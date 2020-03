Van der Valk wordt ‘zorghotel’, ook Fletcher klaar om patiënten op te vangen

Van der Valk hotel Stein-Urmond treft voorbereidingen voor de opvang van coronapatiënten. Het gaat om patiënten die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis. Beeld ANP

Hotelketen Van der Valk gaat in de coronacrisis een aantal hotels inzetten als ‘zorghotel’. Zo wordt het Limburgse hotel in Urmond een opvanglocatie voor coronapatiënten ‘die te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis’, aldus een woordvoerder van het horecaconcern. Het Van der Valk-hotel in Uden heeft enkele kamers ingericht als ‘verloskamers’ om het Bernhoven-ziekenhuis te ontlasten.

Coronacentrum

Vanaf dinsdag wordt het Van der Valk-hotel in Urmond ‘een coronacentrum’, waar huisartsen patiënten naartoe kunnen sturen. In het hotel is plaats voor tientallen patiënten. Vorige week informeerden de regionale huisartsen-, thuiszorg- en ziekenhuisorganisaties al of het hotel mogelijk beschikbaar was als noodhospitaal – het hotelconcern reageerde positief op dat verzoek.

In het Van der Valk-hotel in Uden zijn drie verloskamers ingericht, plus een uitslaapkamer en een werkkamer voor verloskundigen. Die opvanglocatie is bedoeld om het kleine ziekenhuis Bernhoven te ontlasten. ‘Als het ziekenhuis het niet aankan, kunnen bevallingen zonder medische indicaties uitwijken naar het hotel’, aldus de woordvoerder. Voor zover bekend zijn er nog geen vrouwen bevallen in het Van der Valk. Ook hotels elders in het land zijn beschikbaar als opvanglocaties voor de zorg.

Fletcher

Dat geldt ook voor Fletcher-hotels. Volgens deze hotelketen zijn de hotels beschikbaar als zorglocaties voor zowel coronapatiënten als voor ouderen en ziekenhuispatiënten zonder corona.

Veel hotels in Nederland staan vrijwel leeg door de corona-epidemie. Volgens de woordvoerder van Van der Valk worden geen nieuwe reserveringen meer aangenomen en zitten in enkele hotels nog louter gasten die er vanwege werk al langer verblijven. ‘Her en der zitten nog wat gasten, maar het staat allemaal op een laag pitje’, aldus Van der Valk.