Van der Burg heeft voorstel asielwet af: eerst financiële vergoeding voor vrijwillige opvang, daarna pas dwang

Nadat zijn eigen partij lang dwars had gelegen, ging de VVD-fractie vandaag toch akkoord met Van der Burgs voorstel, dat moet regelen dat de opvang van asielzoekers beter gespreid wordt over Nederlandse gemeenten. Op die wet werd lang aangedrongen, onder meer door de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Zij verzorgen crisisnoodopvang, omdat er nu niet genoeg opvangplekken zijn.

Met de nieuwe Spreidingswet hoopt het kabinet de asielcrisis te beteugelen. In de wet is nu niet alleen een ‘stok’ opgenomen, met de mogelijkheid gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen, maar ook een ‘wortel’. Die bestaat uit een financiële vergoeding van 2.500 euro per opvangplek per twee jaar. Dat geld mag een gemeente vrij besteden. De 2.500 euro komt boven op de standaardcompensatie voor een opvangplek.

In de asielwet is opgenomen dat het kabinet elke twee jaar bekijkt hoeveel opvangplekken er nodig zijn. Vanaf 1 februari is die raming beschikbaar. Tot 1 mei krijgen gemeenten de tijd om vrijwillig plekken aan te bieden. Dan komen ze in aanmerking voor de vergoeding van 2.500 euro. Als dat niet genoeg opvangplekken oplevert, moeten provincies en gemeenten er voor 1 juli onderling uitkomen hoe de asielzoekers verdeeld moeten worden. Pas als dat ook niet in voldoende plekken voorziet, volgt dwang vanuit het kabinet.

In 2023 zijn er naar schatting 55 duizend opvangplekken nodig. Er zijn vooralsnog 15 duizend zogenoemde duurzame opvangplekken beschikbaar, wat betekent dat er nog 40 duizend plekken gevonden moeten worden.

Financieel probleem is geen probleem

Van der Burg hoopt dat een groot deel van die plekken niet via dwang tot stand hoeft te komen, zei hij in een toelichting: ‘Ik zou bijna zeggen: gemeentes, zorg dat ik een financieel probleem krijg. Want als ik een financieel probleem krijg, heb ik geen opvangprobleem.’

De staatssecretaris stelt nog een extra bedrag ter beschikking. Provincies die minstens 75 procent van hun opvangdoelstelling behalen, krijgen er per plek nogmaals 1.500 euro bovenop. Dat bedrag wordt verdeeld over de gemeenten die meer doen dan strikt noodzakelijk.

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, die voorzitter is van het Veiligheidsberaad, is blij dat er nu een akkoord ligt over de asielwet. De 25 veiligheidsregio’s die het Veiligheidsberaad vormen zijn elk verantwoordelijk voor 450 crisisnoodopvangplekken. Ze hadden gesuggereerd niet meer aan die noodopvang mee te werken als de asielwet er niet snel zou komen. Bruls: ‘Het belangrijkste is dat die wet er nu is. Ik denk dat dat alleen al effect heeft.’

Volgens Bruls zullen gemeenten zich al bereid tonen opvangplaatsen te creëren puur door het feit dat dwang nu mogelijk wordt: ‘Vanavond zullen er al gemeentebestuurders zijn die denken: oh nee, die wet komt er toch. Dat is precies de bedoeling. Je wilt ook niet bekendstaan in de regio als die gemeente die niks doet.’

Kou uit de lucht

Dat de wet naast een stok ook voorziet in een wortel vindt Bruls ‘op zich prima’. ‘Ik weet niet of het heel veel uitmaakt, maar alle beetjes helpen. Maar na de Syrië-crisis, waarbij wij in Nijmegen in Heumensoord een noodopvangkamp hadden, heb ik voor mezelf een streep getrokken. Zo moet je het niet willen. En met alleen vrijwilligheid van onderop gaat het je niet lukken.’

Nu de wet er komt, is ook de kou uit de lucht tussen Van der Burg en de veiligheidsregio’s. Hoe de crisisnoodopvang afgebouwd gaat worden en wordt overgedragen van de veiligheidsregio's naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), moet echter nog worden vastgesteld, zegt Bruls. Hij gaat er nu van uit dat het COA vanaf 1 april de crisisnoodopvang verzorgt: ‘Met een mogelijk uitloop tot 1 juli als het in bepaalde regio's niet lukt.’