om een Nederlands slachtoffer en Nederlandse verdachten.’

Dat Nederland de berechting overneemt gebeurt op verzoek van een Spaanse rechter. Een verslaggever die voor de Spaanse krant Ultima Hora de zaak volgt, meent dat de vlucht naar Nederland het onderzoek heeft bemoeilijkt. Guillermo Esteban: ‘Ik sprak de openbaar aanklager vanochtend en die verzekerde mij: als de verdachten op het eiland waren gearresteerd, waren ze hier vervolgd. Maar ze zijn binnen een dag na het misdrijf gevlucht. Dat heeft het onderzoek onmiskenbaar moeilijker gemaakt.’

Het openbaar ministerie is dinsdag begonnen met het vertalen van het Spaanstalige dossier. Daar zijn één tot twee weken voor nodig. Het OM benadrukt dat er op dit moment nog geen verdachten zijn aangemerkt en roept getuigen op zich te melden.