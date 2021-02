Van dictatuur naar experiment met democratie tot weer een coup: Myanmar lijkt terug bij af

Op het militaire complex van Yangon wordt regeringsleider Aung San Suu Kyi vastgehouden. Beeld AFP

Myanmar is een land met een gemankeerde openbaarheid. Een vrije pers is er niet en geruchten en fake news gedijen er volop. Er was eind vorige week al enige opwinding over opmerkingen van een generaal dat het leger orde op zaken zou stellen in het land. Maar die geruchten werden weer ontkend, de generaal zou misverstaan zijn. Sommige analisten suggereerden dat het bij dreigementen zou blijven. Toch niet.

De situatie in Myanmar was al volatiel sinds de algemene verkiezingen in november, de tweede sinds de militaire junta in 2010 plaatsmaakte voor een burgerregering. De Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de facto regeringsleider Aung San Suu Kyi won (opnieuw) met overmacht, ondanks een breed gevoelde onvrede dat de beloofde democratische hervormingen en economische vooruitgang niet snel genoeg gingen en kritiek op Suu Kyi’s aanpak van de Rohingya-crisis (de islamitische minderheid die Myanmar als ongewenste immigranten ziet). De aan de militairen gelieerde partij USDP werd weggevaagd.

Het was direct na de verkiezingen voor iedereen duidelijk dat het machtige leger, de Tatmadaw, dat decennia de macht had in Myanmar en die pas na jarenlange druk van de door Suu Kyi geleide democratiseringsbeweging en een regime van internationale sancties opgaf, op wegen zou zinnen om haar invloed te behouden. En dat betekende meer invloed dan de 25 procent van de parlementszetels die het leger op basis van de overgangsgrondwet al in handen heeft. Gekozen werd voor een Trumpiaanse leugen: de verkiezingen zouden zijn gefraudeerd, een claim die door officiële internationale waarnemers wordt ontkend.

Optimisme verdampt

De coup van maandag, op de dag dat het nieuwe parlement voor het eerst bijeen zou komen, is wellicht mede ingegeven door de inschatting van legerchef Min Aung Hlaing dat de positie van regeringshoofd Aung San Suu Kyi (onbetwist leider van het verzet tegen de junta, laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede en moeder des vaderlands) is afgekalfd. Het optimisme uit het begin van haar regeerperiode verdampte, haar prudent opereren in de schaduw van de generaals leidde tot kritiek van ongeduldige jongeren en westerse regeringen namen steeds meer afstand van haar vanwege haar weigering de Rohingyacrisis als genocide te beschouwen.

Feitelijk is de staatsgreep de bevestiging van een curatele-situatie die al bestaat sinds Myanmar in 2010 het pad insloeg naar democratie. De democratisering voltrok sinds zich onder toeziend oog van het leger. Als dat leger vond dat het de verkeerde kant opging, kon het altijd ingrijpen. En dat heeft het afgelopen nacht gedaan.

De situatie nu lijkt onvoorspelbaar. Het leger heeft de macht aan zich getrokken en de noodtoestand uitgeroepen, vooralsnog voor een jaar. De militairen beloven daarna ‘vrije en eerlijke verkiezingen’, maar vermoedelijk is er niemand in Myanmar die dit gelooft, op de niet onaanzienlijke nationalistische achterban van het leger na.

Etnische minderheden

Of de rest van de bevolking van Myanmar, waaronder de vele etnische minderheden, de oproep van de NLD om zich tegen de staatsgreep te verzetten zullen oppakken (met het risico van een geweldsescalatie), of dat ze wijs geworden door decennia van militair bewind eerst de kat maar uit de boom kijken, moet komende dagen blijken. De eerste berichten wijzen erop dat de situatie er een is van gespannen rust.

Zeker is dat de verontruste reacties van buitenlandse regeringen, waaronder de nieuwe Amerikaanse regering-Biden, en internationale oproepen om de uitslag van de verkiezingen te respecteren op de militaire leiders weinig indruk zullen maken. Myanmar trekt zich al decennia weinig aan van de buitenwereld.

Mogelijk zou China, dat steeds meer invloed heeft in Myanmar, verschil kunnen maken. Maar Beijing liet vandaag weten te hopen dat de partijen in Myanmar er samen uitkomen, zodat de ‘politieke en sociale stabiliteit’ overeind blijft.

Tijdlijn 1885 Koninkrijk Birma wordt Britse kolonie na inval (1922 Birma krijgt koloniaal parlement) (1937 Britten scheiden Brits-India en Birma) 1948 Birma wordt onafhankelijke staat 1949 Etnische rebellenbewegingen komen in opstand 1962 Militaire staatsgreep, Ne Win wordt dictator 1988 Studentenopstand neergeslagen, Suu Kyi onder huisarrest 1989 Militaire junta roept noodtoestand uit, Birma wordt Myanmar 1990 Algemene verkiezingen, zege NLD, leger houdt macht 1991 Suu Kyi krijgt Nobelprijs voor de Vrede (2007 Boeddhistische monniken beginnen Saffraan Revolutie) (2008 Cycloon Nargis verwoest Irrawaddydelta) 2010 Suu Kyi in vrijheid gesteld, algemene verkiezingen 2011 Militaire junta maakt plaats voor burgerregering onder Suu Kyi 2015 NLD wint eerste vrije verkiezingen met overmacht 2017 Regeringsleger verdrijft Rohingya naar Bangladesh 2019 Suu Kyi voor Internationaal Gerechtshof over Rohingya