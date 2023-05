Van der Burg keert terug op zijn schreden: toch geld voor bed-bad-broodopvang

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, op het Binnenhof. Beeld ANP

In een kort briefje aan de Tweede Kamer kwam Van der Burg dinsdagavond terug op zijn voornemen, na een storm van protest vanuit de betrokken gemeenten en hoogst verbaasde reacties van de regeringspartijen, ChristenUnie en D66 voorop. ‘Het kabinet gaat met de gemeenten in gesprek over het vervolg van de regeling', aldus de bewindsman. ‘Inzet is tot bestuurlijke afspraken te komen in lijn met het regeerakkoord.’

In dat akkoord staat dat de opvang juist wordt uitgebreid tot een landelijk dekkend netwerk. Nu is die slechts beschikbaar in enkele gemeenten. Eerder deze week bleek echter dat Van der Burg van plan was de rijksbijdrage voor de regeling juist te beëindigen, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. ‘Vanwege de toegenomen kosten voor migratie moeten er keuzen gemaakt worden’, zo verdedigde het ministerie die beslissing.

De bed-bad-broodopvang leidt al jaren, met tussenpozen, tot politieke spanningen binnen de opeenvolgende kabinetten-Rutte. De VVD wil het liefst van de regeling af en vindt dat uitgeprocedeerde vreemdelingen zo snel mogelijk het land moeten verlaten en dus geen recht op opvang hebben. Burgemeesters en partijen als de PvdA, de ChristenUnie en D66 wijzen erop dat een deel van de mensen zonder verblijfsvergunning niet kán vertrekken, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst niet meewerkt. Zonder opvang moeten zij dus op straat slapen. Daarom bieden Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht opvang aan. Dat kost jaarlijks 30 miljoen euro, het kabinet draagt daar 24 miljoen euro aan bij.

‘Merkwaardige gang van zaken’

In reactie op het voornemen van Van der Burg reageerden D66 en ChristenUnie dinsdag hoogst verbaasd. ‘Ik heb dit uit de krant moeten vernemen', aldus CU-Kamerlid Don Ceder. ‘Wat mij betreft is dit een richting die we juist niet op moeten. Deze stap zou desastreuze gevolgen hebben voor de openbare orde, geven gemeenten zelf aan. We hebben de gemeenten juist hard nodig in de asielopvang, dan is dit geen bijdrage aan een oplossing.’

Kamerlid Anne-Marijke Podt van coalitiepartij D66: ‘Ik reken erop dat de staatssecretaris deze regeling ook na 2023 financiert. Ze zorgt voor een dak voor ongedocumenteerden en veiligheid op straat.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het verstandig dat de staatssecretaris snel op zijn besluit is teruggekomen. De gang van zaken is volgens de gemeenten wel merkwaardig, ‘maar daar zullen we van de staatssecretaris in een volgend overleg vast opheldering over krijgen’.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Van der Burg over de asielopvang.