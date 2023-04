Van der Plas krijgt geen nee van Timmermans, maar ook geen ja: ‘Zij zal moeten aantonen dat het anders kan’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) en Eurocommissaris Frans Timmermans dinsdag na afloop van hun ontmoeting in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Een goed gevoel’, ‘een positieve sfeer’, ‘bemoedigend’: alle termen om elkaar niet tegen de haren in te strijken komen dinsdag voorbij als Van der Plas en Timmermans verslag doen van hun gesprek over het Nederlandse natuurbeleid. Het is nogal een stijlbreuk, want tot deze dinsdag liet de BBB-leider zich niet vaak positief uit over de Europese regelgeving omtrent natuur.

De door Van der Plas voorgestelde ontmoeting met Timmermans kwam ook niet zonder wrijving tot stand. De BBB-leider verweet collega-politici eerder dat zij onvoldoende met de vuist op tafel hadden geslagen in Brussel, waarna zij zelf wel met Timmermans zou gaan praten. Daarna wilde ze toch niet meer naar hem toe wegens diens ‘badinerende toon’. Daarop besloot Timmermans maar naar Den Haag te komen.

Volleerd danspaar

Van die van tevoren opgebouwde spanning is dinsdag na afloop van hun gesprek niets meer te merken. Wel van uiterste voorzichtigheid. Als een volleerd paar danst het duo om elkaar heen, vastbesloten niet op elkaars tenen te trappen.

Timmermans poetst als eerste het misverstand weg dat hij Van der Plas wel even zou komen ‘uitleggen’ hoe het zit met de Europese natuurregels. ‘Natuurlijk kent mevrouw Van der Plas de regels zelf uitstekend’, zegt hij bescheiden. Hij komt slechts ‘vragen beantwoorden’. Wel zegt hij op vriendelijke toon dat ‘Nederland net als alle andere lidstaten verplicht is om ervoor te zorgen dat de natuur er niet op achteruit gaat’. Maar, zo verzekert de Eurocommissaris: ‘Hoe Nederland dat doet, dat is aan Nederland.’

Het klinkt als muziek in de oren van Van der Plas. ‘Wat Timmermans net zegt, geeft al wat hoop, omdat hij zegt: lidstaten moeten zelf kijken hoe ze het doen. Dat is exact waar het hier vandaag over gaat. Wij maken zelf ons stikstofbeleid. Waar het hier eigenlijk over gaat, is het natuurbeleid. En binnen dat natuurbeleid is er ruimte volgens ons.’

Vooral beleefdheden

Toch is het de vraag hoeveel ruimte Timmermans dan ziet. De Eurocommissaris benadrukt nogmaals dat stikstofreductie volgens onderzoek van de Europese Commissie ‘cruciaal’ is voor natuurherstel in Nederland. ‘Je kunt daar niet omheen.’ Timmermans’ ambtenaren hebben hier al ‘heel vaak’ over gesproken met Nederlandse collega’s, inclusief premier Ruttes kabinetsleden.

Zijn belofte dat hij graag de alternatieven van de BBB bekijkt, lijkt vooral voort te komen uit beleefdheid. Zo noemt hij het ‘bemoedigend’ dat de BBB een ‘oprechte poging doet om het anders te doen’ en dat de partij plannen maakt waar ‘veel degelijk werk in zit’. De initiatiefnota waar die plannen in staan, mag van Timmermans dus ‘beslist geen sprookjesnota’ heten, zoals regeringspartij D66 eerder heeft gesuggereerd.

Maar de hamvraag – of de voorstellen van de BBB genoeg zijn om aan de Europese natuurbeschermingsregels te voldoen – wilde Timmermans dinsdag niet beantwoorden. Alles moet nog goed bestudeerd worden, zei de Eurocommissaris. ‘Dit betekent dus nog niet dat we hier een stempel van goedkeuring op hebben gezet.’

En, na enig aandringen van de wachtende pers: ‘Ik lijk wel een langspeelplaat die blijft hangen, maar je komt niet om het probleem van stikstof heen.’ Als Van der Plas het anders wil, ligt de bewijslast bij haar. ‘Zij zal moeten aantonen dat het pad dat zij wil kiezen ook leidt tot bescherming van de natuur.’

Op haar beurt kijkt de BBB-leider positief terug op het gesprek. ‘Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd.’ Van der Plas hoorde dus geen nee van Timmermans, maar dat betekent niet dat ze wel een ja hoorde, moest de BBB-voorvrouw erkennen. Veel ‘technische vragen’ moeten nog worden beantwoord. Deels zal dat schriftelijk gebeuren, zei Van der Plas, omdat hier dinsdag geen tijd meer voor was.