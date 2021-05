Van Dijk zet streep door EK: ‘Voelt in fysiek opzicht als de juiste beslissing’

Virgil van Dijk vecht een duel uit met Thomas Müller, in een Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland in 2018. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tijdens een interview op de website van zijn club Liverpool zegt de 29-jarige Van Dijk: ‘Ik ben gekomen tot het besluit dat ik moest nemen: meedoen aan het EK, of niet? In fysiek opzicht voelt het als de juiste beslissing om niet naar het toernooi te gaan, en in plaats daarvan tijdens de zomerstop het laatste stuk van mijn revalidatie te doen.

‘Mijn volle focus gaat naar de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Liverpool, en daarnaar kijk ik uit. Het is duidelijk dat ik teleurgesteld ben dat ik het EK zal missen als aanvoerder van het Nederlands elftal, maar het is zoals het is en dat heb ik te accepteren. We moeten het allemaal accepteren. Als je naar het grote plaatje kijkt, denk ik dat het de juiste beslissing is. Ik heb er vrede mee.’

Leider

Van Dijk was de laatste jaren de absolute leider van het Nederlands elftal. De vorige bondscoach Ronald Koeman maakte hem aanvoerder bij zijn komst in 2018. Met Van Dijk als boegbeeld wist Oranje het negatieve sentiment in den lande te keren dat na twee gemiste toernooien was gegroeid.

De centrale verdediger bleef immer rustig en ging voor in de strijd. De 38-voudig international maakte bovendien een paar belangrijke doelpunten, onder meer de 2-2 in Duitsland, waardoor Oranje zich op het nippertje plaatste voor de finale van de eerste Nations League.

Eerste eindtoernooi

Hij heeft nog nooit een eindtoernooi meegemaakt. In 2014 achtte bondscoach Louis van Gaal hem nog niet goed genoeg voor het WK in Brazilië. Van Dijk raakte in oktober ernstig geblesseerd aan een kruisband, na een charge van doelman Jordan Pickford, in de derby tegen Everton.

Sinds eind oktober revalideert hij bij de club waarmee hij onder meer de landstitel, de Champions League en de wereldtitel voor clubs won. Hij had gehoopt het EK nog te halen, maar dat is dus onmogelijk.

Van Dijk geeft ook aan dat hij goed luistert naar trainer Jürgen Klopp, die hem adviseerde de tijd te nemen voor zijn revalidatie. ‘Volgens mij is het goed nog wat geduld te hebben en de tijd in de zomerstop goed te gebruiken, om dan helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.’

Van Dijk wijst op de drukke periode van 18 maanden, tot en met het WK in Qatar, waarvoor het Nederlands elftal zich overigens nog moet plaatsen.

De Ligt en De Vrij

De Boer heeft nog andere gerenommeerde centrale verdedigers tot zijn beschikking. Onder hen is Matthijs de Ligt van Juventus. Die club beleeft overigens een slecht seizoen.

Stefan de Vrij is een van de betere spelers van Internazionale uit Milaan, dat vorige week voor het eerst sinds 2010 de titel in Italië greep. De Vrij is normaliter de logische vervanger van Van Dijk, die meestal een koppel vormde met De Ligt.

Georginio Wijnaldum, net als Van Dijk speler van Liverpool, is aanvoerder van Oranje als Van Dijk ontbreekt.