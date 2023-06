Van der Plas ‘helemaal schijtziek’ van polarisatie in asieldebat

Asielzoekers die ’s nachts buiten sliepen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er geen plek was, augustus 2022. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Zij reageerde daarmee woensdag in een commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op Gidi Markuszower (PVV) en Wybren van Haga (Groep Van Haga), die haar als spreker voorgingen. Deze Kamerleden uitten teksten als ‘de jungle van Afrika komt massaal hiernaartoe’ (PVV) en ‘het asielprobleem is de moeder van alle problemen in dit land’ (Van Haga).

Van der Plas, die als eenmansfractie lang niet altijd aan de maandelijkse asieldebatten kan meedoen, nam daar afstand van. ‘Ik wil af van het beeld dat mensen uit Afrika met duizenden hiernaartoe rennen. En dat heeft niks te maken met ‘soft’ zijn. Ik wil helemaal niet iedereen opvangen. Maar mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten we gewoon bescherming bieden, daar moet je eerlijk over zijn.’

Compliment

Zij kreeg voor haar opstelling een compliment van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD). ‘Ik ben buitengewoon blij met het optreden van mevrouw Van der Plas’, zei Van der Burg. ‘Ik heb al in mijn eerste debat hier in de Kamer gezegd dat ik tegen polarisatie ben en alle jij-jij-jij-verwijzingen naar elkaar.’

Wel keerde Van der Plas zich opnieuw tegen de Spreidingswet. Die moet asielzoekers gelijkmatig over Nederland verdelen en zal na het zomerreces door beide Kamers worden behandeld. De opstelling van Van der Plas is relevant, omdat zij sinds kort zestien zetels heeft in de Eerste Kamer. De linkse partijen PvdA en GroenLinks zijn zeer kritisch over de invulling van de Spreidingswet, die zij, net als gemeenten en provincies, te ingewikkeld vinden. Maar de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen het linkse blok of de BBB nodig hebben om de wet door de senaat te krijgen.

‘In deze vorm gaan we de wet niet steunen’, zei Van der Plas. ‘Wij willen kleine locaties, die voor burgers te overzien zijn. Tegen reusachtige locaties die in kleine kernen worden neergekwakt, zeggen wij: nee.’

Gesprek

Van der Plas rekende voor dat Drenthe op dit moment één asielzoeker per 61 inwoners opvangt, tegen één asielzoeker per 1.902 inwoners in Zuid-Holland en noemde dat ‘volledig scheef’. Zij wees als voorbeeld ook op het plan om driehonderd asielzoekers onder te brengen in Oldebroek (Gelderland). ‘Op een locatie in het buitengebied. Hoe gaan mensen zich daar vermaken?’

Van der Burg antwoordde snel een gesprek met Van der Plas te willen. ‘Juist de argumenten die zij noemt – een gelijke verdeling over het land, en tussen rijke en arme gemeenten – zijn voor mij de reden voor de Spreidingswet.’ Op de vraag van Van Haga wat Van der Plas een aanvaardbaar aantal asielzoekers zou vinden, antwoordde zij: ‘Ik denk aan vijftig per gemeente. Of honderd.’ Met in totaal 342 gemeenten zou dat neerkomen op 17- dan wel 34 duizend asielzoekers per jaar. De huidige prognose, waarbij de instroom op dit moment overigens nog achterblijft, is 77 duizend.

Van der Burg zei nog steeds te verwachten dat het kabinet voor het zomerreces met een reeds lang beloofd pakket maatregelen komt dat de instroom moet beperken. Hij waarschuwde wel dat het reces voor het kabinet pas begint op 14 juli. Dat is een week nadat de Kamer op vakantie gaat.