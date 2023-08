Van der Poel verlaat WK mountainbike al na enkele minuten na valpartij

Mathieu van der Poel staat na afloop bij de teambus de pers te woord. Beeld ANP

Vooraf had de 28-jarige Van der Poel gezegd dat hij mikte op een plaats ‘in de top 15, misschien top 10’. Daarmee zou hij zich kwalificeren voor het mountainbike-onderdeel op de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar.

🚵🌈 | AH NEEEEEE!!! Een val van Mathieu van der Poel en het is al voorbij voor de alleskunner! 😱😱😱 #GlasgowScotland2023



📺 Koers kijk je bij discovery+ pic.twitter.com/mrfDBjAOgk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 12 augustus 2023

‘Ik weet niet goed wat ik moet zeggen’,zei Van der Poel na afloop bij de teambus. ‘De schade valt wel mee, al viel ik wel op dezelfde kant als vorige week in de wegwedstrijd. Maar dat is één ding: ik ben vooral boos op mezelf. Dit is gewoon mijn eigen fout. Mijn voorwiel gleed weg op dat grind, het makkelijkste deel van het parcours nota bene.’

Een kleine week geleden kroonde Van der Poel zich nog op indrukwekkende wijze tot wereldkampioen op de weg. Ondanks een valpartij in de slotfase van de etappe konden zijn concurrenten, onder wie zijn aartsrivaal Wout van Aert en tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, hem niet meer achterhalen. Van der Poel werd daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg sinds Joop Zoetemelk in 1985.

De mountainbikewedstrijd in Glasgow van zaterdag was de eerste keer dat Van der Poel op dit onderdeel uitkwam sinds zijn optreden op Olympische Spelen van Tokio in 2021. Ook toen ging Van der Poel onderuit. In de eerste ronde vloog hij van zijn fiets omdat hij niet wist dat de organisatie een veiligheidsplank in het parcours had weggehaald. Tijdens de verkenning voorafgaand aan de wedstrijd lag de plank er nog wel.