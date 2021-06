Van der Poel als 19de Nederlander in het geel

Mathieu van der Poel mag dinsdag voor de tweede keer in het geel starten. Beeld ANP

Van der Poel draagt als 19de Nederlander de gele trui

Mathieu van der Poel is de 19de Nederlandse klassementsleider in de Tour de France en mag dinsdag voor de tweede keer in het geel starten. Joop Zoetemelk is behalve tourwinnaar (1980) met 22 keer ook de Nederlander die vaakst het geel aantrok. Na zijn ritwinst zondag moet Mathieu van der Poel qua etappezeges zowel zijn vader als grootvader nog voor zich dulden. Adrie van der Poel won twee keer een rit in de Tour, grootvader Raymond Poulidor zeven keer. Zoetemelk heeft net als Jan Raas en Gerrie Knetemann de meeste Nederlandse ritwinsten geboekt – tien keer. In totaal hebben 67 Nederlanders samen 163 ritten gewonnen. In de Tour van 1980, uiteindelijk gewonnen door Zoetemelk, behaalden Nederlanders negen ritzeges, de meeste ooit.

Gemiddeld 17 afstappers door ongelukken

Door de vele valpartijen in de Tour zijn er dit jaar al zeven renners uitgevallen, onder wie Jumbo-Visma-renner Robert Gesink. Cijfers over valpartijen – maandag waren er vier grote valpartijen in de finale – zijn niet volledig. Wel berekenden orthopeden uit Ohio dat tussen 2010 en 2017 er gemiddeld 17 renners in de Tour afstapten na een botbreuk of ander letsel. 2012 telde met 32 de meeste uitvallers. Ondanks alle tuimelingen rijden steeds meer renners de Tour uit. De laatste tien jaar finishte gemiddeld 84 procent van de renners in Parijs, in de jaren negentig van de vorige eeuw was dat percentage nog geen 70.

In de cijfers bij het nieuws voortaan ook andere onderwerpen

Vanaf deze week zal de Volkskrant in de dagelijkse rubriek ‘Cijfers bij het nieuws’ naast het coronavirus ook andere onderwerpen behandelen. Dagelijkse publicatie van coronacijfers is minder noodzakelijk nu de besmettingen en ziekenhuisbezetting op een laag niveau zijn aangekomen en het kabinet deze week nagenoeg alle maatregelen heeft ingetrokken. Op sommige dagen zal deze rubriek andere relevante cijfers bij het nieuws tonen. Online zijn de gegevens van besmettingen en ziekenhuisopnamen nog wel te vinden op volkskrant.nl. We blijven die bijwerken. In de krant van woensdag zal er extra aandacht zijn voor het wekelijkse rapport van het RIVM en op donderdag zal er veelal informatie over de reisadviezen verschijnen.