Van der Burg over Tubbergen: nog meer gemeenten zullen tegen hun zin een azc krijgen

Dinsdagavond werd er geprotesteerd in het hotel in Albergen waar het COA een noodopvang wil inrichten. Beeld ANP

Precies op het moment dat het gemeentebestuur van Tubbergen op zijn persconferentie onbegrip uitte over de handelwijze van het kabinet, nam Van der Burg zo’n 50 kilometer verderop het woord, na een werkbezoek aan de IND in Zwolle. Hij had naar eigen zeggen ‘de keuze tussen hoofdpijn en buikpijn’. ‘Ik vind het verschrikkelijk dat dit dwanginstrument ingezet moet worden. Maar het alternatief is dat het in Ter Apel uit de hand blijft lopen en er straks nog steeds mensen buiten moeten slapen.’

De staatssecretaris begrijpt dat het college van Tubbergen zich overrompeld voelt. ‘Want ik heb de burgemeester dinsdagmiddag pas, een uur voordat het nieuws wereldkundig werd, ingelicht.’ Aan de andere kant, benadrukte de bewindsman herhaaldelijk, was het COA al maanden in gesprek met de Twentse gemeente over de inrichting tot opvanglocatie van een hotel in het dorp Albergen. ‘En het COA kreeg keer op keer ‘nee’ te horen.’

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Vrijdag werd de koop van het pand door het COA afgerond. Van der Burg had de weerstand in het dorp wel verwacht. ‘Dit besluit zal het draagvlak niet ten goede komen. En toch zetten we door, want we hebben deze opvanglocatie nodig. U ziet ook elke dag de beelden uit Ter Apel.’

Ook in de Randstad

Van der Burg weersprak de suggestie dat het ‘weer een klein dorp buiten de Randstad’ is dat de ergste nood in de asielcrisis moet lenigen. Ook grote steden als Utrecht en Amsterdam doen veel, zei hij. ‘Maar iedereen moet zijn deel doen. We verspreiden de opvang door heel Nederland. Er zijn ook andere kleine gemeenschappen die soms een heel grote verantwoordelijkheid nemen. Maar er zijn ook behoorlijk wat gemeenten die nog helemaal niets doen, waaronder Tubbergen.’

Het staat de gemeente vrij juridisch bezwaar te maken tegen de vergunningverlening door het Rijk, aldus Van der Burg. Maar volgens juristen op zijn ministerie van Justitie en Veiligheid staat de bewindsman in zijn recht. ‘Absoluut.’

Op korte termijn lost de bestuurlijke overrompeling de problemen in Ter Apel overigens niet op, erkende Van der Burg. Daarom is de Veiligheidsregio’s opnieuw gevraagd extra crisisnoodopvangplekken te regelen.

De instroom beperken door middel van een asielstop is niet aan de orde en niet mogelijk, benadrukte de staatssecretaris nogmaals. ‘We kunnen niet zeggen: we vangen mensen niet op. We zijn geen Engeland, omringd door water. Deze mensen komen naar Nederland en dan zijn we verplicht hun opvang te bieden. Dat is door internationale verdragen opgelegd.’