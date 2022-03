Van die ‘milde’ omikronvariant worden sommigen toch goed ziek, met opvallend ongewone klachten

Daar zat hij dan, hoofdredacteur Pieter Klok, met vermoeide ogen en de kat op schoot in een onlinevergadering van de Volkskrant. Corona. Hoewel gevaccineerd en geboosterd had het virus hem toch te pakken gekregen.

‘Ik had dit niet verwacht’, zegt Klok als ik hem een week later weer tegenkom. ‘Denk je dat dit omikron was? Ik was er anders behoorlijk beroerd van, met een vervelende kriebelhoest en aanvallen van hoofdpijn en vermoeidheid.’

Hij is de enige niet, zegt epidemioloog Alma Tostmann (Radboud UMC), als ik haar erover bel. Want omikron mag dan de naam hebben onschuldig te zijn, ‘ook ik hoor overal om mij heen van mensen die hier toch goed ziek van worden. Dat wijst er denk ik vooral op dat we massaal op het verkeerde been zijn gezet door: het is zo onschuldig. Maar ook na een booster kun je heus nog hondsberoerd in bed liggen.’

De patiënten hebben soms opvallend ongewone klachten. Bij actrice Georgina Verbaan, naar eigen zeggen tijdelijk veranderd in ‘een vertrapte aardappel met een caviapruikje’, begon de ziekte vorige week met extreme duizeligheid en ‘rare plotse lage rugpijn’. Klachten die veel mensen herkennen, blijkt als Verbaan erover twittert. Echt nieuw zijn zulke symptomen trouwens niet: het is best denkbaar dat ze gewoon meer opvallen, doordat andere symptomen nu minder voorkomen.

Het ‘milde’ van omikron zit hem erin dat het virus minder diep doordringt in de longen, vermoedelijk door de wat andere manier waarop het weefsels aanvalt. Gecombineerd met het feit dat de meeste mensen gevaccineerd zijn, leidt dat tot veel minder ziekenhuisopnamen: nog maar ruim 150 per dag, terwijl er net een golf van honderdduizenden besmettingen langstrok.

Goed, maar wat voor ziekte geeft die ‘milde’ omikronvariant dan wél? Vooral een hinderlijke verkoudheid-plús, is het beeld dat uit de eerste onderzoeken naar voren komt. In Noorwegen volgde men 81 volledig ingeënte volwassenen van tussen de 26 en de 68 jaar oud, die op een feest omikron opliepen. Driekwart kreeg last van hoesten, neusverkoudheid, vermoeidheid en keelpijn, ruim de helft kreeg stevige hoofdpijn of spierpijn, een wat kleiner deel kreeg koorts. Op een ernst-schaal van 1 tot 5 gaf haast de helft zijn klachten de score ‘3’. Een op de tien vond ze zelfs een ‘4’ waard.

Best vervelend dus, en subtiel anders dan corona zoals we die de afgelopen jaren leerden kennen. Omikron geeft minder vaak benauwdheid en minder vaak het reuk- en smaakverlies dat zo kenmerkend was voor eerdere infecties. Dat blijkt ook uit een omvangrijke analyse van tienduizenden besmette Britten die hun symptomen invulden op een app. In de deltaperiode klaagde haast de helft over reukverlies; na de opkomst van omikron deed minder dan een op de vijf dat.

Intussen bleef het aantal patiënten met vermoeidheid, hoofdpijn, hoesten en neusklachten (tot driekwart, volgens een Deense studie) min of meer gelijk, met als gevolg dat dit ineens de meest voorkomende klachten zijn geworden. Koorts krijgt ongeveer de helft. En na gemiddeld een dag of drie, vier zijn de ergste klachten wel voorbij – al zijn er ook mensen bij wie het veel langer, of juist korter duurt.

Iedere variant zijn ziektebeeld? Je zou het haast denken en onder meer Tostmann vindt het de moeite van het onderzoeken waard, ‘zodat je toch zicht houdt op wat voor klachtenprofiel de ziekte geeft’. Zo vermoeden artsen in Duitsland dat duizeligheid, misselijkheid en soms zelfs flauwvallen kenmerkende extra symptomen van omikron zijn – verschijnselen waar men nog niet eerder op lette.

Ineens borrelt er een vervelende gedachte bij me op. Zoals je tot voor kort ’s winters soms werd geveld door een griepje of zware verkoudheid, zo komt daar nu zomaar een heel nieuwe ziekte bij. Nu al wordt ongeveer de helft van alle zware verkoudheden veroorzaakt door corona, blijkt uit de Britse cijfers. Andersom gezegd: misschien zijn we voortaan twee keer zo vaak ziek.

Voorlopig zetten we deze rubriek nog even voort, al was het maar om de vragen te beantwoorden die ik nog steeds dagelijks van u krijg. Alleen de naam van deze rubriek veranderen we, van ‘Keulemans ín’ naar ‘Keulemans úít quarantaine’. Hebben we de afgelopen twee jaar toch nog íéts bereikt.