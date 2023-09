Van der Plas hekelt eenzijdige visie van witteboordenoverheid: plattelander wordt vergeten

Caroline van der Plas (BBB) voor aanvang van de HJ Schoo-lezing. Beeld David van Dam voor de Volkskrant

Blauwe boorden en dorpsbewoners moeten meer te zeggen krijgen in Nederland. Dat is de centrale boodschap van de HJ Schoo-lezing van BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Zij benutte het prestigieuze platform maandagavond om haar verkiezingscampagne af te trappen.

Opinieblad EW (voorheen Elsevier) nodigde Van der Plas al ruim vóór de val van het kabinet uit de vijftiende HJ Schoo-lezing te houden. Achteraf blijkt dat een cadeautje, want de BBB-leider kreeg zo het perfecte podium om haar partij aan het begin van de campagneperiode in de markt te zetten. De jaarlijkse toespraak aan het begin van het parlementaire jaar, die bijna altijd door een prominent politicus wordt gehouden, staat garant voor media-aandacht.

Een politicus zou geen politicus zijn als hij zo’n gelegenheid niet zou gebruiken voor pr-doeleinden. Toenmalig CDA-leider Sybrand Buma wendde de steven van zijn partij tijdens zijn spraakmakende spreekbeurt in 2017 nadrukkelijk naar rechts. Hij nam het op voor ‘de gewone Nederlander’ die in de steek gelaten zou zijn door de elite en pleitte voor een ‘herwaardering’ van de Nederlandse tradities en cultuur. Buma’s Schoo-lezing bevatte ook een duidelijke anti-immigratieboodschap.

BBB-mantra

De aflevering van Van der Plas zal vermoedelijk minder stof doen opwaaien, omdat haar lezing het bekende BBB-stramien volgde. Ze memoreerde dat wijlen Hendrik Jan Schoo in 2003 ‘al waarschuwde dat de dominantie van hooggeschoolde witte boorden bij de overheid gevolgen zou hebben’.

Van der Plas haakte daar het bekende BBB-mantra over de vergeten en verwaarloosde plattelander aan vast: ‘De witteboordenoverheid werkt voor mensen die zich net zo makkelijk in Den Haag aanpassen, als in Brussel, New York of Shanghai. Maar niet voor mensen die zich alleen thuis voelen in Lattrop-Breklenkamp in Twente of Sluis in Zeeland. De overheid is de aansluiting met deze mensen verloren.’ De BBB-lijsttrekker putte dan ook rijkelijk uit Nederlands dialect. De titel van haar lezing, Kop d’r veur, is ontleend aan het Gronings: wat zoveel betekent als ‘volhouden, houd moed’.

In de lezing bepleitte Van der Plas een terugkeer naar de veronderstelde gemeenschapszin uit de jaren vijftig, een tijd van ‘noaberschap’ en ‘mienskip’ waarin de mensen volgens Van der Plas nog naar elkaar omkeken. Ze contrasteerde dat met het huidige individualisme, dat mensen een gevoel van ‘leegte’ zou bezorgen. Van der Plas sprak zich ook uit voor democratische vernieuwing, waaronder het bindend referendum.

Boeren

Haar gebruikelijke lofzang op de boeren was dit keer relatief bescheiden. Van der Plas citeerde instemmend de Amerikaan Thomas Jefferson, die stelde dat ‘landbouw onze voornaamste activiteit is, omdat die uiteindelijk het meest zal bijdragen aan echte welvaart, een goede moraal en geluk’. Jefferson, een van de stichters van de Verenigde Staten, schreef dit in 1787, ver voor de industriële revolutie. Vrijwel alle economieën waren toen landbouweconomieën.

Opmerkelijk was dat Van der Plas’ lange toespraak geen verwijzing naar asielzoekers of immigratie bevatte, terwijl asielopvang toch een kwestie is die vooral op het platteland sterke emoties oproept. Premierkandidaat voor de BBB Mona Keijzer zal in haar nopjes zijn geweest met de passage waarin Van der Plas afgaf op het coronabeleid van het derde kabinet-Rutte. De BBB-lijsttrekker vindt dat het kabinetsbeleid ongevaccineerden ten onrechte in het verdomhoekje plaatste. Keijzer keerde zich als staatssecretaris publiekelijk tegen dat kabinetsbeleid en werd om die reden door premier Rutte ontslagen.

Van der Plas sprak zich uit tegen de polarisatie in de politiek en zei daar tijdens de campagne niet aan mee te zullen doen. Tegelijkertijd creëerde Van der Plas ook zelf een tegenstelling tussen ‘wij en zij’, want zij plaatste praktisch opgeleide plattelanders in haar speech nadrukkelijk tegenover theoretisch opgeleide Randstedelingen.